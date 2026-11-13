Selvitys: SAK:laisen alojen työntekijöiden tuki Nato-jäsenyydelle on vahva

SAK, Akava ja STTK: Oikeudenmukainen siirtymä on onnistuneen ilmastopolitiikan edellytys 13.11.2026 12:00:00 EET | Tiedote

Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK korostavat, että ilmastonmuutoksen torjunnan on kuljettava käsi kädessä työllisyyden, osaamisen kehittämisen ja työntekijöiden oikeuksien kanssa. Vihreän siirtymän pitää synnyttää uutta työtä ja talouskasvua sekä turvata työntekijöiden asema ja työllisyys elinkeinorakenteiden muuttuessa.