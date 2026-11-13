Kokoomuksen Valkonen: IMF:ltä tyrmäys veronkorottajille – julkinen talous kuntoon menosäästöillä

IMF toteaa lausunnossaan Suomen taloudesta, että talouskasvu on tänä vuonna kiihtynyt pitkän heikon kasvun ajan jälkeen. Erityisesti geopolitiikka aiheuttaa kuitenkin yhä riskejä hintojen nousulle ja talouden kasvulle. Julkisen talouden sopeuttamista tulisi jatkaa kasvuystävällisesti ja ensisijaisesti menosäästöillä.

– IMF:n lausunto tukee sitä, mitä Suomen tilanteesta jo tiesimmekin. Julkiset menot ovat EU-maiden korkeimmat ja sopeutus tulisi tehdä ensisijaisesti menoja karsimalla. Kasvua ei rakenneta veronkorotuksilla työhön yrittämiseen. Tämä on täydellinen tyrmäys veronkorottajille.

IMF:n mukaan seuraavan hallituksen pitää esittää heti kautensa alussa uskottava, euroina laskettu usean vuoden säästöpaketti. Uudet julkisen talouden säännöt ja puolueiden laaja yhteisymmärrys tavoitteista ovat IMF:n mielestä hyvä pohja työlle. Valkonen korostaa, että tämä on velkajarrusopimuksen edellytys.

– Kokoomus on jo kertonut omassa velkajarruohjelmassaan, miten tavoitteeseen päästään ilman veronkorotuksia. Säästäisimme esimerkiksi pienentämällä julkista hallintoa ja karsimalla yritystukia. Toivottavasti kaikki muut puolueet, mukaanlukien SDP, uskaltavat esittää vaihtoehtonsa mahdollisimman nopeasti.

IMF kiittää viime vuosien uudistuksia, jotka ovat lisänneet kannustimia tehdä työtä, ja kehottaa toteuttamaan ne täysimääräisesti. Tuottavuuden nostamiseksi IMF tukee kasvuyritysten rahoituksen lisäämistä, yritysten hallinnollisen taakan keventämistä ja palvelualojen markkinoille tulon esteiden purkamista.

– Korkeaan työttömyyteen ei vastata perumalla uudistuksia, jotka kannustavat tekemään työtä. IMF pitää uudistuksiamme oikeina ja kehottaa viemään ne loppuun. Samaan aikaan yritysten on päästävä kasvamaan, ja turha hallinto on karsittava niiden tieltä. Kokoomus tahtoo jatkaa työllisyysuudistuksia ja laajentaa paikallista sopimista työpaikoilla, Valkonen sanoo.