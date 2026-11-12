Vihreiden Tynkkynen: Kremlin vaatimukset haisevat neuvostoaikaiselle homeelle

Uutistietojen mukaan Abu Dhabissa käydyissä neuvotteluissa Venäjä olisi vaatinut Suomen Nato-jäsenyyden perumista. Samalla se haluaisi estää uusien maiden liittymisen Natoon ja lakkauttaa Nato-tukikohdat Baltian maissa.

– Kremlin vaatimukset ovat harhaisia ja huuruisia. Suomen valinnat liittoutumisesta teemme me suomalaiset, Ukrainan valinnat puolestaan ukrainalaiset. Historia on opettanut, että Suomen kaltaiselle pienelle maalle on elinehto pitää kiinni siitä, että suurvallat eivät sanele päätöksiä puolestamme. Kremlin vaatimukset haisevat neuvostoaikaiselle homeelle, Tynkkynen tyrmää.

Uutistietojen mukaan Venäjä pitäytyy maksimalistisissa vaatimuksissaan Ukrainan suhteen. Venäjä haluaa mm. heikentää Ukrainan puolustusta ja valloittaa alueita, joita se ei ole vuodesta 2014 jatkuneesta sodasta huolimatta onnistunut miehittämään.

– Vuoropuhelua ja neuvotteluja tarvitaan Venäjän raakalaismaisen sodan päättämiseksi. Venäjä ei kuitenkaan osoita minkäänlaista valmiutta joustaa ilmeisen kohtuuttomista, laittomista ja moraalittomista vaatimuksistaan. Venäjällä ei ole oikeutta neliösenttimetriinkään väliaikaisesti miehittämiään maita – saatikka ryövätä Ukrainalta vielä uusia alueita. Neuvotteluissa on mieltä vain, jos niissä pystytään oikeasti neuvottelemaan, Tynkkynen muistuttaa.

Tynkkynen katsoo, että varmimmin neuvottelut etenevät, jos Ukrainan asemaa vahvistetaan.

– Valitettavasti todelliset neuvottelut nytkähtävät liikkeelle vasta sitten, kun Putin on pakon edessä. Siksi tukea Ukrainalle ja painetta Venäjälle tulee lisätä. Tämä tarkoittaa mm. Ukrainan ilmapuolustuksen vahvistamista, Venäjän vastaisten pakotteiden kiristämistä ja Venäjän jäädytettyjen varojen ohjaamista Ukrainan tueksi, Tynkkynen päättää.