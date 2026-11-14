Kokoomuksen Kopra: Emme halua jättää velkavuorta lapsillemme

– Toisin kuin Helsingin Sanomien jutussa annetaan ymmärtää, kokoomuksen tavoite ei ole leikata mieluummin lapsilta kuin eläkeläisiltä. Haluamme, että jokaisella lapsella on mahdollisuus hyvään elämään ja jokainen ikäihminen voi luottaa saavansa tarvitsemansa hoivan. On väärin asettaa nämä kaksi vastakkain. Meidän on pidettävä huolta molemmista, Kopra sanoo.

– Miksi olemme sitoutuneet velkajarruun? Koska haluamme turvata lapsille hyvän tulevaisuuden ja ikäihmisille turvallisen vanhuuden. Jos jatkamme vuodesta toiseen velaksi elämistä, vaarannamme molemmat. Emme halua jättää lapsillemme velkavuorta emmekä vaarantaa ikäihmisten hoivaa, Kopra jatkaa.

Parlamentaarisesti sovittu velkajarru edellyttää julkisen talouden vahvistamista ensi vaalikaudella noin 8–11 miljardilla eurolla. Kokoomus on jo julkaissut yhdeksän miljardin euron säästöohjelmansa, jolla julkista taloutta vahvistettaisiin ilman veronkorotuksia.

– Suomen talouden tilanne on vakava, eikä vaikeilta päätöksiltä voi välttyä. Kukaan ei halua tieten tahtoen leikata lapsilta. Siksi olemme pyrkineet suojaamaan lapsiperheitä korottamalla lapsilisiä monilapsisissa perheissä ja pikkulapsiperheissä sekä kasvattamalla lapsikohtaista työtulovähennystä. Olemme myös panostaneet peruskouluun, jättäneet toimeentulotuen ja elatustuen indeksijäädytysten ulkopuolelle sekä vahvistaneet lasten oikeutta riittävään elatukseen, Kopra luettelee.

Kopran mukaan Suomen talous on saatava kuntoon, jotta myös tulevaisuudessa on varaa kouluihin, terveydenhuoltoon ja ikäihmisten hoivaan. Siksi puolue esittää säästöjä muun muassa valtionhallintoon ja yritystukiin sekä uudistuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja eläkejärjestelmään.

– Työttömyys ei ole aina oma valinta. Suomessa on paljon isiä ja äitejä, jotka haluaisivat tehdä töitä ja elättää perheensä omalla palkallaan, mutta työpaikkaa ei löydy. Suomeen tarvitaan lisää työpaikkoja, ja siksi talous on saatava kasvuun ja yrityksille paremmat edellytykset palkata ihmisiä. Se on kokoomuksen ykköstavoite ensi vaalikaudella, Kopra sanoo.

– Meidän ei pidä joutua valitsemaan lasten ja ikäihmisten välillä. Lapsilla pitää olla turvallinen arki ja mahdollisuus hyvään tulevaisuuteen. Eläkeläisen puolestaan pitää voida luottaa siihen, että vuosikymmenten työstä ansaittu eläke tuo turvaa vanhuuteen, Kopra päättää.