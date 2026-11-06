Kokkola Material Week kokosi jälleen teollisuuden, tutkimuksen ja tulevaisuuden tekijät Kokkolaan

Viikon aikana tapahtuma toi yhteen teollisuuden, tutkimuksen, koulutuksen, julkishallinnon ja kansainväliset toimijat keskustelemaan kestävän kasvun, kriittisten materiaalien, kiertotalouden, vetytalouden, digitalisaation ja tulevaisuuden osaamisen mahdollisuuksista. Seminaariviikon 10 osiota keräsivät paikalle yli 2000 osallistujaa ja 70 puhujaa. Kokkola Material Weekin ohjelma on pääosin englanninkielinen, sillä tapahtuma houkuttelee vuosi vuodelta yhä enemmän kansainvälisiä puhujia, osallistujia ja yhteistyökumppaneita. Viikon aikana Kokkolassa vieraili myös useita kansainvälisiä delegaatioita, ja englanninkielinen ohjelma mahdollisti täysipainoisen osallistumisen sekä verkostoitumisen kaikille vieraille.

Tämän vuoden ohjelmassa korostuivat erityisesti puhtaan siirtymän investoinnit, Euroopan strateginen omavaraisuus, kriittiset raaka-aineet sekä teollisuuden uudistuminen uusien teknologioiden avulla.

"Kokkola on noussut yhdeksi Suomen merkittävimmistä vihreän siirtymän ja teollisten investointien keskittymistä. Kokkola Material Week tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tuoda yhteen päättäjät, yritykset, tutkijat ja tulevaisuuden osaajat rakentamaan ratkaisuja, joilla on merkitystä koko Euroopalle", toteaa Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Viikon aikana järjestetyt seminaarit käsittelivät laajasti teollisuuden tulevaisuutta. BioKokkolassa keskusteltiin metsien, puun ja biojalosteiden roolista kestävän liiketoiminnan mahdollistajana. Ensimmäistä kertaa järjestetty TechKokkola nosti esiin teollisuuden digitalisaation ja fyysisen tekoälyn mahdollisuudet tuotannon ja kilpailukyvyn kehittämisessä.

Grand Seminar kokosi yhteen alan keskeisiä vaikuttajia tarkastelemaan innovatiivisia teollisia ratkaisuja, kriittisiä materiaaleja sekä hiilidioksidin hyödyntämistä teollisuudessa. Seminaarissa kuultiin muun muassa työministeri Matias Marttisen puheenvuoro sekä julkistettiin Suomen päivitetty akkustrategia, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen asemaa Euroopan johtavana kestävän akkuekosysteemin sijaintipaikkana.

GeoKokkolassa tarkasteltiin Suomen merkittävimpiä kaivos- ja metallinjalostushankkeita sekä akkumineraalien arvoketjun kehitystä. Keskustelua herätti erityisesti Titanorin ilmoitus skandiumin esiintymisestä yhtiön Keski-Pohjanmaan titaaniesiintymissä. Tapahtumaviikon aikana Kokkolassa vierailivat myös Alankomaiden ja Belgian Suomen-suurlähettiläät.

"Kokkola Material Week on ennen kaikkea kohtaamispaikka. Tänä vuonna näimme jälleen, kuinka vahva kiinnostus alueen investointeihin, osaamiseen ja kansainvälisiin yhteistyömahdollisuuksiin on. Keskusteluissa korostuivat kasvu, kilpailukyky ja yhteistyö yli toimiala- ja maarajojen", sanoo KOSEKin toimitusjohtaja Timo Lahtinen

Business Insights -osiossa pureuduttiin viennin, kansainvälistymisen, yritysten kasvun ja investointien rahoituksen näkymiin. Yksi vaikuttavista puheenvuoroista koski Mö Foodsin vientitarinaa ja polkua Keski-Pohjanmaalta maailmalle. Industry Meeting Point puolestaan kokosi yhteen osallistujia verkostoitumaan ja rakentamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tapahtuma järjestettiin uudella Kokkola Areenalla, jossa osallistujat pääsivät tutustumaan uuteen areenaan ja sen monipuolisiin vaihtoehtoihin erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Keynote-puheenvuoron piti Susijengin entinen kapteeni Shawn Huff. Verkostoitumisen jälkeen ilta jatkui Mestaruusliigatason lentopallo-ottelun parissa, Kokkolan Tiikereiden ottaessa hienon voiton.

Loppuviikolla järjestetyissä ReKokkola- ja H2Kokkola-seminaareissa tarkasteltiin teollisuusalueen kiertotalouden kehitystä sekä vetytalouden ajankohtaisia mahdollisuuksia aina uusiutuvasta energiantuotannosta vedyn siirtoverkkoihin.

Merkittävä osa tapahtumaa oli myös FutureFair, joka toi yhteen nuoria, yrityksiä, tutkijoita ja koulutusorganisaatioita. Ohjelmassa keskusteltiin tulevaisuuden työelämästä, akkuteollisuudesta, vastuullisuudesta sekä kestävää siirtymää mahdollistavasta osaamisesta. Lisäksi uusi toiminnallinen FutureFair – tutki tulevaisuutta tekemällä -osuus tarjosi yläkouluikäisille nuorille mahdollisuuden tutustua luonnontieteisiin, teknologiaan ja teollisuuteen käytännön kautta.

"Tämän vuoden tapahtuma osoitti jälleen, kuinka vahvasti teollisuus, tutkimus, koulutus ja julkinen sektori ovat sitoutuneet rakentamaan kestävää tulevaisuutta yhdessä. Viikon aikana syntyi lukuisia uusia kohtaamisia, keskusteluja ja yhteistyöavauksia, jotka kantavat pitkälle myös tapahtuman jälkeen", kertoo Kokkola Material Weekin tapahtumatuottaja Julia Vaahtera.

Kokkola Material Week järjestettiin nyt 14. kerran. Tapahtuma vahvisti jälleen asemaansa yhtenä Pohjois-Euroopan merkittävimmistä materiaalien, kemianteollisuuden, akkuklusterin, kiertotalouden ja vihreän siirtymän kohtaamispaikoista. Tapahtuman pääkoordinaattorina toimii Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK, joka järjestää tapahtuman yhteistyössä Kokkolan kaupungin, Centria-ammattikorkeakoulun, Geologian tutkimuskeskuksen, Kokkola Industrial Parkin, Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän, Luonnonvarakeskuksen, Oulun yliopiston, Visit Kokkolan, Pohjanmaan kauppakamarin, Viexpon ja KIP Servicen kanssa.

Lisätietoja:

Julia Vaahtera

Kokkola Material Week tapahtumatuottaja

KOSEK

julia.vaahtera@kosek.fi

040-8343699