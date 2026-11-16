Yusco ja Kempower laajentavat sähköautojen latauspalveluita Decathlon-, Auchan- ja Leroy Merlin -myymäläpaikoilla Ranskassa

Kempower ja ranskalainen latauspisteoperaattori Yusco laajentavat yhteistyötään. Yusco ylläpitää 14 Le Plein -latausverkostoon kuuluvaa latausasemaa, joissa on Kempowerin pikalaturit ja kaikkiaan yli 100 latauspistettä. Latausasemat ovat käytössä Ranskan tunnetuimpiin kuuluvien vähittäiskauppaketjujen Decathlonin, Auchanin, Leroy Merlinin, Boulangerin ja Culturan pysäköintialueilla. Vielä noin 15 Kempowerin latausasemaa on rakenteilla tai niiden rakentaminen on tarkoitus aloittaa kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Yusco rahoittaa, asentaa ja ylläpitää latausasemia ympäri Ranskaa Le Plein -brändin alla. Kyseessä on sähköisen liikenteen palveluntarjoajan brändi, joka perustuu Charge to Store -konseptiin: kuljettajat lataavat ajoneuvonsa ostosten aikana ja hyötyvät samalla vähittäiskauppiaiden tarjoamista kanta-asiakaseduista. Kempowerin 200 kW:n latausteho on sovitettu juuri tähän rytmiin. Ostosten aikana sähköautoilijat voivat lisätä autoihinsa merkittävästi ajomatkaa, jolloin heillä on lähtiessään ostokset hoidettuina ja akku täynnä. Vähittäiskauppiaat tarjoavat palvelua saadakseen asiakkaat palaamaan.

Verkosto kattaa koko maan pohjoisrannikon Dunkerquesta etelän Perpignaniin. Tärkeimpiä kohteita ovat Decathlon Kipstadium, joka on brändin tunnetuin urheilukeskus, sekä Alsacessa sijaitseva Auchan Rosheim, joka on tähän mennessä suurin Kempowerin latureilla varustettu Yusco-asema.

Lisää latausasemia on suunnitteilla tai rakenteilla yhteistyökumppaneiden kanssa, ja eri puolilla maata sijaitsevien uusien asemien on tarkoitus tulla käyttöön vuoden 2027 alkuun mennessä.

Kempowerin hajautettu, dynaaminen latausarkkitehtuuri mahdollistaa nopean käyttöönoton. Yuscon latausasemat perustuvat vakiokokoonpanoon, jossa on enintään kuusi latauspistettä, joiden yhteenlaskettu teho on 200 kW: keskitetty Kempowerin tehoyksikkö jakaa tehon Kempowerin lataussatelliitteihin ja reaaliajassa kunkin latureihin kytketyn ajoneuvon tarpeiden mukaan. Standardoidun rakenteen ansiosta latausasemat sopivat hyvin olemassa oleviin pysäköintialueisiin ja ne saadaan nopeasti käyttöön. Jokainen latausasema voidaan laajentaa vaiheittain 2:sta 4:ään ja 6:een latauspisteeseen sekä 100:sta 150:een ja 200 kW:iin kysynnän kasvun mukaan ilman isoja alkuinvestointeja.

Vähittäiskauppiaille lataamisesta on tullut osaksi asiakaskokemusta. ”Haluamme tehdä jokaisesta myymälävierailusta Boulangerilla helpon ja antoisan. Lataaminen ostosten aikana on lisäpalvelu kaikille”, sanoo Boulangerin kiinteistöjen ekologisesta siirtymästä, energiasta ja kunnossapidosta vastaava johtaja Patrick Valding.

”Sähköautojen latausasemien asentaminen pysäköintialueillemme kertoo halustamme tarjota yhä kattavampaa palveluvalikoimaa myymälöissämme vieraileville paikallisille asukkaille. Se on ratkaisu, joka auttaa optimoimaan heidän asiakaskokemustaan”, sanoo Leroy Merlin Francen kiinteistö- ja kehitysjohtaja Maxime Leroy.

”Vähittäiskaupoissa lataaminen on osa arkipäivää. Kun käytettävissä on 200 kW, saa akun ladattua täyteen ostosreissun aikana. 14 Yuscon kanssa toteutettua kohdetta osoittavat, kuinka nopeasti modulaarinen latausjärjestelmämme voidaan ottaa käyttöön. On hienoa, että pääsemme jatkamaan osana ranskalaisten lataamiskokemusta heidän rakastamissaan kaupoissa myös tulevissa, noin 15 uudessa kohteessa”, sanoo Kempowerin Ranskan maajohtaja Cédric Moret.

”Tavoitteenamme on antaa kaikille mahdollisuus ladata autoaan osana arkea paikoissa, joissa he jo käyvät viikoittain. Kempowerin teknologian avulla voimme ottaa käyttöön tehokkaita ja luotettavia latausasemia nopeasti sekä räätälöidä jokaisen asennuksen sijainnin ja asiakkaiden erityistarpeiden mukaan. Kun 14 menestyvää toimipistettä on jo käytössä, olemme iloisia voidessamme jatkaa verkostomme laajentamista Ranskassaa yhdessä Kempowerin kanssa”, sanoo Yuscon operatiivinen johtaja Benjamin Lalin.

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Mediayhteydet

Michele Totta

Markkinointiviestintäpäällikkö, Kempower

michele.totta@kempower.com

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Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tasavirtapikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimmat sähköajoneuvojen latausratkaisut kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleistamme ja komponenteistamme hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikenteen osa-alueisiin, sähköautoista, kuorma-autoista ja linja-autoista koneisiin ja merenkulkuun. Modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmämme sekä maailmanluokan ohjelmistomme on suunniteltu sähköautonkuljettajille sähköautonkuljettajien toimesta, mikä takaa parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme ympäri maailmaa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com

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