Skanska Oy

Skanska jatkaa valtatien 12 parannusta Mankala–Jokue-osuudelle

13.11.2026 14:30:00 EET | Skanska Oy | Tiedote

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Skanska ja Väylävirasto ovat sopineet Vt 12 MankalaTillola -hankkeen toisen vaiheen toteuttamisesta Iitissä. Keväällä 2027 käynnistyvät rakennustyöt koskevat MankalaJokue-osuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta tärkeällä Lahden ja Kouvolan välisellä yhteysvälillä.

Vt 12 Mankala–Tillola -hanke toteutetaan kahdessa osassa. Kuvassa ensimmäisen vaiheen työmaa Jokuen ja Tillolan välillä.
Vt 12 Mankala–Tillola -hanke toteutetaan kahdessa osassa. Kuvassa ensimmäisen vaiheen työmaa Jokuen ja Tillolan välillä.

Vt 12 MankalaTillola -hankkeen toteutus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen hankeosan, Jokuen ja Tillolan välisen tieosuuden parantaminen, käynnistyi keväällä 2026. Myös ensimmäisen hankeosan urakoitsijana toimii Skanska.

Mankalan ja Jokuen välisellä hankeosuudella valtatie 12 muutetaan pääosin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.

”Rakennustyöt laajenevat keväällä koko hankealueelle. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä myös toisen hankeosan rakennusurakan kilpailutuksen voittaneen Skanska Infra Oy:n kanssa”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.

Hankealueella käynnistyvät alkuvuonna 2027 valmistelevat työt, joihin kuuluu muun muassa puuston ja kantojen poistoa sekä alueen raivausta rakentamista varten. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuussa, ja urakan arvioidaan valmistuvan syksyllä 2029.

”Ensimmäisen vaiheen työt JokueTillola-välillä ovat edistyneet hyvässä tahdissa, ja on hienoa päästä jatkamaan valtatien 12 parannusta. Toisen vaiheen MankalaJokue-osuuden laajaan kokonaisuuteen kuuluu kolmen uuden sillan rakentaminen ja kahden sillan korjaaminen sekä töitä yhteensä yli 11 kilometrin matkalla valtatiellä, maanteillä ja yksityisteillä”, kuvailee aluejohtaja Pekka Ruuti Skanskasta.

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Vt 12 Mankala–Tillola -hanke toteutetaan kahdessa osassa. Kuvassa ensimmäisen vaiheen työmaa Jokuen ja Tillolan välillä.
Vt 12 Mankala–Tillola -hanke toteutetaan kahdessa osassa. Kuvassa ensimmäisen vaiheen työmaa Jokuen ja Tillolan välillä.
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Vt 12 Mankala–Tillola -hankkeen kokonaisuus havainnollistettuna kartassa.
Vt 12 Mankala–Tillola -hankkeen kokonaisuus havainnollistettuna kartassa.
Kuva: Väylävirasto
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Tietoja julkaisijasta

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.

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