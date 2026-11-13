Vihreiden Hopsu vaatii vastauksia: ”Ministerin päätöksen laillisuus pitää selvittää”

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio ilmoitti maanantaina 9.11.2026 sosiaalisessa mediassa, ettei hän myönnä hanketukea millekään Somaliassa toteutettavaksi suunnitelluista kansalaisjärjestöhankkeista. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu ihmettelee perussuomalaisen ministerin päätöstä poiketa viranhaltijoiden perustellusta esityksestä ja hankehaussa ilmoitetuista kohdemaista.

– Tavion Somalia-linjaukseen liittyy merkittäviä haasteita. Kansalaisjärjestörahoituksesta avattiin normaalisti hankehaku. Hakuilmoituksen kriteerit ilmoitettiin etukäteen ja järjestöille nimenomaan varmistettiin, että uusia poikkeavia rajauksia kohdemaan perusteella ei ole. Päätöshetkellä linjaus sitten kuitenkin muuttui. Tämä on vähintäänkin huonoa hallintoa ja virkamiesnäkemyksen mukaan myös lainvastaista, mikä pitää nyt selvittää. Hyvä, että järjestöt kantelivat asiasta oikeuskanslerille, Hopsu korostaa.

Virallinen päätös ei ole myöskään tavoittanut järjestöjä, vaan viesti tuli mediasta ja perussuomalaisten somesta. Päätökset myös luvattiin alunperin kesäksi, mutta jostain syystä niitä on viivytelty.

– Toivon myöskin, ettei meillä mennä perussuomalaisen puolueen ideologian vuoksi sellaiseen päätöksentekoon, jossa ohitetaan hankkeiden vaikuttavuus ja perusteet, joilla myös perussuomalaistenkin peräänkuuluttamaa kehitysyhteistyön tuloksellisuutta arvioidaan, Hopsu toteaa.

Hopsu ihmettelee pääministerin löyhää suhtautumista Tavion uuteen linjaan ja budjetin ylikävelyyn.

– Ministerin päätöksen laillisuuden epäileminen on vakava asia, jota pääministeri ei voi ohittaa toteamuksella, että asia kuuluu ministerin toimivaltaan. Omavaltainen lisäleikkaus kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöbudjetista lienee myös hallituksen sopiman vastaista, Hopsu pohtii.

Päätöshetkellä muutettujen kriteerien lisäksi päätösten viivästyminen on omiaan heikentämään hakijoiden oikeusturvaa ja Suomen luotettavuutta maailmalla. Miksi päätös on maannut ministerin pöydällä lähes puoli vuotta?

Hopsu pitää ongelmallisena kehitysyhteistyön ja palautusyhteistyön välistä kytköstä etenkin kansalaisjärjestöjen hankkeiden kohdalla.

– Somaliassa yli viisi miljoonaa ihmistä kärsii vakavasta nälästä, ja kuivuus ja tulvat seuraavat toisiaan. Järjestöjen ruohonjuuritason työstä leikkaaminen ja esimerkiksi äitiysterveyden heikentäminen eivät osu ja vaikuta Somalian hallitukseen ja sen päätöksiin vastaanottaa palautettavia, Hopsu päättää.