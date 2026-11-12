Keskustan Siponen: Kokoomuksen aikeet estettävä – Ei setelikaistaa korkeakoulututkintoon
15.11.2026 14:21:30 EET | Suomen Keskusta r.p. | Tiedote
Keskustan varapuheenjohtaja, eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen Markku Siponen vaatii torjumaan hallituksen esityksen korkeakoulujen maksullisesta avoimesta tutkintokoulutuksesta suomalaisille.
– Suomessa on voitava kouluttautua niin pitkälle kuin kyvyt ja ahkeruus kantavat. Kokoomuksen aikeet rakentaa maksukykyisille setelikaista korkeakouluihin opiskelijavalinnan ohi on estettävä, opettajataustainen Siponen sanoo.
Hallitus esittää maksuttoman tutkintokoulutuksen rinnalle maksullista väylää, johon pääsy perustuisi ahkeruuden ja osaamisen sijaan varallisuuteen. Setelikaistaa opintoihin siirtynyt opiskelija maksaisi vähintään koulutuksen kustannukset eikä olisi oikeutettu opintotukeen.
– Väylä olisi avoin kaikille vain paperilla. Käytännössä ohituskaista opintoihin olisi tarjolla vain niille, joilla on varaa maksaa sekä opinnot että eläminen.
– Koulutuksen tasa-arvoa ei vahvisteta rakentamalla ohituskaista niille, joilla on riittävän paksu lompakko, Siponen sanoo.
Siponen varoittaa esityksen avaavan tien korkeakoulutuksen laajemmalle maksullisuudelle. Keskusta nostaisi koulutustasoa nopeuttamalla opintoihin pääsyä ja valmistumista sekä parantamalla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia koko Suomessa.
– Suomi tarvitsee jokaisen lahjakkuuden käyttöönsä. Eduskunnan on pysäytettävä tämä vaarallinen esitys. Korkeakoulutukseen pääsy ei saa riippua opiskelijan tai hänen vanhempiensa pankkitilin saldosta, vaan opiskelijan omasta ahkeruudesta ja osaamisesta, Siponen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Markku SiponenKeskustan varapuheenjohtaja, kansanedustajaPuh:+358 44 544 1766markku.siponen@eduskunta.fi
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