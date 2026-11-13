Johannes Yrttiaho: Onko hallituksessa erimielisyys puolustusmenojen korotuksista?

Yrttiaho on kannattanut valtiovarainministeriön menokartoituksessa lokakuun lopulla esitettyjä puolustusmenojen leikkauksia.

– Puolustusmenot on yli kaksinkertaistettu 2020-luvulla ja asetilausvaltuuksia on hyväksytty lähes 27 miljardia. Naton viiden prosentin bkt-tavoitteen noudattaminen tarkoittaa yhä suurempia puolustusmenojen korotuksia tulevalla eduskuntakaudella. Ne vaarantavat suomalaisten hyvinvoinnin ja toimeentulon turvan, Yrttiaho muistuttaa.

Nyt myös Orpon hallituksen keskeinen ministeri, puolueen puheenjohtaja Sari Essayah (kd.) on esittänyt puolustusmenoista leikkaamista. KD:n esityksen mukaan puolustusmenoista leikattaisiin 670 miljoonaa euroa jäädyttämällä indeksit. KD:n esitys pohjautuu VM:n menokartoitukseen.

Yrttiaho nosti VM:n esitykset esille eduskunnan torstaisella kyselytunnilla.

– Valtiovartainministeriö on esittänyt menokartoituksessa, että sotilasmenojakin voitaisiin leikata. Kysyn ministeri Purralta: kun teidän ministeriönne väläyttää muun muassa 700 miljoonan indeksijäädytystä asemenoihin, niin mitä sanotte siihen – hyvinvointia ja toimeentuloa, vai aseita, Yrttiaho kysyi.

Yrttiaho huomautti kyselytunnilla, että THL:n selvityksen mukaan etenkin hallituksen työttömyysturvan ja asumistuen miljardiluokan leikkaukset pudottavat yli 100 000 suomalaista pienituloisiksi.

– Nämä pienituloisilta leikatut rahat palavat valtiolta sitten moninkertaisesti puolustusmenojen lisäyksiin – aseisiin, jotka ostetaan velaksi, hän arvostelee.

Yrttiaho on kysynyt myös aiemmin puolustusministeri Häkkäseltä, eikö Suomen jättiläismäisiä sotilasmenoja voisi leikata edes vähän, jotta suomalaisten hyvinvointi ja toimeentulo turvattaisiin.

– Vastaus oli silloinkin hyvin itseriittoinen. Ei puhettakaan, että kenraalien velkamiljardeihin kajottaisiin, Yrttiaho sanoo.

VM:n esityksessä Nato-tavoitetta maltillistamalla puolustusmenoista säästyisi vuodessa 322-644 miljoonaa euroa ensi hallituskauden loppuun mennessä. Lisäksi indeksijäädytyksillä voitaisiin säästää 670 miljoonaa.

Vastauksessaan Yrttiahon kysymykseen valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kuitenkin torjui ministeriönsä esittämät puolustusmenojen leikkaukset. Yrttiaho ihmettelee ministerien ristiriitaisia linjauksia.

– Valtiovarainministeri torjuu ministeriönsä esitykset, mutta hallituksen toinen keskeinen ministeri esittelee niitä puolueensa sopeutuskeinoina. Hallituksessa näyttää olevan julkinen erimielisyys puolustusmenojen realistisesta tasosta, Yrttiaho sanoo.

Yrttiaho kiittää ministeri Essayahia rohkeudesta ja realismin kannalle asettumisesta.

– On selvää, ettei suomalaisten hyvinvointia ja toimeentuloa voida turvata, jos asemenoista ei tingitä merkittävästi, Yrttiaho sanoo.