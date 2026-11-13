SDP:n Hanna Laine-Nousimaa: Varhaiskasvatuksen henkilöstöuudistus ei saa vaarantaa lasten turvallisuutta – lastenhoitajien osaamista ei pidä hukata
13.11.2026 15:24:19 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Kansanedustaja Hanna Laine-Nousimaa (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen uudistuksen vaikutuksista lasten turvallisuuteen, lääkehoidon osaamiseen ja lastenhoitajien työllisyyteen.
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen uudistamisen tavoitteena on vahvistaa pedagogista osaamista. Tavoite on tärkeä, mutta uudistuksen vaikutuksia on tarkasteltava myös lasten hoivan, terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta.
– Varhaiskasvatus ei ole pelkästään pedagogiikkaa. Se on myös hoivaa, terveyden edistämistä ja lasten turvallisuudesta huolehtimista. Meillä on päiväkodeissa lapsia, joiden osallistuminen varhaiskasvatukseen edellyttää päivittäistä lääkehoitoa esimerkiksi diabeteksen tai epilepsian vuoksi. Kuka huolehtii siitä, että tarvittava osaaminen on aina paikalla, myös henkilöstön poissaolojen ja sijaistusten aikana, Laine-Nousimaa kysyy.
Vuoden 2030 alusta lähtien vähintään kahdella kolmasosalla päiväkotien kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevistä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Vähintään puolella tästä henkilöstöstä tulee olla opettajan kelpoisuus.
Muutos merkitsee käytännössä lastenhoitajien osuuden vähenemistä. Lastenhoitajista merkittävä osa on lähihoitajia, joiden koulutukseen sisältyy myös terveydenhuollon ja lääkehoidon osaamista.
– Lähihoitajilla on ainutlaatuinen yhdistelmä kasvatuksellista ja terveydenhuollon osaamista. Tätä ammattitaitoa tarvitaan päiväkodeissa joka päivä. Olisi vakava virhe, jos henkilöstörakenteen uudistus johtaisi siihen, että menetämme juuri sellaista osaamista, jota lasten turvallinen arki edellyttää, Laine-Nousimaa toteaa.
Huolta aiheuttavat myös lastenhoitajien työmarkkina-asema ja työsuhteiden muuttuminen. Erityisesti yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa on havaintoja siitä, että lastenhoitajia palkataan määräaikaisiin tehtäviin vakituisten työsuhteiden sijaan, kun työnantajat varautuvat tulevaan henkilöstörakenteeseen.
Laine-Nousimaan mukaan on tärkeää selvittää, miten uudistus vaikuttaa lastenhoitajien työllistymiseen ja työpaikkojen pysyvyyteen jo ennen vuoden 2030 siirtymäajan päättymistä.
– Lastenhoitajille on aikanaan vakuutettu, ettei uudistus aiheuta työttömyyttä. Nyt on syytä kysyä, mihin tämä arvio perustuu. Kokeneiden ammattilaisten menettäminen olisi suuri vahinko koko varhaiskasvatukselle.
Lisäksi Laine-Nousimaa nostaa esiin henkilöstön tosiasiallisen läsnäolon lapsiryhmissä. Varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien työhön kuuluu pedagogisen toiminnan lisäksi suunnittelu-, arviointi-, dokumentointi- ja yhteistyötehtäviä.
– Pelkkä henkilöstömitoitus ei kerro, kuinka paljon koulutettua henkilöstöä on tosiasiallisesti lasten kanssa ryhmässä koko päivän ajan. On varmistettava, etteivät lastenhoitajat joudu kantamaan kohtuutonta vastuuta ryhmän päivittäisestä toiminnasta samalla, kun heidän osuuttaan henkilöstöstä vähennetään.
Laine-Nousimaa edellyttää, että hallitus arvioi uudistuksen vaikutukset kattavasti ja toteuttaa eduskunnan aiemmin hyväksymät lausumat henkilöstörakenteen seurannasta, koulutuspaikkojen riittävyydestä ja henkilöstön urakehitysmahdollisuuksista.
– Uudistuksen onnistumista ei mitata sillä, saadaanko lain prosenttiosuudet täyttymään. Se mitataan sillä, saavatko lapset turvallista ja laadukasta varhaiskasvatusta ja pystytäänkö henkilöstön erilaista osaamista hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla. Lapsen etu ei saa jäädä henkilöstörakenteen prosenttilaskennan jalkoihin, Laine-Nousimaa painottaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hanna Laine-NousimaakansanedustajaPuh:09 432 3111hanna.laine-nousimaa@eduskunta.fiwww.hannalaine.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SDP EDUSKUNTA
Oppositioedustajat: Palkkatuetun työn pitää toimia työttömän työnhakijan eduksi13.11.2026 13:11:46 EET | Tiedote
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan oppositio jätti hallituksen palkkatuettua työtä ja työttömyysturvaa koskevaan esitykseen yhteisen vastalauseen, jossa se esitti pykälämuutoksia työllisyyden parantamiseksi. – Hallitus esittää nyt kautensa lopulla palkkatukeen pieniä joustoja, kun tarvetta olisi ollut isommalle remontille. Palkkatuki on laajennettava jälleen kuntien käyttöön, palkkatuetun työn on kerrytettävä työttömyysturvan työssäoloehtoa ja työttömyysturvaan on palautettava 300 euron suojaosa, vaatii työ- ja tasa-arvovaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Lauri Lyly (sd.).
Hallintovaliokunnan sd-edustajat: Kansainvälisten opiskelijoiden perheenyhdistämiseen asetettava vuoden määräaika on kannatettava13.11.2026 13:10:00 EET | Tiedote
Hallintovaliokunnan demarijäsenet Saku Nikkanen, Eveliina Heinäluoma, Paula Werning ja Juha Viitala yhtyvät hallintovaliokunnan mietintöön hallituksen esityksestä, jossa esitetään muun muassa vuoden määräaikaa kansainvälisten opiskelijoiden perheenyhdistämiselle ja kansainvälisten opiskelijoiden kielitaitoedellytyksen vahvistamista.
SDP:n Paula Werning: Miksi Kotka pudotetaan pois jäänmurtajien kotisatamaverkostosta?13.11.2026 12:41:22 EET | Tiedote
Kansanedustaja Paula Werning (sd.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen liikenne- ja viestintäministerille jäänmurtajien kotisatamaverkoston muuttamisesta. Werning haluaa selvittää, mihin päätöksen turvallisuusperusteet nojaavat, mitä hajauttaminen maksaa ja miten Kotkan poistuminen kotisatamaverkostosta vaikuttaa Suomenlahden huoltovarmuuteen.
SDP:n Juha Viitala: Sähköalan osaajapulaan on varauduttava ennen kuin investoinnit vaarantuvat13.11.2026 12:25:07 EET | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Juha Viitala vaatii hallitukselta toimia sähkö- ja automaatioalan osaajien riittävyyden ja ammatillisen koulutuksen laadun turvaamiseksi. Viitala nostaa kirjallisessa kysymyksessään esiin huolen siitä, riittääkö Suomessa ammattitaitoista työvoimaa vastaamaan teollisuuden investointien, sähköistymisen ja energiamurroksen tarpeisiin.
SDP:n Saku Nikkanen: Hallitus tekee lyhytnäköistä ja väärää politiikkaa, kansallispuistoja ei pidä myydä pala palalta12.11.2026 14:31:35 EET | Tiedote
Hallitus on tuonut eduskunnan käsiteltäväksi esityksen, jolla useita kansallispuistoihin kuuluvia rakennuksia ja alueita poistettaisiin kansallispuistoista niiden myymisen mahdollistamiseksi. Esitys koskee muun muassa Teijon ja Seitsemisen luontokeskuksia. Hallituksen mukaan muutosten taustalla ovat säästötavoitteet ja Metsähallitus Luontopalvelujen heikentynyt rahoitustilanne, arvioi Saku Nikkanen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme