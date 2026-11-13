SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm: Perussuomalaisten puhe suojaosien poistosta on kaksoisviestintää
13.11.2026 14:41:13 EET | SDP | Tiedote
– Perussuomalaisista on väläytelty tällä viikolla työttömyysturvan suojaosan palauttamista, mutta kaksilla rattailla ajaminen voidaan nyt varmasti lopettaa, kun kaikki paikalla olleet perussuomalaiset kansanedustajat äänestivät tänään suojaosan palauttamista vastaan, toteaa SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm.
– Eilen kyselytunnilla valtiovarainministeri Riikka Purra vakuutti, että hallitus ei ole palauttamassa työttömyysturvan suojaosaa, mutta perussuomalaisten riveistä on kuultu tällä viikolla aivan toisenlaistakin puhetta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä puolusti suojaosien järkevyyttä tiistaina Paltan syysseminaarissa. Mäkelä vieritti syytä niiden poistosta muille hallituspuolueille. Kansanedustaja Miko Bergbom sanoi vielä keskiviikkona Musiikin luovan alkutuotannon paneelissa kannattavansa suojaosien palauttamista. Tänään edustajat näyttivät jo taipuneen ruotuun ja kaatoivat SDP:n ehdotuksen palauttaa työttömyysturvan suojaosa, Malm huomauttaa.
Hallitus poisti työttömyysturvan suojaosan kautensa alussa. Hallitusohjelman mukaan suojaosien poistolla kannustetaan työttömiä kokopäivätyöhön ja uudistuksia seurataan.
– Kannustimen sijaan työttömyysturvan suojaosan poisto on Kelan mukaan vähentänyt osa-aikaista työskentelyä ja eilen kyselytunnilla ministeri Purra myönsi, ettei poisto ole lisännyt kokopäiväiseenkään työhön hakeutumista. Hankalaahan tämä olisi, kun Orpon hallituksen toimet eivät ole synnyttäneet Suomeen lisää työpaikkoja eivätkä parempaa työllisyyttä.
– Purra silti tyrmäsi suojaosien palauttamisen ja perusteli päätöstä valtiontalouden edelleen kasvavalla velkasuhteella. Valtiovarainministeri Purran johdolla hallitus ottaa viimeisessä budjetissaan puolet enemmän velkaa kuin Marinin hallitus viimeisessä budjetissaan. Silti perussuomalaiset ovat hallituksessa kuitanneet esimerkiksi yhteisöveron ensi vuonna voimaan astuvan miljardiluokan alennuksen samalla kun se kieltäytyy palauttamasta työttömyysturvan 300 euron suojaosaa työttömien tilanteen helpottamiseksi, Malm toteaa.
Yhteyshenkilöt
Niina MalmSDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:0400588978niina.malm@eduskunta.fi
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