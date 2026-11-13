Selvitys: SAK:laisen alojen työntekijöiden tuki Nato-jäsenyydelle on vahva
13.11.2026 14:09:33 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote
Mediatietojen mukaan Venäjä on ehdottanut Suomen Nato-jäsenyyden perumista osana Ukrainan sodan rauhanneuvotteluja Abu Dhabissa. SAK:n lokakuisen jäsenpaneelin perusteella työntekijät kannattavat vahvasti Suomen Nato-jäsenyyttä ja ovat myös valmiita tekemään oman osansa kriisitilanteissa.
– SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet kannattavat laajasti Suomen Nato-jäsenyyttä. Nato-jäsenyyden kokee myönteisenä 79 prosenttia kyselyyn vastanneista. Muutos aiempaan on samanlainen koko suomalaisen yhteiskunnan osalta, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.
Kaikista myönteisimmin jäsenyyteen suhtautuvat kuljetusaloilla työskentelevät (88 %) ja toiseksi eniten teollisuuden aloilla työskentelevät (83 %). Kielteisesti Nato-jäsenyyteen suhtautui 13 prosenttia kaikista vastaajista.
Jäsenpaneelissa kysyttiin myös maanpuolustustahdosta. Kyselyn mukaan SAK:laisten alojen työntekijöistä 86 prosenttia on valmis tekemään oman osansa kriisitilanteissa.
– SAK:laisilla aloilla työskentelevät ovat erittäin isänmaallista porukkaa. Venäjä ei tunnu heitä pelottavan. Lähes 90 prosenttia on valmis tekemään osansa kriisin sattuessa. Venäjä on Euroopan turvallisuustilanteen muutokseen syypää itse, Eloranta toteaa.
SAK:n jäsenpaneelin kysely toteutettiin lokakuussa 2026 (n = 1 675).
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Yhteyshenkilöt
Jarkko ElorantapuheenjohtajaPuh:020 774 0100
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