Kokoomuksen Satonen: 100 000 työntekijää henkilöstön hallintoedustuksen piiriin
13.11.2026 13:14:51 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kansanedustaja Arto Satonen painottaa, että yhä useammalla työntekijällä on jatkossa mahdollisuus vaikuttaa työpaikkansa päätöksentekoon.
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja, Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen pitää hallituksen esitystä henkilöstön hallintoedustuksen soveltamisalan laajentamisesta tervetulleena. Valiokunnan mietintö yhteistoimintalain muutoksista hyväksyttiin yksimielisesti.
– Jopa 100 000 työntekijää tuodaan nyt hallintoedustuksen sääntelyn piirin. Tämä tarjoaa merkittävälle joukolle suomalaisia mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin heidän työpaikoillaan, Satonen toteaa.
Hallintoedustuksella tarkoitetaan henkilöstön edustusta yrityksen hallinnossa. Nykyisin henkilöstö voi osallistua liiketoimintaa, taloutta ja henkilöstön asemaa koskevien tärkeiden kysymysten käsittelyyn, kun yrityksessä on vähintään 150 työntekijää. Jatkossa raja olisi 100 työntekijää.
– Mietinnössään valiokunta totesi, että se pitää henkilöstön hallintoedustusta hyvänä tapana edistää työntekijöiden ja työnantajan yhteistoimintaa työpaikoilla. Pidänkin nyt esitettyjä muutoksia myönteisinä paitsi työntekijöiden, myös työnantajien näkökulmasta, Satonen huomauttaa.
Jatkossa hallintoedustus tulisi lähtökohtaisesti toteuttaa yrityksen hallituksessa tai johtoryhmissä. Työnantaja ja henkilöstö voisivat henkilöstön esityksestä sopia toteutustavasta myös toisin. Hallintoedustus ei olisi jatkossakaan pakollista, vaan henkilöstön enemmistön tulisi sitä vaatia.
– Yritysten väliset erot toimielinten rooleissa voivat vaihdella suurestikin, jolloin sama sapluuna ei aina sovellu tarkoituksenmukaisesti. On tärkeää, että esitykseen sisältyy mahdollisuus joustaa hallintoedustuksen toteutustavasta työntekijöiden ehdotuksen pohjalta, Satonen päättää.
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Yhteyshenkilöt
Arto SatonenKansanedustaja
Pirkanmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
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