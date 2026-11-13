Ratkaisu viimeisellä minuutilla – SPV vei kärkiottelun

Kymmenen ottelun voittoputkessa Tapiolaan saapunut SPV näytti jo karkaavan toisessa erässä siirtyessään Alpo Laitilan kahdella perättäisellä osumalla 4–1-johtoon. Oilers tuli kuitenkin rinnalle kolmella kolmeen minuuttiin syntyneellä maalilla, jotka lähtivät Markus Markkolan, Markus Salmen ja Jasper Auvisen lavoista. Päätöserä eteni maaleitta melkein loppuun saakka, mutta ratkaisun pohjusti kaksi ja puoli minuuttia ennen loppua tilanne, jossa vieraiden Karri Vaarala loukkaantui laitatilanteessa Antti Suomelan kontaktista. Videotarkistuksen jälkeen rike todettiin kahden minuutin jäähyn arvoiseksi, ja se riitti ylivoimaratkaisuun, kun Juuso Keskisen laukaus pienestä kantista viuhui Oilers-vahti Markus Laakson maalin takakulmaan ajassa 59.09.

Vielä tiukempaa oli toisessa Espoon ottelussa, jossa mestari Nokian KrP kaatoi Westend Indiansin vasta jatkoajalla 7-6. Sielläkin vierasjoukkue johti toisessa erässä 4-1 ja vielä kolmannen erän alussa 5-3, mutta erän puolivälissä Jani Rauhala ja Niko Einiö nostivat Indiansin rinnalle ja ohi. KrP:n 6–6-tasoituksen laukoi runsaat viisi minuuttia ennen loppua Adam Zubek, ja jatkoajalla astui esiin suoraan vaihdosta tullessaan toinen kärkinimi Juuso Ahola, kun laukaus terävästä sivuliikkeestä suhahti Juuso Jokisalon verkkoon. Maali oli Aholan illan kolmas, ja toinen MM-pelaaja Nico Jonaeson syötti voittajien osumista kolme.

Jopa syksyn kriisijoukkueeksi mainittu OLS otti Turussa tärkeän voiton kaatamalla TPS:n 3-2. Väinö Mertaniemi kuittasi avauserässä isäntien Kasper Kulmalan johto-osuman, ja pelin puolivälissä Anssi Välitalo iski oululaiset edelle. TPS rypisti rinnalle kolmannen ernä alussa Marius Suomisen laukauksen kääntyessä OLS-pelaajasta verkkoon, mutta vieraat tulivat vielä kerran. Pelikellossa oli jäljellä runsaat kuusi minuuttia, kun maajoukkuehyökkääjä Luukas Hyvärinen vastasi isoihin odotuksiin kiskaisemalla pallon sivuliikkeestä maalin takakulmaan.

SPV:llä on sarjakärjessä nyt neljän pisteen etumatka ottelun enemmän pelanneeseen Nokian KrP:hen, josta Classic on kahden ja Oilers kolmen pisteen päässä. OLS nousi illan voitollaan ohi TPS:n pudotuspeliviivan yläpuolelle.

Sarja jatkuu sunnuntaina Nokialla ottelulla Nokian KrP–OLS.