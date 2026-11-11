Joka toinen vuosi järjestettävä Musica nova Helsinki kokoaa yhteen nykymusiikin suomalaiset ja kansainväliset tekijät, teokset ja tuotannot. Helsingissä ja Espoossa 10.–20. helmikuuta 2027 juhlittavan festivaalin teemana on Perspektiivejä.

“Festivaaliohjelma tarjoaa perspektiivejä ja lähestymistapoja soivaan ja esitykselliseen materiaaliin sekä saattaa meidät pohtimaan uusista näkökulmista joitakin ehkäpä itsestäänselvyyksinä pitämiämme kulttuurisia traditioita, esteettisiä valintoja tai esitystilanteiden etikettejä. Lisäksi säveltaiteen ilmiöiden asettaminen aikaperspektiiviin lisää ymmärrystä asemastamme taidelajin jatkumossa ja antaa hiljaisia signaaleja tulevaisuuden kehityskuluista. Ohjelma tarjoaa perspektiiviä myös niin suomalaisen taidemusiikin ilmiöihin kuin myös alan kansainväliselle kentälle”, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Tuuli Lindeberg.

Anahita Abbasi, Ensemble Ascolta ja muita kansainvälisiä vieraita

Festivaalin residenssisäveltäjä on iranilaissyntyinen Anahita Abbasi, jonka musiikissa voi kuulla kihiseviä tekstuureja, murisevia hälyjä ja hienostuneesti väreileviä sointivärejä. Abbasilta kuullaan Kamariorkesteri Avanti!:n avajaiskonsertissa Musica novan tilaaman uuden teoksen kantaesitys, jonka lisäksi hänen säveltämiään teoksia kuullaan Zagros Ensemblen ja Helsingin kaupunginorkesterin konserteissa, sekä festivaalin päätöspäivän Seitsemän vaikutelmaa -kamarikonsertissa 20. helmikuuta. Festivaalin viimeinen ilta päättyy Abbasin suunnittelemaan Avanti!:n klubiin.

Musica nova tuo Suomeen myös muita kiinnostavia kansainvälisiä vieraita. Saksalaisen Ensemble Ascoltan konsertti Murder Ballads and Sentimentalities leikittelee herkkyyden, synkkyyden ja leikkisyyden yllättävillä yhteenkietoutumisilla. Ricardo Eizirikin Ensemble Ascoltalle säveltämä teos Here and There liikkuu puolestaan kamarimusiikin ja äänimaiseman välimaastossa ja haastaa perinteisiä konserttikonventioita.

Festivaali saa vieraakseen kansainvälisiä, nykymusiikkiin erikoistuneita kapellimestareita, kuten Avanti!:a johtamaan saapuvan Lautaro Mura Fuentealban, Radion sinfoniaorkesterin kapellimestarina toimivan Ustina Dubitskyn, Helsingin kaupunginorkesteria johtavan Elena Schwarzin, sekä Ensemble Ascoltaa luotsaavan Catherine Larsen-Maguiren. Muita kansainvälisiä taiteilijavieraita ovat mm. itävaltalainen säveltäjä-urkuri Wolfgang Mitterer Radion sinfoniaorkesterin solistina, sekä Hietsu is Happening!:in klubilla vieraileva yhdysvaltalainen avantgarde-legenda ja free jazz -muusikko William Parker.

Kansainvälisiä ja kotimaisia kantaesityksiä sekä kiehtovaa poikkitaiteellista ohjelmaa

Tanskalainen Morten Riis on suunnitellut Musica novalle uuden Earthing-nimisen installaation, jossa kaikki ääni saa virtansa maan omasta sähköenergiasta. Myös defunensemblen konsertissa kuullaan Musica novan tilaaman uuden teoksen kantaesitys tanskalaiselta säveltäjältä Simon Løffleriltä. Kotimaisten säveltäjien kantaesityksiä kuullaan mm. Antti Auviselta, Sampo Haapamäeltä, Heinz-Juhani Hofmannilta, Sami Klemolalta, Minna Leinoselta, Jukka Tiensuulta, Olli Virtaperkolta ja Mioko Yokoyamalta.

Ohjelma sisältää myös yllätyksiä tarjoavaa poikkitaiteellista ohjelmaa, kuten Oblivian ja KlangLabin musiikkiteatteriesityksen Dreaming Turtles, sekä Uusinta Ensemblen musiikkia, jongleerausta ja videotaidetta yhdistelevän teoksen Infinity Variations. Detritus & Saxtronauts -yhtyeiden Visiting rest -konsertti on nykymusiikkikonsertin ja yin-joogatunnin solmu, ja Taideyliopiston Sibelius Akatemian teos Loudspeaker Baptism sisältää nukketeatterin elementtejä.

Tutustu festivaaliohjelmaan osoitteessa musicanova.fi. Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät ry.

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musicanova.fi