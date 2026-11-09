Fingrid julkaisee sähköverkon etusijamenettelyssä sovellettavan tuotantositoumuksen aluejaon
13.11.2026 14:28:47 EET | Fingrid Oyj | Tiedote
Fingrid on määrittänyt sähköverkkoon liittämisen etusijamenettelyyn liittyvän tuotantositoumuksen aluejaon. Aluejako muodostetaan Keski-Suomen poikkileikkauksen perusteella kahdeksi alueeksi. Tavoitteena on antaa sähköverkkoon liittymistä suunnitteleville toimijoille mahdollisimman varhain tietoa tuotantositoumuksen soveltamisesta sekä edistää rajallisen liityntäkapasiteetin tehokasta käyttöä.
Työ- ja elinkeinoministeriön 18. syyskuuta 2026 lausunnoille antama luonnos hallituksen esitykseksi sähkömarkkinalain muutoksesta sisältää ehdotuksen verkkoliityntöjen etusijamenettelystä. Lakiluonnoksen 20 e §:n mukaan sähkönkäyttökohde voisi antaa tuotantositoumuksen, jolla sähkönkäyttökohteet voisivat parantaa sijoitustaan etusijavertailussa. Jos tuotantositoumusta koskevat lain kirjaukset muuttuvat valmistelun aikana, myös aluejako ja sen määrittämisen perusteet tarkastetaan.
Tuotantositoumuksella liittyjä sitoutuisi kattamaan vähintään 50 prosenttia sähkönkäyttökohteen vuotuisesta sähkönkulutuksesta sitoumuksessa yksilöidyssä voimalaitoksessa tuotetulla sähköllä.
Lakiluonnoksen mukaan tuotantositoumuksen tulee sijaita kantaverkon siirtorajoitusten kannalta samalla alueella kuin sähkönkäyttökohde. Aluejaon tulee lakiluonnoksen mukaan perustua kantaverkon siirtokykyä koskeviin teknisiin tietoihin.
Kaksi aluetta tuotantositoumuksille
Aluejako perustuu Keski-Suomen poikkileikkaukseen, joka jakaa Suomen kahteen alueeseen; pohjoiseen ja eteläiseen tuotantositoumusalueeseen.
Tuotantositoumukseen liitettävä aluejako perustuu kantaverkon siirtorajoitteisiin ja niitä kuvaaviin pääsiirtoleikkauksiin. Tavoitteena on sijoittaa tuotantositoumuksen uusi sähköntuotanto suhteessa sähkönkäyttökohteeseen niin, että siirtotarve pääsiirtoleikkausten yli kasvaa mahdollisimman vähän.
Keski-Suomen poikkileikkaus soveltuu aluerajaksi, sillä sen molemmin puolin on merkittävästi uuden sähköntuotannon rakentamismahdollisuuksia ja suunnitteilla olevia sähkönkäyttökohteita. Liian yksityiskohtainen aluejako johtaisi tilanteeseen, jossa tietyillä alueilla ei voisi lainkaan parantaa etusijaansa tuotantositoumuksella.
Tavoitteena on vakaa ja ennakoitava aluejako, joka tukee kulutus- ja tuotantoinvestointien sekä sähkönhankintasopimusten valmistelua.
”Julkaisemme aluejaon jo nyt, jotta toimijat tietävät, miltä alueelta etsiä tuotantoa mahdolliseen tuotantositoumukseensa ja ensimmäinen etusijamenettelyn mukainen liityntäkapasiteetin jako voitaisiin toteuttaa mahdollisimman nopeasti”, Fingridin johtaja Jussi Jyrinsalo sanoo.
Aluejako ei kerro liityntäkapasiteetin alueellisesta niukkuudesta, vaan kuvaa pääsiirtoverkon keskeistä siirtorajoitetta.
Aluejako tarkastetaan lain voimaantulon yhteydessä
Nyt julkaistava aluejako ja sen perustelut pohjautuvat 18. syyskuuta 2026 lausunnoille annettuun luonnokseen hallituksen esitykseksi sähkömarkkinalain muuttamisesta.
Aluejako tarkastetaan lain voimaantulon yhteydessä. Jos tuotantositoumusta koskevat lain kirjaukset muuttuvat valmistelun aikana, myös aluejakoa tai sen määrittämisen perusteita voidaan joutua muuttamaan.
Lisätiedot:
Jussi Jyrinsalo, johtaja, asiakkaat ja kantaverkkosuunnittelu, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5118
Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi
Liitteenä aluejaon perustelumuistio, aluejaon karttakuva sekä liityntäkyselyjen tämänhetkinen määrä
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