Valtatie 4 on yksi Suomen tärkeimmistä etelä-pohjoissuuntaisista maantieyhteyksistä, jolla on keskeinen rooli niin henkilöliikenteessä kuin teollisuuden, kaupan ja huoltovarmuuden kannalta tärkeissä kuljetuksissa. Vestonmäen kohdalla tie on nykyisin osittain keskikaiteetonta ohituskaistatietä, ja alueen useat yksityistieliittymät aiheuttavat liikenneturvallisuusriskejä.

Hankkeessa nykyinen Vestonmäen ohituskaistaosuus muutetaan keskikaiteelliseksi ja yhdistetään Riihijärven pidennettävään ohituskaistaosuuteen. Samalla parannetaan tien linjausta ja tasausta. Nykyisen Soimaharjuntien tasoliittymän tilalle rakennetaan uusi yksityisteiden eritasoliittymä siltoineen. Lisäksi urakkaan sisältyy yksityistiejärjestelyjä, riista-aitoja, melusuojauksia ja valaistuksen parantamista.



"On hienoa päästä edistämään tätä tärkeää hanketta yhdessä Louhintahiekan kanssa. Nyt keskitymme suunnitteluun, ja keväällä pääsemme jo iskemään kuokan maahan", kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen hankkeesta.

Parannettavan tieosuuden keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 5 900 ajoneuvoa, joista lähes viidennes on raskasta liikennettä.

Louhintahiekka panostaa väylä- ja siltarakentamiseen



Louhintahiekka on perustanut väylä- ja siltarakentamiselle oman liiketoiminta-alueen osana yhtiön kasvustrategiaa. Liiketoimintaa johtaa elokuussa 2026 tehtävässään aloittanut Jaakko Taipale.



"Väylä- ja siltarakentaminen on meille tärkeä kasvun alue, jonka kehittämiseen panostamme määrätietoisesti. Meillä on vahvaa kokemusta vaativista infrahankkeista, ja Vestonmäen kaltainen urakka sopii erinomaisesti osaamiseemme ja kasvutavoitteisiimme", sanoo Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen.

Rakentaminen ajoittuu vuosille 2027–2028

Hanke toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkana (ST), jossa Louhintahiekka vastaa sekä rakentamissuunnittelusta että rakentamisesta.

Hankkeen suunnitteluvaihe käynnistyy vuonna 2026 ja varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2027–2028. Viimeinen päällystekerros toteutetaan viimeistään vuonna 2030.