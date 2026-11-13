JUURI NYT: Aktivistien viesti Vantaan Ikean seinällä: “Ikea, jätä luonnonmetsät rauhaan”.

”Ikea puhuu vastuullisuudesta, ja kertoo haluavansa olla positiivinen voima metsien hyväksi, silti sen toiminta ruokkii hakkuita luonnonmetsissä. Ikea on valtava peluri, joka voisi esimerkillään ohjata myös muita kestävämpään toimintaan. Yhtiöllä on varaa vaatia tavarantoimittajiaan pysymään poissa pohjoisen viimeisistä luonnonmetsistä ja tärkeistä luontokohteista”, Greenpeacen apulaismaajohtaja Juha Aromaa kommentoi.

Greenpeace julkaisi aiemmin tässä kuussa raportin siitä, kuinka Ikea käyttää puuta suojelun arvoisista metsistä Ruotsissa. Greenpeacen tutkijat seurasivat jäljityslaitteiden avulla tukkeja kahdeksalta hakatulta metsäalueelta Pohjois-Ruotsissa ja dokumentoivat yhteyksiä Ikean suosittujen IVAR- ja HEJNE-hyllyjen valmistajiin.

Greenpeace on julkaissut kolme raporttia(1, 2, 3), joissa se tarkasteli puutteita Ikean hankintaketjun säännöissä, muun muassa sitä, etteivät yhtiön hankintaketjuja koskevat säännöt sulje pois suojelun arvoisten metsien puuta. Romaniassa tehty kenttätutkimus dokumentoi noin 170-vuotiaan luonnonmetsän hakkuut ennen kuin ehdotettu tiukka suojelu ehti astua voimaan, ja jäljitti puutavaran varastoon, joka toimittaa puuta Ikean alihankkijalle. Ruotsissa huonekaluihin on päätynyt puuta jatkumometsistä, jotka tähän mennessä olivat säästyneet avohakkuilta.

“Yksikään huonekalu ei ole suojelua tarvitsevan luonnon tuhoamisen arvoinen. Ikean toiminnassa on selkeä kaava: Se ei ota vastuuta alihankkijoidensa hakkuista arvokkaissa metsissä, eikä käytä valtaansa niiden toiminnan ohjaamiseksi. Tämän on muututtava”, Juha Aromaa kommentoi.

“Myös Suomessa valtion mailla suojelua vailla olevat luonnonmetsät ja vanhat metsät on kartoitettu, ja näiden metsien hakkuut on lopetettava kokonaan. Siinä vastuu on Metsähallitusta ohjaavalla Suomen hallituksella”, Aromaa jatkaa.

Greenpeacen aktivistit ovat viime viikkoina osoittaneet mieltään Ikean aiheuttamaa metsäkatoa vastaan eri puolilla Eurooppaa. Esimerkiksi Saksassa aktivistit osoittivat mieltään viime lauantaina 45:llä eri Ikea-myymälällä. Greenpeace vaatii Ikealta neljää välitöntä toimenpidettä luontokatovaikutusten rajoittamiseksi:

1. Keskeyttää välittömästi puunhankinta metsäalueilta, joilla on korkea tai potentiaalinen monimuotoisuusarvo (ehdotetut hakkuukielto- eli moratorioalueet) vähintään siihen asti, että hallitukset saavat päätökseen alueiden nimeämisprosessit. Näitä prosesseja vaaditaan EU:n vuoteen 2030 ulottuvan biodiversiteettistrategian maansuojelutavoitteiden saavuttamiseksi.

2. Ottaa käyttöön yritystason luonnon monimuotoisuutta koskeva vastuullisuuskehys (Corporate Biodiversity Accountability Framework), joka sisältää koko toimitusketjun kattavat, mitattavissa olevat tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden on oltava linjassa Kunming-Montrealin maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen ja EU:n biodiversiteettistrategian päämäärien kanssa.

3. Vakiinnuttaa ekosysteemien eheys osaksi Ikean hallintotavan periaatteita ja siirtyä metsäpeitteen seurannasta metsien tilan seurantaan. Tämä edellyttää mitattavia indikaattoreita metsien koostumukselle, rakenteelle, monimuotoisuudelle ja ekologisille prosesseille, riippumatonta ja avointa seurantaa sekä arviointia siitä, millaisia vaikutuksia puunhankinnalla on ympäröivään ekologiaan.

4. Edistää julkisesti maailmanlaajuisen luonnon monimuotoisuuskehyksen ja EU:n biodiversiteettistrategian kunnianhimoista toimeenpanoa, mukaan lukien vähintään 30 prosentin maa-alueiden tehokas suojelu ja vähintään 10 prosentin tiukka suojelu. Ikean tulisi tuoda täysin julki metsä- ja monimuotoisuusasioihin liittyvät lobbauskantansa ja ajaa sitä, että ekosysteemien eheys sekä metsien tilan parantaminen tunnistettaisiin poliittisissa prosesseissa keskeisiksi tavoitteiksi.