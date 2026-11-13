Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Selvitys: SAK:laisen alojen työntekijöiden tuki Nato-jäsenyydelle on vahva

13.11.2026 14:09:33 EET | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Tiedote

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Mediatietojen mukaan Venäjä on ehdottanut Suomen Nato-jäsenyyden perumista osana Ukrainan sodan rauhanneuvotteluja Abu Dhabissa. SAK:n lokakuisen jäsenpaneelin perusteella työntekijät kannattavat vahvasti Suomen Nato-jäsenyyttä ja ovat myös valmiita tekemään oman osansa kriisitilanteissa.

– SAK:laisten ammattiliittojen jäsenet kannattavat laajasti Suomen Nato-jäsenyyttä. Nato-jäsenyyden kokee myönteisenä 79 prosenttia kyselyyn vastanneista. Muutos aiempaan on samanlainen koko suomalaisen yhteiskunnan osalta, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta sanoo.

Kaikista myönteisimmin jäsenyyteen suhtautuvat kuljetusaloilla työskentelevät (88 %) ja toiseksi eniten teollisuuden aloilla työskentelevät (83 %). Kielteisesti Nato-jäsenyyteen suhtautui 13 prosenttia kaikista vastaajista.

Jäsenpaneelissa kysyttiin myös maanpuolustustahdosta. Kyselyn mukaan SAK:laisten alojen työntekijöistä 86 prosenttia on valmis tekemään oman osansa kriisitilanteissa.

– SAK:laisilla aloilla työskentelevät ovat erittäin isänmaallista porukkaa. Venäjä ei tunnu heitä pelottavan. Lähes 90 prosenttia on valmis tekemään osansa kriisin sattuessa. Venäjä on Euroopan turvallisuustilanteen muutokseen syypää itse, Eloranta toteaa.

SAK:n jäsenpaneelin kysely toteutettiin lokakuussa 2026 (n = 1 675).

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Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 750 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

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