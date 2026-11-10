Historiallinen päätös ilmasto-oikeudenkäynnissä: Norjan korkein oikeus mitätöi kolmen Pohjanmeren öljy- ja kaasukentän luvat

Greenpeacen Norjan maajohtaja Haldis Tjeldflaat Helle kommentoi: "Tämä on historiallinen päätös, joka muuttaa Norjan öljypolitiikan pysyvästi ja asettaa ennakkotapauksen, jota ei voi sivuuttaa. Norja ei voi enää jättää huomiotta sitä maailmanlaajuista vahinkoa, joka aiheutuu, kun sen öljyä ja kaasua poltetaan ulkomailla. Norjan viranomaiset ovat nyt velvoitettuja ottamaan huomioon norjalaisen öljyn ja kaasun aiheuttamat valtavat ilmastotuhot. Tämä on merkittävä voitto globaalille ilmasto-oikeudenmukaisuudelle."

Vahvistamalla alempien oikeusasteiden päätökset korkein oikeus linjasi, että ympäristövaikutusten arvioinneissa on tarkasteltava myös hiilidioksidia, joka vapautuu siellä missä palaminen tapahtuu. Voitto on Greenpeacen ja norjalaisen Natur og Ungdom-järjestön vuosia kestäneen oikeustaistelun huipentuma.

Oikeusjutun panivat vireille Greenpeace Nordic ja Natur og Ungdom, jotka onnistuivat riitauttamaan Pohjanmeren Yggdrasil-, Breidablikk- ja Tyrving-kenttien luvat vuonna 2024. Norjan hallitus valitti päätöksestä Borgartingin hovioikeuteen ja myöhemmin Norjan korkeimpaan oikeuteen.

Tapauksen keskeinen kysymys on se, ettei uusien hankkeiden tuottaman öljyn ja kaasun polttamisen ilmastovaikutuksia arvioitu ennen hankkeiden hyväksymistä. Tuomioistuimet, mukaan lukien Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) tuomioistuin, ovat vahvistaneet, että tällaiset arvioinnit ovat pakollisia. Koska EFTA-tuomioistuin tulkitsee EU-oikeutta, tämä vaatimus koskee koko Euroopan talousaluetta, ei vain Norjaa.

Lokakuussa 2025 Euroopan ihmisoikeustuomioistuin vahvisti, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8. artikla edellyttää valtioita arvioimaan fossiilisten polttoaineiden polttamisesta aiheutuvien päästöjen – mukaan lukien rajojen ulkopuolella syntyvät päästöt – ilmastovaikutukset ennen hankkeiden hyväksymistä. Tämä velvoite koskee kaikkia Euroopan neuvoston jäseniä, mikä antaa päätökselle kauaskantoisia vaikutuksia fossiilisten polttoaineiden hyväksyntään kaikkialla Euroopassa.

"Tämä on valtava voitto nykypäivän lapsille, jotka kasvavat maailmassa, jota ilmastonmuutos on perusteellisesti muuttanut. Nuoret haastoivat valtion oikeuteen, ja me voitimme. Se todistaa, että taistelullamme ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta on todellista voimaa. Nyt on poliitikkojen vuoro toimia", Natur og Ungdomin puheenjohtaja Sigrid Hoddevik Losnegård sanoo.