SDP:n Eloranta: Hyvinvointivaltion turvaverkko on uhattuna
14.11.2026 12:25:54 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta varoittaa puheessaan Varsinais-Suomen SDP:n piirikokouksessa 14.11., että Orpon hallituksen päätökset ovat heikentäneet hyvinvointivaltion turvaverkkoa ja vaikeuttaneet erityisesti pienituloisten selviytymistä arjessa.
– Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan lupaus on aina ollut, että apua saa ja turvaverkko kantaa silloin, kun terveys tai toimeentulo pettää. Nyt verkosta on tullut liian harva. Sairastumisesta ei saa tulla pienituloiselle taloudellista rangaistusta, Eloranta sanoo.
Hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset ja terveydenhuollon asiakasmaksujen korotukset ovat heikentäneet erityisesti pienituloisten mahdollisuuksia selvitä arjesta ja hakeutua tarvitsemiinsa palveluihin. Samaan aikaan työttömyys on kasvanut ja yhä useampi joutuu miettimään, riittävätkö rahat välttämättömiin menoihin.
Viime vuonna yli 500 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua päätyi ulosottoon. Elorannan mukaan tämä kertoo siitä, etteivät nykyiset maksujen huojennukset ja muut tukimekanismit tavoita riittävästi niitä ihmisiä, jotka apua eniten tarvitsevat. Kaikilla ei ole oikeutta toimeentulotukeen, eikä maksukatto auta siinä vaiheessa, kun ensimmäisistäkään laskuista ei selvitä.
– Hallitus vakuuttaa, ettei kenenkään tarvitse valita ruoan, lääkkeiden ja terveydenhoidon välillä. Tavallisten ihmisten arki kertoo kuitenkin toista. Kun toimeentuloa heikennetään samaan aikaan, kun terveydenhuollon kustannukset kasvavat, yhä useampi joutuu vaikeaan tilanteeseen. Meidän on pidettävä huolta siitä, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee, eikä vasta sitten, kun tilanne on jo kriisiytynyt, Eloranta toteaa.
Elorannan mukaan hyvinvointivaltion puolustaminen ja julkisen talouden tasapainottaminen eivät ole toistensa vastakohtia. Taloutta on sopeutettava oikeudenmukaisesti ja samalla huolehdittava palveluista, koulutuksesta ja ihmisten toimeentulosta.
– Hyvinvointivaltion vahvuus mitataan siinä, miten kohtelemme niitä, jotka ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa. Meidän on huolehdittava siitä, että Suomessa jokainen voi luottaa saavansa apua silloin, kun sitä tarvitsee. Tästä hyvinvointiyhteiskunnan lupauksesta meidän on pidettävä kiinni, Eloranta painottaa.
Yhteyshenkilöt
Eeva-Johanna ElorantaKansanedustajaPuh:050 523 2309
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