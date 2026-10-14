Louhintahiekalle merkittävä väyläurakka valtatie 4:llä
26.11.2026 07:47:00 EET | Louhintahiekka Oy | Tiedote
Louhintahiekka on valittu valtatie 4:n Vestonmäen tieurakan toteuttajaksi Joutsan ja Toivakan kuntien alueella. Hankkeessa parannetaan 4,4 kilometrin pituista tieosuutta, rakennetaan keskikaiteellista ohituskaistatietä ja uusi eritasoliittymä sekä uudistetaan yksityistiejärjestelyjä. Väyläviraston tilaaman hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta yhdellä Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä.
Valtatie 4 on yksi Suomen tärkeimmistä etelä-pohjoissuuntaisista maantieyhteyksistä, jolla on keskeinen rooli niin henkilöliikenteessä kuin teollisuuden, kaupan ja huoltovarmuuden kannalta tärkeissä kuljetuksissa. Vestonmäen kohdalla tie on nykyisin osittain keskikaiteetonta ohituskaistatietä, ja alueen useat yksityistieliittymät aiheuttavat liikenneturvallisuusriskejä.
Hankkeessa nykyinen Vestonmäen ohituskaistaosuus muutetaan keskikaiteelliseksi ja yhdistetään Riihijärven pidennettävään ohituskaistaosuuteen. Samalla parannetaan tien linjausta ja tasausta. Nykyisen Soimaharjuntien tasoliittymän tilalle rakennetaan uusi yksityisteiden eritasoliittymä siltoineen. Lisäksi urakkaan sisältyy yksityistiejärjestelyjä, riista-aitoja, melusuojauksia ja valaistuksen parantamista.
"On hienoa päästä edistämään tätä tärkeää hanketta yhdessä Louhintahiekan kanssa. Nyt keskitymme suunnitteluun, ja keväällä pääsemme jo iskemään kuokan maahan", kertoo Väyläviraston projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen hankkeesta.
Parannettavan tieosuuden keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 5 900 ajoneuvoa, joista lähes viidennes on raskasta liikennettä.
Louhintahiekka panostaa väylä- ja siltarakentamiseen
Louhintahiekka on perustanut väylä- ja siltarakentamiselle oman liiketoiminta-alueen osana yhtiön kasvustrategiaa. Liiketoimintaa johtaa elokuussa 2026 tehtävässään aloittanut Jaakko Taipale.
"Väylä- ja siltarakentaminen on meille tärkeä kasvun alue, jonka kehittämiseen panostamme määrätietoisesti. Meillä on vahvaa kokemusta vaativista infrahankkeista, ja Vestonmäen kaltainen urakka sopii erinomaisesti osaamiseemme ja kasvutavoitteisiimme", sanoo Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen.
Rakentaminen ajoittuu vuosille 2027–2028
Hanke toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkana (ST), jossa Louhintahiekka vastaa sekä rakentamissuunnittelusta että rakentamisesta.
Hankkeen suunnitteluvaihe käynnistyy vuonna 2026 ja varsinainen rakentaminen ajoittuu vuosille 2027–2028. Viimeinen päällystekerros toteutetaan viimeistään vuonna 2030.
Yhteyshenkilöt
Aapo LahtinenToimitusjohtajaLouhintahiekka OyPuh:+358 40 702 1849aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi
Jaakko TaipaleLiiketoimintajohtaja, Louhintahiekka OyPuh:+35840 350 1539jaakko.taipale@louhintahiekka.fi
Kuvat
Louhintahiekka Oy on Suomen suurin yksityisomistuksessa oleva infrarakentaja. Luomme kestäviä perustuksia yhteiskunnan kriittiselle infrastruktuurille yli 50 vuoden kokemuksella. Toteutamme valtakunnallisesti vaativia infra- ja betonirakentamisen hankkeita kaupunki- ja väyläympäristöissä sekä teollisuuden, datakeskusten ja uusiutuvan energian tarpeisiin. Erityisosaamistamme ovat teknisesti haastavat ja monimutkaiset rakennuskohteet. Louhintahiekan palveluksessa työskentelee yli 180 henkilöä. Tilikaudella 2025–2026 liikevaihtomme oli 181 miljoonaa euroa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingissä.
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