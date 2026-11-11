Kutsu: Helmareiden joukkue joulukuun MM-jatkokarsintoihin julkistetaan torstaina 19.11.
13.11.2026 13:20:57 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomi kohtaa Italian MM-jatkokarsintojen toisella kierroksella Helsingissä (1.12.) ja Tarantossa (5.12.).
Naisten A-maajoukkueen päävalmentaja Marko Saloranta nimeää joukkueensa MM-jatkokarsintaotteluihin Italiaa vastaan torstaina 19. marraskuuta kello 12.00 Helsingissä Palloliiton toimistolla (Urheilukatu 5) järjestettävässä mediatilaisuudessa.
Pyydämme mediaa ilmoittautumaan tilaisuuteen tämän lomakkeen kautta >>
Italia saapuu Suomen vieraaksi Helsinkiin Bolt Arenalle tiistaina 1. joulukuuta kello 18.30. Jälkimmäinen ottelu pelataan Tarantossa Stadio Erasmo Iacovonella lauantaina 5. joulukuuta kello 22.15 Suomen aikaa.
Akkreditointi MM-jatkokarsintaotteluun Suomi - Italia (1.12.) >>
Vierasottelun media-akkreditoinneista kiinnostuneet median edustajat voivat olla yhteydessä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot viestin lopussa).
MM-jatkokarsintojen toisen kierroksen kahdeksasta voittajasta seitsemän etenee suoraan Brasiliassa kesällä 2027 pelattavaan MM-lopputurnaukseen. Toisen kierroksen voittajista huonoiten UEFA:n karsintarankingissa sijoitettu joukkue jatkaa vielä helmikuussa pelattaviin maanosaliittojen välisiin jatkokarsintoihin.
Suomi on huonoiten karsintarankingissa sijoitettu toiselle kierrokselle edennyt joukkue. Mikäli Helmarit kaataa Italian toisella kierroksella, jatkuu historiallisen MM-kisapaikan tavoittelu vielä maanosaliittojen välisissä jatkokarsinnoissa helmikuussa 2027.
Lue myös: Helmareiden otteluohjelma UEFA Nations Leaguessa selvillä
Lisätiedot:
NAISTEN A-MAAJOUKKUE
Eveliina Parikka, tiedottaja
040 732 3708
eveliina.parikka@palloliitto.fi
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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