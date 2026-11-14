Adlercreutz Ylen Ykkösaamussa: Kirja kuukaudessa lukutavoitteeksi kouluissa
14.11.2026 13:20:25 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz haluaa seuraavaan opetussuunnitelmaan konkreettisia lukutavoitteita. Tänään Ylen Ykkösaamussa hän nosti esiin tavoitteen lukea yksi kirja kuukaudessa, jotta oppilaiden lukutaitoa ja lukuinnostusta voitaisiin vahvistaa.
– Lukutaito on kaiken muun oppimisen perusta. Mitä enemmän lukee, sitä paremmaksi lukijaksi kehittyy – ja sitä hauskemmaksi lukeminen muuttuu. Siksi toivoisin, että seuraava opetussuunnitelma sisältäisi konkreettisia tavoitteita sille, kuinka monta kirjaa oppilaiden tulisi lukea. Kirja kuukaudessa voisi olla yksi tällainen tavoite. Lukemista on seurattava järjestelmällisesti, ja myös kodit on saatava mukaan herättämään ja ylläpitämään lukuinnostusta, Adlercreutz sanoo.
Heikentyneet Pisa-tulokset osoittavat, että työtä oppilaiden perustaitojen vahvistamiseksi on jatkettava. Työ on pitkäjänteistä, sillä nyt tehtävien muutosten näkyminen oppimistuloksissa vie useita vuosia.
– Tämän hallituskauden aikana olemme lisänneet äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan opetusta yhteensä kolmella vuosiviikkotunnilla, uudistaneet oppimisen tuen ja vahvistaneet suomi ja ruotsi toisena kielenä -opetuksen resursseja. Olemme myös kieltäneet matkapuhelimet oppitunneilla parantaaksemme oppilaiden keskittymistä, Adlercreutz sanoo.
Adlercreutz painottaa myös, että hallitus on ottanut käyttöön osaamistakuun ja siihen liittyvän tehtäväpankin, jotka luovat selkeät valtakunnalliset puitteet oppilaiden osaamisen arvioinnille. Uudistus tulee voimaan vaiheittain syksystä 2027 alkaen. Sen tavoitteena on varmistaa, että kaikilla oppilailla on opinnoissa etenemiseen tarvittavat perustiedot ja -taidot.
– Nyt meidän on pidettävä kiinni suunnasta ja jatkettava perustaitojen vahvistamista. Jokaisen oppilaan on saatava vankka pohja, jonka varaan rakentaa, Adlercreutz sanoo.
Ykkösaamu on nähtävissä Yle TV1:ssä, ja tämänpäiväinen haastattelu löytyy myös kokonaisuudessaan Yle Areenasta.
Yhteyshenkilöt
Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)Puh:+358 50 310 0274
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