Suomen Palloliitto

Roman Eremenko tekee paluun Huuhkajiin

14.11.2026 21:03:09 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

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Huuhkajat kohtaa San Marinon Nations Leaguen lohkovaiheen päätösottelussa sunnuntaina 15. marraskuuta Helsingissä Bolt Arenalla kello 19.00.

Kuva: Juha Tamminen

IF Gnistanin keskikenttäpelaaja Roman Eremenko täydentää Suomen joukkuetta sunnuntain San Marino -ottelussa. 73 A-maaottelun Eremenko pelasi edellisen ottelunsa Huuhkajissa yli kymmenen vuotta sitten syyskuussa 2016.

Keskikenttäpelaajat Kaan Kairinen ja Anssi Suhonen eivät ole sunnuntain ottelussa Huuhkajien käytettävissä loukkaantumisten takia.

Aiemmin lauantaina tiedotettiin, että Luka Hyryläinen siirtyy vahvistamaan Pikkuhuuhkajia ja että Tony Miettinen sekä Adam Ståhl ovat sivussa San Marino -ottelusta. Lisäksi Adam Marhiev ja Miro Tenho ovat pelikiellossa. Keskuspuolustaja Arttu Hoskonen kutsuttiin  täydentämään joukkuetta.

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