Kastunut säteilylähteen kuljetuspaketti aiheutti huolta Kotkassa
13.11.2026 15:58:52 EET | Säteilyturvakeskus (STUK) | Tiedote
Vaasasta Kotkan Mussaloon matkalla ollut radioaktiivisen lääkeaineen kuljetus työllisti pelastuslaitosta ja Säteilyturvakeskusta perjantaina 13.11. Kuljetuspakkaus oli kastunut matkalla vesisateessa ja heräsi epäilys, että radioaktiivinen aine on päässyt vuotamaan pakkauksestaan. Selvityksessä todettiin, että kuljetuspakkaus oli edelleen tiivis eikä vuotoa ollut.
Johtaja Tommi Toivonen Säteilyturvakeskuksesta toteaa, että epäilyyn radioaktiivisten aineiden vuodoista kannattaa aina suhtautua vakavasti, koska seuraukset voivat olla pahimmassa tapauksessa suuria. Radioaktiivinen kontaminaatio voi aiheuttaa vaaraa ihmisille ja kalliita puhdistustoimenpiteitä omaisuudelle.
Huolta aiheuttaneessa pakkauksessa oli kiinteitä radioaktiivisia aineita sisältävä laite, jota oli käytetty radiolääkkeen generaattorina sairaalassa. Laite oli matkalla Vaasan keskussairaalasta Kotkan Mussaloon.
Johtaja Tommi Toivonen korostaa, että aine oli pakattu ja kuljetettu määräysten mukaisesti. Syksyinen sadekeli oli kuitenkin päässyt jossain vaiheessa kuljetusta kastelemaan varsinaista säteilysuojana toimivaa kuljetuspakkausta ympäröineen pahvipakkauksen.
Pelastuslaitos sai asiasta ilmoituksen perjantaiaamulla ja kävi Postin tiloissa tekemässä ensimmäiset säteilymittaukset ja varmistamassa ihmisten turvallisuuden. Säteilyturvakeskus selvitti pakkauksen sisällön ja kunnon ja arvioi vuodon epätodennäköiseksi. . Säteilyturvakeskus katsoi kuitenkin, että pakkauksen tiiviys on syytä varmistaa tarkemmilla mittauksilla. Mittaukseen saatiin apua Kotkan sairaalan asiantuntijoilta. Näin voitiin varmistaa, että radioaktiivinen aine turvallisesti pakkauksen sisällä.
Paketti on toimitettu alkuperäiseen määränpäähänsä Mussaloon, jossa se tehdään vaarattomaksi hallitusti vanhentamalla.
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