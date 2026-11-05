Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Keusoten aluehallitus kokoontuu 17.11.2026

13.11.2026 13:45:46 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus kokoontuu tiistaina 17.11.2026. Aluehallitus käsittelee kokouksessaan muun muassa yhteistoimintaneuvottelujen päättämistä ja lainanottovaltuuksia.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue

Kokouksen esityslistan pääset lukemaan täältä.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Se valmistelee asiat, joista valtuusto päättää, ja varmistaa, että valtuuston päätökset toteutuvat arjessa. Aluehallituksessa on 13 jäsentä. Aluehallitus kokoontuu noin joka toinen viikko.

Avainsanat

keusotekeski-uudenmaan hyvinvointialuealuehallituskokouspäätöksenteko

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Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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