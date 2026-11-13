Eurojackpotin potti nousi noin 75 miljoonaan euroon – Suomeen kaksi 354 000 euron voittoa
13.11.2026 22:32:22 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Perjantain Eurojackpot-arvonnassa (kierros 46/2026) ei löytynyt täysosumia, joten noin 64 miljoonan euron potti jäi jakamatta ja ensi viikon tiistaina potissa on noin 75 miljoonaa euroa.
5+1-tuloksia löytyi seitsemän kappaletta, joista kaksi Suomesta. Toinen lähes 354 000 euron voitoista osui jyväskyläläisen nettipelaajan laatimalle 50 osuuden porukalle ympäri Suomea. Toinen 354 000 euron voitto meni nettipelaajalle Tampereelle.
Muut 5+1-voitot menivät Saksaan (2 kpl), Ruotsiin (2 kpl) ja Unkariin.
5+0-tuloksia löytyi 27 kappaletta, joista yksi Suomesta. Lähes 52 000 euron voitto meni nettipelaajalle Vantaalle. Muut 5+0-voitot menivät Saksaan (16 kpl), Unkariin (3 kpl), Ruotsiin (2 kpl), Puolaan (2 kpl), Tshekkiin, Kroatiaan ja Tanskaan.
Eurojackpotin perjantain arvonnan (kierros 46/2026) oikea rivi on 5, 12, 27, 35, 44 ja tähtinumerot 4 ja 12.
Perjantain Jokeri-pelin voittorivi on 6 6 3 7 5 9 8. Arvonnassa ei löytynyt 7 tai 6 oikein -tuloksia.
Perjantain Milli-pelin oikea rivi on 1, 2, 13, 17, 29, 40 ja lisänumero 20. Arvonnassa ei löytynyt päävoittoa, mutta pienempiä voittoja voitettiin yli 20 000 kappaletta.
Perjantain Lomatonni-pelin voittorivi on Hampuri 86. Tuhannen euron päävoittoja voitettiin kolme kappaletta.
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