HUSin osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2026

Kolmas neljännes lyhyesti

Pitkään hoitoa odottaneiden määrä laskenut vuodenvaihteesta merkittävästi. Kesällä ja alkusyksystä normaalin kausivaihtelun mukaista nousua.

Asiakaskokemus erinomaisella tasolla

Henkilöstötilanne yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä

Talous toteutunut suunnitellusti

Talous

Kestävä talous on yksi HUSin strategisista painopisteistä.

Tilikauden tulos on 68,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 81,5 miljoonaa euroa yli talousarvion (talousarvio -13,3 miljoonaa euroa). Tulokseen vaikutti muun muassa HUSin maksamien kiinteistöverojen takautuva kertaluonteinen oikaisu vuosilta 2015–2025, jonka tulosta parantava vaikutus on noin 22,7 miljoonaa euroa.

Vuoden 2026 neljäs vuosiennuste laadittiin tammi–elokuun toteumatietojen pohjalta. Koko vuoden 2026 tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 54,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (talousarvio 2026 +/- 0 euroa).

Talouden tunnusluvut 1–9/2026:

(1000 euroa) Toteuma kumulatiivinen Muutos % (tot/edv) Poikkeama % (tot/TA) Toimintatuotot



2 406 171 3,4 % 0,7 % Toimintakulut yhteensä



2 238 391 2,6 % -2,7 %

(1000 euroa) Toteuma kumulatiivinen Muutos

(tot/edv) Poikkeama (tot/TA) Tilikauden tulos 68 239 20 680 81 497

Palvelut ja hoidon saatavuus

Palvelutuotannon volyymi ylitti talousarvion sisältämän suunnitelman 6,1 % ja kasvoi edellisen vuoden tasosta +4,4 %.

Tuotetut palvelut: 616 267 hoidettua potilasta (1–9/2025: 608 333), kasvua 1,3 % edellisestä vuodesta. 2 286 062 vastaanottokäyntiä (1–9/2025: 2 211 339), kasvua 3,4 % edellisestä vuodesta. 72 530 leikkaustoimenpidettä (1–9/2025: 69 251), kasvua 4,7 % edellisestä vuodesta.

Hoidon saatavuus: 91,6 prosenttia asiakkaista on päässyt erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti.

Kiireettömät lähetteet: 267 167 kappaletta. Lähetemäärä kasvoi 0,4 % edellisvuodesta.

Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita potilaita oli syyskuun lopussa 2 973 (9/2025: 6 116, 12/2025: 5 283), mikä on 51,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Julkaisemme hoitoon pääsyn erikoisalakohtaiset mediaanit verkkosivuillamme kuukausittain.

Hoitovelan kustannusarvio oli syyskuun lopussa noin 22,9 miljoonaa euroa.

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on saavuttaa Suomen yliopistosairaaloiden ja hyvinvointialueiden paras asiakaskokemus (NPS-tulos) vuonna 2026.

Syyskuun 2026 lopussa HUSin asiakaskokemusta mittaava suositteluindeksi (NPS) oli 84. Tulos on erinomainen ja kertoo siitä, että meillä asioivat potilaat ovat pääsääntöisesti todella tyytyväisiä. Suositteluindeksi on laskettu kuluvan vuoden alusta asti saatujen palautteiden perusteella.

Julkaisemme yksikkökohtaiset tulokset hus.fi:ssä kuukausittain.



Henkilöstö

Henkilöstökokemus on yksi HUSin strategisista painopisteistä. Tavoitteenamme on olla sosiaali- ja terveysalan halutuin työpaikka.

Mittaamme henkilöstökokemusta kerran vuodessa. Kevään 2026 tulokset: eNPS +1 (2025: -7). Henkilöstökokemus on kehittynyt myönteisesti - suositteluhalukkuus kääntyi nousuun

Henkilöstön saatavuus yhtymätasoisesti tarkastellen hyvä

Henkilöstömäärä: 26 210 (9/2025: 26 291)

Lähtövaihtuvuus ilman eläkkeitä: 2,4 % (1–9/2025: 4,1 %)

Sairauspoissaolot: 11,3 pvä/hlö (1–9/2025: 11,0 pvä/hlö)

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl:

HUSin vuosi 2026 on edennyt pääosin suunnitellusti ja strategian toimeenpano etenee. Koko toimialaan kohdistuvassa muutospaineessa oman toiminnan systemaattinen johtaminen korostuu.

Asiakaskokemus on pysynyt koko vuoden erinomaisella tasolla ja palveluiden kokonaistilanne on hyvä, vaikka tukielinkirurgiassa on edelleen hoitojonoa. Hoidon saatavuus on kuluvana vuonna parantunut merkittävästi ja silmätautien hoitojono onkin onnistuttu lähes kokonaan purkamaan.

Olemme lisänneet leikkaustoimintaa ja tehneet lukuisia kohdennettuja toimenpiteitä, joilla omaa tuotantoa vahvistetaan pitkäjänteisesti ja kestävästi. Sekä silmätaudeilla että tukielinkirurgiassa palvelutarve tulee jatkossakin kasvamaan väestön ikääntymisen vuoksi.

Viime kuukausina pitkään hoitoa jonottaneiden määrä on tilapäisesti jonkin verran lisääntynyt kesäsulkuihin liittyvän normaalin kausivaihtelun vuoksi.

Elokuussa Jorvin sairaalaan avautui uusi, odotettu osastorakennus, joka vahvistaa sairaalan palveluita ja palveluverkkoamme. Jorvin sairaalakampus on HUSin toiseksi suurin sairaala-alue heti Meilahden jälkeen ja sieltä löytyy mm. yksi Suomen vilkkaimmista päivystyksistä, Suomen toiseksi suurin synnytysyksikkö sekä monen erikoisalan leikkaustoimintaa.



Tärkeimmät tapahtumat

Lupa- ja valvontavirasto tiedotti 1.7.2026 harkitsevansa uhkasakon tuomitsemista HUS-yhtymälle, koska se ei ole noudattanut Valviran antamaa määräystä saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi 30.4.2026 mennessä.

18.8.2026 Uusi osastorakennus vahvistaa Jorvin sairaalan palveluja

3.9.2026 Apotin omistajien tilaama arvio on valmistunut: arvioijat suosittelevat järjestelmän käytön tehostamista ja yhteistä kehittämistä

7.9.2026 HUSin yhtymähallitus päätti HUS Kiinteistöt Oy:n ja HUS Turvapalvelut Oy:n toimintojen muutoksista

HUSin osavuosikatsauksen tavoitteena on lisätä terveydenhuollon ja sen johtamisen läpinäkyvyyttä. HUSin talouden ja toiminnan raportointi tehdään kuukausitasoisesti.

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