Musica nova Helsinki soi taas helmikuussa – luvassa kansainvälisiä vieraita, kantaesityksiä ja yllättävää poikkitaiteellista ohjelmaa
17.11.2026 09:00:00 EET | Helsingin tapahtumasäätiö | Tiedote
Suomen suurin nykytaidemusiikin biennaali Musica nova Helsinki järjestetään jälleen 10.–20. helmikuuta 2027. Useiden eri toimijoiden yhteisponnistuksena syntyvän festivaalin teemana on Perspektiivejä, mikä tarkoittaa esimerkiksi taiteen, ilmiöiden ja äänen olemuksen tarkastelemista eri tulokulmista. Ohjelma sisältää mm. poikkeuksellisista konserteistaan tunnetun saksalaisen Ensemble Ascoltan vierailun sekä lukuisia kantaesityksiä nykymusiikin kentältä. Vuoden 2027 festivaali huipentaa Tuuli Lindebergin kuusivuotisen kauden taiteellisena johtajana.
Joka toinen vuosi järjestettävä Musica nova Helsinki kokoaa yhteen nykymusiikin suomalaiset ja kansainväliset tekijät, teokset ja tuotannot. Helsingissä ja Espoossa 10.–20. helmikuuta 2027 juhlittavan festivaalin teemana on Perspektiivejä.
“Festivaaliohjelma tarjoaa perspektiivejä ja lähestymistapoja soivaan ja esitykselliseen materiaaliin sekä saattaa meidät pohtimaan uusista näkökulmista joitakin ehkäpä itsestäänselvyyksinä pitämiämme kulttuurisia traditioita, esteettisiä valintoja tai esitystilanteiden etikettejä. Lisäksi säveltaiteen ilmiöiden asettaminen aikaperspektiiviin lisää ymmärrystä asemastamme taidelajin jatkumossa ja antaa hiljaisia signaaleja tulevaisuuden kehityskuluista. Ohjelma tarjoaa perspektiiviä myös niin suomalaisen taidemusiikin ilmiöihin kuin myös alan kansainväliselle kentälle”, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja Tuuli Lindeberg.
Anahita Abbasi, Ensemble Ascolta ja muita kansainvälisiä vieraita
Festivaalin residenssisäveltäjä on iranilaissyntyinen Anahita Abbasi, jonka musiikissa voi kuulla kihiseviä tekstuureja, murisevia hälyjä ja hienostuneesti väreileviä sointivärejä. Abbasilta kuullaan Kamariorkesteri Avanti!:n avajaiskonsertissa Musica novan tilaaman uuden teoksen kantaesitys, jonka lisäksi hänen säveltämiään teoksia kuullaan Zagros Ensemblen ja Helsingin kaupunginorkesterin konserteissa, sekä festivaalin päätöspäivän Seitsemän vaikutelmaa -kamarikonsertissa 20. helmikuuta. Festivaalin viimeinen ilta päättyy Abbasin suunnittelemaan Avanti!:n klubiin.
Musica nova tuo Suomeen myös muita kiinnostavia kansainvälisiä vieraita. Saksalaisen Ensemble Ascoltan konsertti Murder Ballads and Sentimentalities leikittelee herkkyyden, synkkyyden ja leikkisyyden yllättävillä yhteenkietoutumisilla. Ricardo Eizirikin Ensemble Ascoltalle säveltämä teos Here and There liikkuu puolestaan kamarimusiikin ja äänimaiseman välimaastossa ja haastaa perinteisiä konserttikonventioita.
Festivaali saa vieraakseen kansainvälisiä, nykymusiikkiin erikoistuneita kapellimestareita, kuten Avanti!:a johtamaan saapuvan Lautaro Mura Fuentealban, Radion sinfoniaorkesterin kapellimestarina toimivan Ustina Dubitskyn, Helsingin kaupunginorkesteria johtavan Elena Schwarzin, sekä Ensemble Ascoltaa luotsaavan Catherine Larsen-Maguiren. Muita kansainvälisiä taiteilijavieraita ovat mm. itävaltalainen säveltäjä-urkuri Wolfgang Mitterer Radion sinfoniaorkesterin solistina, sekä Hietsu is Happening!:in klubilla vieraileva yhdysvaltalainen avantgarde-legenda ja free jazz -muusikko William Parker.
Kansainvälisiä ja kotimaisia kantaesityksiä sekä kiehtovaa poikkitaiteellista ohjelmaa
Tanskalainen Morten Riis on suunnitellut Musica novalle uuden Earthing-nimisen installaation, jossa kaikki ääni saa virtansa maan omasta sähköenergiasta. Myös defunensemblen konsertissa kuullaan Musica novan tilaaman uuden teoksen kantaesitys tanskalaiselta säveltäjältä Simon Løffleriltä. Kotimaisten säveltäjien kantaesityksiä kuullaan mm. Antti Auviselta, Sampo Haapamäeltä, Heinz-Juhani Hofmannilta, Sami Klemolalta, Minna Leinoselta, Jukka Tiensuulta, Olli Virtaperkolta ja Mioko Yokoyamalta.
Ohjelma sisältää myös yllätyksiä tarjoavaa poikkitaiteellista ohjelmaa, kuten Oblivian ja KlangLabin musiikkiteatteriesityksen Dreaming Turtles, sekä Uusinta Ensemblen musiikkia, jongleerausta ja videotaidetta yhdistelevän teoksen Infinity Variations. Detritus & Saxtronauts -yhtyeiden Visiting rest -konsertti on nykymusiikkikonsertin ja yin-joogatunnin solmu, ja Taideyliopiston Sibelius Akatemian teos Loudspeaker Baptism sisältää nukketeatterin elementtejä.
Tutustu festivaaliohjelmaan osoitteessa musicanova.fi. Festivaalin pääjärjestäjinä toimivat Helsingin juhlaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Tapiola Sinfonietta, Yleisradio (Radion sinfoniaorkesteri) ja Suomen Säveltäjät ry.
Lue lisää:
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Markkinointiviestinnän koordinaattori Ida Salonen, Helsingin tapahtumasäätiö, ida.salonen@eventshelsinki.fi, puh. +358 50 589 7137
Kuvat
Linkit
Muut kielet
- ENG: Musica nova Helsinki to return in February with a programme featuring international guests, world premières and surprising interdisciplinary performances
- SWE: Musica nova Helsinki spelar upp igen i februari – det utlovas internationella gäster, uruppföranden och överraskande tvärkonstnärligt program
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin tapahtumasäätiö
Tuomaan Markkinat tarjoaa jouluisia elämyksiä kaikille aisteille11.11.2026 09:00:26 EET | Tiedote
Tuomaan Markkinat tuo jälleen tarkkaan valikoidut jouluherkut, kotimaisten pienyrittäjien persoonalliset lahjatuotteet sekä monipuolista ohjelmaa Senaatintorille joka päivä perjantaista 27. marraskuuta tiistaihin 22. joulukuuta. Hartaasti odotettu Ravintolapiha notkuu tuttuja, rakastettuja herkkuruokia ja -juomia sekä uusien toimijoiden tarjoamia makunautintoja. Joulupukki vierailee torilla ja valaistu vintage-karuselli tarjoaa ikimuistoisia hetkiä perheen pienimmille.
Uudistuneilla Stadin Silakkamarkkinoilla 99 000 kävijää10.10.2026 19:01:37 EEST | Tiedote
Lähes 300-vuotias Stadin Silakkamarkkinat houkutteli kaikenikäiset kulinaristit ja saaristolaistuotteiden ystävät yhteen. Kalastajat ja muut saaristolaistuotteiden myyjät, ravintolatarjonta ja monipuolinen oheisohjelma houkuttelivat Kauppatorille 4.–10. lokakuuta yhteensä 99 000 kävijää. Uusi ravintola-alue veti väkeä ja houkutteli markkinoille myös uusia kotimaisen lähiruoan ystäviä.
Stadin Silakkamarkkinoiden vuoden parhaat silakkatuotteet ja vuoden silakka-annos on valittu4.10.2026 17:04:34 EEST | Tiedote
Stadin Silakkamarkkinoiden avajaispäivän perinteiden mukaan ruoka-, Itämeri- ja kaupunkikulttuurin asiantuntijoista koostuva silakkaraati on palkinnut markkinoiden parhaat silakkatuotteet. Raati päätyi palkitsemaan kolme maustekalatuotetta ja kolme silakkayllätystä. Lisäksi Suomen Gastronomien Seura valitsi Kruununhaassa toimivan Sake Bar & Izakayan silakka sashimi roll -annoksen vuoden silakka-annokseksi osana Silakkamarkkinat Stadin rafloissa -teemaviikkoja. Bulimmat Stadin Silakkamarkkinat ja Silakkamarkkinat Stadin rafloissa jatkuvat lauantaihin 10. lokakuuta asti.
Stadin Silakkamarkkinoilla uusia aluevaltauksia ja rakastettuja perinteitä16.9.2026 09:00:54 EEST | Tiedote
Stadin Silakkamarkkinat järjestetään Kauppatorin ainutlaatuisessa miljöössä entistäkin bulimpana saaristolaiselämyksenä 4.–10. lokakuuta. Markkinoiden tuotevalikoima laajenee, Keisarinluodonlaiturille rakentuu viihtyisä ravintola-alue ja ohjelmaa on luvassa läpi viikon. Markkinaviikon huipentaa päätöspäivänä neljän mestarikokin valmistama Silakkaillallinen.
Stadin Silakkamarkkinoiden etkot tuovat uniikit silakka-annokset Helsingin ravintoloihin syyskuussa8.9.2026 09:01:31 EEST | Tiedote
Ensimmäistä kertaa järjestettävä Silakkamarkkinat Stadin rafloissa tuo herkulliset silakka-annokset kymmeneen helsinkiläiseen ravintolaan 25.9.–10.10. Ravintolayhteistyö on osa Silakkamarkkinoiden kehittämistä entistä elämyksellisemmäksi ja kaupunkiin laajemmin levittäytyväksi tapahtumaksi, jossa vuosisatainen markkinaperinne kohtaa modernin merellisen ruokakulttuurin, kiteyttää Silakkamarkkinoiden vastaava tuottaja Saara Vanhala.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme