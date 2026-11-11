Salinille 700. piste, Classicille kaikkien aikojen suurin voitto

Edellinen suurin voitto oli helmikuulta 2017, jolloin Happee oli lyönyt kotonaan M-Teamin 17-0.

Eemeli Salinin juhlapiste syntyi jo ottelun toisella minuutilla, kun hän laukoi Classicin 2–0-johtoon. Kaikkiaan hän teki ottelussa kolme maalia ja syötti kolme, joten tänään syntyi myös uran 300. syöttöpiste. Kaikkiaan Salinin uran 414 runkosarjapelin tehot ovat nyt 405+300=705.

Illan ottelun ykköspisterohmu oli Joona Rantala, joka laukoi kolme maalia ja syötti viisi. Classicin neljän tehopisteen miehet olivat Ville Lastikka (3+1), Tiitus Salokangas (2+2) sekä Oskari Heikkilä (1+3). Jumbojoukkue LASBin maalin osui 2008 syntynyt Lauri Lahti.

Yhdeksännen perättäisen voittonsa ottanut Classic on 26 pisteellään sarjataulukossa toisena kolme pistettä SPV:tä perässä. LASBilla on 12 ottelusta yksi sarjapiste.