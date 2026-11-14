Kokoomuksen Aalto-Setälä: Eurooppaan kohdistuvat kyberiskut ovat laajenemassa
15.11.2026 11:30:49 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kyberhyökkäyksillä voidaan jo pilata kauppojen elintarvikkeita, lamauttaa yhteiskunnan palveluita ja aiheuttaa miljoonavahinkoja ilman yhtäkään rajat ylittävää sotilasta. Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä varoittaa Eurooppaan kohdistuvien kyberhyökkäysten ja informaatiovaikuttamisen vakavista seurauksista. Brysseliin kyberturvallisuuskokoukseen matkustava Aalto-Setälä vaatii Itämeren mailta tiiviimpää yhteistyötä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen suojaamiseksi.
– Eurooppaan kohdistuu agressioita ilman, että yhtäkään sotilasta tarvitsee lähettää rajan yli. Kyberhyökkäyksellä voidaan pilata elintarvikkeita, lamaannuttaa palveluita ja aiheuttaa miljoonavahinkoja. Informaatiovaikuttamisella puolestaan murennetaan luottamusta demokratiaan ja yhteiskunnan instituutioihin. Tämä on tahallista vahingontekoa, jopa terroria, ei enempää eikä vähempää, Aalto-Setälä sanoo.
Kokoomuksen kansanedustaja Pauli Aalto-Setälä lentää tänään Brysseliin osallistuakseen Suomen edustajana Itämeren alueen parlamentaarikkokonferenssin (BSPC) kyber- ja informaatioturvallisuutta käsittelevän työryhmän kokoukseen.
Viime viikkoina moneen Euroopan maahan, myös Suomeen, on kohdistunut useita kyberhyökkäyksiä.
Viimeksi useiden eurooppalaisten elintarvikemyymälöiden kylmälaitteiden ohjausjärjestelmiin tunkeuduttiin, ja laitteiden lämpötila-asetuksia muutettiin. Lokakuussa Ranskassa toteutettiin huomattavasti laajempi isku, joka kohdistui yli 700 myymälän kylmäjärjestelmiin. Ranskan hallitus ilmoitti jäljittäneensä iskun Iranin vallankumouskaartiin liittyvään kyberyksikköön.
Marraskuun alussa vastaavia hyökkäyksiä havaittiin useissa Euroopan maissa.
– Iskut ovat vakava muistutus siitä, että kyberhyökkäykset ovat laajenemassa. Suomessa on suojattava erityisesti energiahuolto, tietoliikenne, vesihuolto, satamat ja elintarvikeketjut, Aalto-Setälä korostaa.
Myös demokratia on hyökkäysten kohteena
– Reuters kertoi selvityksestä, jonka mukaan Venäjään kytkeytyvä Operation Overload -verkosto hyödynsi Ranskan lokakuisia levottomuuksia levittämällä sosiaalisessa mediassa väärennettyjä uutisvideoita ja harhaanjohtavia väitteitä. Tarkoituksena oli syventää yhteiskunnallisia vastakkainasetteluja ja heikentää luottamusta, Aalto-Setälä kuvaa.
Myös Suomi on informaatiovaikuttamisen kohde. Venäjällä laajasti käytetty Alice-tekoäly levittää perättömiä väitteitä Suomen turvallisuuspolitiikasta ja esittää Suomen uhkana.
Suomi haluaa tiiviimpää eurooppalaista yhteistyötä
BSPC:n työryhmä käsittelee Naton päämajassa kyberpuolustusta, hybridiuhkia ja kriittisen infrastruktuurin suojaamista.
Suomea ryhmässä edustava Aalto-Setälä pitää tärkeänä, että Itämeren maat parantavat yhteistä kyberuhkien tilannekuvaa ja vahvistavat viranomaisten yhteistyötä.
BSPC:n Working Group on Strengthening Cyber and Information Resilience to Promote Democracy -työryhmä on nimitetty vuosiksi 2025–2027 ja valmistelee suosituksia Itämeren hallitusten käyttöön.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kopra: Emme halua jättää velkavuorta lapsillemme14.11.2026 15:58:52 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra torjuu Helsingin Sanomien luoman mielikuvan, jonka mukaan kokoomus haluaisi säästää mieluummin lapsilta kuin eläkeläisiltä. Kopran mukaan niin lasten kuin ikäihmisten tulevaisuuden turvaaminen edellyttää velkaantumisen pysäyttämistä ja lisää työpaikkoja, jotta yhä useampi perhe pärjäisi omalla palkallaan.
Kokoomuksen Valkonen: IMF:ltä tyrmäys veronkorottajille – julkinen talous kuntoon menosäästöillä14.11.2026 11:13:03 EET | Tiedote
Kansainvälinen valuuttarahasto IMF suosittaa, että Suomi tasapainottaa julkisen taloutensa pääosin menosäästöillä. Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja parlamentaarisen finanssipoliittisen työryhmän puheenjohtaja Ville Valkonen näkee vahvan yhdenmukaisuuden Kokoomuksen linjaan, jossa velkaantuminen taitetaan kiristämättä suomalaisten verotusta.
Kokoomuksen Satonen: 100 000 työntekijää henkilöstön hallintoedustuksen piiriin13.11.2026 13:14:51 EET | Tiedote
Kansanedustaja Arto Satonen painottaa, että yhä useammalla työntekijällä on jatkossa mahdollisuus vaikuttaa työpaikkansa päätöksentekoon.
Kokoomuksen Limnell: Itärajan avaaminen ennen uhan poistumista olisi vakava turvallisuusvirhe13.11.2026 11:19:08 EET | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell vaatii Suomen itärajan pitämistä suljettuna niin kauan kuin Venäjän aiheuttama turvallisuusuhka jatkuu. Hän kannattaa rajaturvallisuuslain voimassaolon jatkamista vuoden 2028 loppuun. Eduskunta äänestää asiasta ensi viikolla.
Kokoomuksen Kopra ja Fagerström haastavat: Miten kasvuyritykset menestyvät, jos yrittämisen ja omistamisen verotusta kiristetään, SDP?13.11.2026 10:30:00 EET | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra ja kansanedustaja Noora Fagerström haastavat SDP:tä kertomaan, miten puolueen massiivinen veronkorotuslinja kannustaa yrittäjiä investoimaan ja kasvattamaan yrityksiään Suomessa. Fagerströmillä ja Kopralla on pitkä yrittäjätausta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää kasvuyrityksille 41 esitystä, joilla yksityistä pääomaa saadaan enemmän kasvuyritysten käyttöön, huippuosaajia saadaan houkuteltua Suomeen ja byrokratia raivataan kasvuyritysten tieltä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme