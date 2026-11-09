Skanska jatkaa valtatien 12 parannusta Mankala–Jokue-osuudelle
13.11.2026 14:30:00 EET | Skanska Oy | Tiedote
Skanska ja Väylävirasto ovat sopineet Vt 12 Mankala–Tillola -hankkeen toisen vaiheen toteuttamisesta Iitissä. Keväällä 2027 käynnistyvät rakennustyöt koskevat Mankala–Jokue-osuutta. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta tärkeällä Lahden ja Kouvolan välisellä yhteysvälillä.
Vt 12 Mankala–Tillola -hankkeen toteutus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisen hankeosan, Jokuen ja Tillolan välisen tieosuuden parantaminen, käynnistyi keväällä 2026. Myös ensimmäisen hankeosan urakoitsijana toimii Skanska.
Mankalan ja Jokuen välisellä hankeosuudella valtatie 12 muutetaan pääosin keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi.
”Rakennustyöt laajenevat keväällä koko hankealueelle. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä myös toisen hankeosan rakennusurakan kilpailutuksen voittaneen Skanska Infra Oy:n kanssa”, kertoo projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen Väylävirastosta.
Hankealueella käynnistyvät alkuvuonna 2027 valmistelevat työt, joihin kuuluu muun muassa puuston ja kantojen poistoa sekä alueen raivausta rakentamista varten. Varsinaiset rakennustyöt alkavat huhtikuussa, ja urakan arvioidaan valmistuvan syksyllä 2029.
”Ensimmäisen vaiheen työt Jokue–Tillola-välillä ovat edistyneet hyvässä tahdissa, ja on hienoa päästä jatkamaan valtatien 12 parannusta. Toisen vaiheen Mankala–Jokue-osuuden laajaan kokonaisuuteen kuuluu kolmen uuden sillan rakentaminen ja kahden sillan korjaaminen sekä töitä yhteensä yli 11 kilometrin matkalla valtatiellä, maanteillä ja yksityisteillä”, kuvailee aluejohtaja Pekka Ruuti Skanskasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
MediayhteydetSkanska OyPuh:050 311 1773media@skanska.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Skanska Oy
Skanska käynnistää uuden asuntokohteen rakentamisen Keski-Pasilassa9.11.2026 08:33:49 EET | Tiedote
Skanska käynnistää marraskuussa uusien asuntojen rakentamisen Keski-Pasilassa osoitteessa Tenderinlenkki 2b. As. Oy Helsingin Resiina sijaitsee keskeisellä paikalla kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman lähellä.
Skanska rakentaa Satasairaalan uuden kuumasairaalan Poriin2.11.2026 12:02:25 EET | Tiedote
Skanska ja Satakunnan hyvinvointialue ovat sopineet uuden kuumasairaalan toteuttamisesta Satasairaalan alueelle Porin Tiilimäkeen. Urakan arvo Skanskalle on noin 78 miljoonaa euroa.
Skanska rakentaa A-Kruunulle vuokra-asuntoja Helsingin Keski-Pasilaan29.10.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Skanska ja A-Kruunu ovat sopineet uuden vuokra-asuntokohteen toteuttamisesta Helsingin Keski-Pasilaan. Yhdeksänkerroksiseen taloon tulee 51 vuokra-asuntoa ja liiketila.
Talonrakentamisen RALA-laatupalkinto 2026 Skanskalle26.10.2026 08:00:00 EET | Tiedote
Talonrakentamisen RALA-laatupalkinto 2026 on myönnetty Skanskalle tunnustuksena pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä, erityisesti ympäristövastuun kehittämisestä.
Skanska nousi rakennusalan ihannetyönantajaksi Universumin ammattilaistutkimuksessa1.10.2026 11:05:57 EEST | Tiedote
Skanska on valittu rakennusalan ihannetyönantajaksi Universumin ammattilaistutkimuksessa. Samalla yhtiö vahvisti asemaansa tekniikan alan työnantajien joukossa ja nousi vertailussa 12 sijaa edellisvuodesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme