Tiedettä kaikille -toiminta on mukana Jyväskylän Kirjamessuilla 21.–22.11.2026
16.11.2026 09:30:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -toiminta osallistuu Jyväskylän Kirjamessuille Paviljongissa 21.–22.11.2026. Messuilla voi tutustua yliopiston tutkijoiden kirjoihin, saada tietoa kaikille avoimesta tiedetoiminnasta sekä osallistua keskusteluihin ajankohtaisista aiheista.
Tiedettä kaikille -toiminnan osastolla B-416 tutustut yliopiston Tiedettä kaikille -toimintaan ja saat tietoa tulevista yleisötapahtumista, työpajoista, näyttelyistä ja kaikille avoimesta opintotarjonnasta. Osastolla on esillä myös Jyväskylän yliopiston tutkijoiden ja asiantuntijoiden kirjoittamia ja toimittamia teoksia.
Kirjatarjonta ulottuu ihmisten ja hevosten suhteesta kvanttifysiikkaan, huumorin filosofiaan, kasvatukseen, tiimityöhön ja sivistykseen.
Lavaohjelmassa etsitään vastauksia kysymyksiin: voimmeko hidastaa vanhenemista ja voiko yksi laulu muuttaa maailmaa?
Lauantaina 21.11. klo 10.30 Silta-lavalla Tietokirja Special -ohjelmassa kysytään: Miksi vanhenemme ja voimmeko hidastaa sitä? Kuka meistä elää pitkään? Juulia Jylhävä kertoo tuoreesta tietokirjastaan Miksi vanhenemme – Elinkaaren biologia tieteen valossa.
Teos avaa ikääntymisen biologisia mekanismeja ja pitkäikäisyystutkimuksen uusimpia havaintoja. Haastattelijana toimii alumnikoordinaattori Heli Mäki. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen tietokirjailijoiden kanssa.
Lauantain toisessa Tietokirja Special -ohjelmassa Valo-lavalla klo 11.00 tarkastellaan musiikin ja politiikan suhdetta. Sävelten voima ja sitkeys -teoksen toimittaja Simo Mikkonen pohtii, miksi jotkin laulut ja sävelmät yhdistävät yhteisöjä, kun taas toiset voivat käynnistää yhteiskunnallisia liikkeitä.
Haastattelijana toimii alumnikoordinaattori Heli Mäki. Myös tämä ohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen tietokirjailijoiden kanssa.
Tule mukaan keskustelemaan, inspiroitumaan ja tutustumaan Tiedettä kaikille -toimintaan. Tavataan kirjamessuilla!
Lisätietoja:
Kati karvonen, suunnittelija, Avoimen tiedon keskus, puh. 050 5301748, sähköposti: kati.a.karvonen@jyu.fi,
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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