Virta vastaa kokoomukselle: Me Vihreät teemme ensi keväänä kaikkemme, jotta te ette pääse jatkamaan lapsilta leikkaamista

– Kokoomuksen sosiaaliturvaministeri on tänään kertonut, että kokoomus aikoo leikata lapsilta ja nuorilta jatkossakin. Orpo lupasi vain viikkoja sitten kokoomuksen haluavan panostaa lapsiin ja nuoriin. Lupaus ei kestänyt edes vaaleihin asti, Virta päivittelee.

Virta lähettää terveiset kokoomukselle, joka on ollut huolissaan katoavista liberaaleista naisäänestäjistään.

– Kannatusluisussa olevalle kokoomukselle tiedoksi, että meille Vihreille lapset ja nuoret tulevat aina ensin. Me tulemme tekemään aivan kaikkemme, jotta te ette enää ensi kevään jälkeen istu hallituksessa leikkaamassa lapsilta ja nuorilta. Nyt on aika asettaa lapset ja nuoret politiikan keskiöön ja sydän takaisin paikalleen, Virta toteaa viitaten kokoomuksen aiempiin vaalisloganeihin.

Virran mukaan lasten toimeentulosta, koulutuksesta ja palveluista leikkaaminen on epäoikeudenmukaista ja taloudellisesti lyhytnäköistä. Lisäksi kokoomuksen harjoittama päästöjä lisäävä politiikka ja luontokadolta silmien sulkeminen vaarantaa lasten ja nuorten turvallisen tulevaisuuden.

– Kokoomus voisi nimetä yhdenkin tutkimuksen, jonka mukaan lapsilta ja nuorilta leikkaaminen tuo pitkällä aikavälillä säästöjä. On täyttä typeryyttä kutsua sitä vastuulliseksi talouspolitiikaksi. Ympäristölle haitallisia yritystukia suojellaan, etteivät omat kaverit suutu, mutta neljävuotiaalta saksitaan. Hän ei voi vaikuttaa siihen, onko kotona lämmintä ruokaa.

– Lapsilta säästetty euro maksetaan myöhemmin korkoineen. Tähän päälle kun lisätään vielä käsittämättömän vastuuton ilmasto- ja luontopolitiikka on kokoomuksen tuleville vuosikymmenille lähettämä lasku tähtitieteellinen. Kokoomuksen taloususkottavuuden viimeisetkin rippeet menivät vessanpöntöstä alas, jos siellä mitään enää jäljellä olikaan, Virta puuskahtaa.

Virran mukaan tämänhetkisessä sumuisessa maailmanajassa päättäjien pitäisi seistä yhteisessä rintamassa turvaamassa lapsuutta ja rakentamassa nuorille ehjempää tulevaisuutta. Hän kertoo pelkäävänsä, ettei kokoomus ole ainoa puolue, jonka päätöksissä lapset ja nuoret häviävät, kun vaalipuheista siirrytään suljettuihin kabinetteihin.

– Moni eläkeläinen on isovanhempi tai entinen opettaja, hoitaja tai nuorisotyöntekijä. He ymmärtävät, etteivät lapset ja vanhukset ole toistensa vastustajia. Ilman hyvinvoivia nuoria ei ole tulevaisuuden osaajia, työkykyisiä ihmisiä eikä taloutta, jonka varassa huolehtia kenestäkään, Virta arvioi.

Vihreät on valmis sopeuttamaan julkista taloutta myös eläkkeiden osalta mutta vain tavalla, joka turvaa sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden eikä syvennä eläkeläisköyhyyttä. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi kiristämällä maltillisesti hyvätuloisten eläkeläisten verotusta sekä tarkastelemalla työeläkkeiden indeksikorotuksia.

– Emme aseta lapsia ja eläkeläisiä vastakkain. Vastakkain ovat poliittiset valinnat: suojellaanko suurimpia etuja vai lasten tulevaisuutta ja pienituloisten pärjäämistä? Sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta ei ole lähettää lasku lapsille ja nuorille ja kääntää selkänsä heille vain siksi, koska sieltä ei ääniä saa.

Virta haastaa kaikki puolueet kertomaan ennen vaaleja, suojaavatko ne lapset ja nuoret seuraavan vaalikauden leikkauksilta.

– Jos joku oli vielä sitä mieltä, että minä Vihreiden puheenjohtajan puhun liikaa lapsista ja nuorista niin on aika helppo huomata, että hiljaista on, jos Vihreät ei sitä tee.

– Lasten ja nuorten on oltava etusijalla budjetissa, hallitusohjelmassa ja vaikeissa päätöksissä. Vihreät ei ole mukana hallituksessa, joka kääntää selkänsä lapsille ja nuorille. Suomessa on yksi lasten ja nuorten puolue, Vihreät. Jos Vihreistä on kiinni, lasten ja nuorten turvallinen tulevaisuus tulee politiikassa aina ensin, Virta päättää.