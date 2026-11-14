Kokoomuksen Aalto-Setälä: Eurooppaan kohdistuvat kyberiskut ovat laajenemassa

Kokoomuksen Kopra ja Fagerström haastavat: Miten kasvuyritykset menestyvät, jos yrittämisen ja omistamisen verotusta kiristetään, SDP? 13.11.2026 10:30:00 EET | Tiedote

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja kansanedustaja Noora Fagerström haastavat SDP:tä kertomaan, miten puolueen massiivinen veronkorotuslinja kannustaa yrittäjiä investoimaan ja kasvattamaan yrityksiään Suomessa. Fagerströmillä ja Kopralla on pitkä yrittäjätausta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kasvuyrityksille 41 esitystä, joilla yksityistä pääomaa saadaan enemmän kasvuyritysten käyttöön, huippuosaajia saadaan houkuteltua Suomeen ja byrokratia raivataan kasvuyritysten tieltä.