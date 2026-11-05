Special Olympics -luistelijat Finlandia Trophy Helsingin jäällä

Helsingin jäähallissa nähdään torstaina 19. marraskuuta Special Olympics -taitoluistelijoita Suomesta, Itävallasta, Latviasta ja Saksasta. Suomea edustavat Jenna Jokela, Milla Muukki ja Elina Salminen. Kilpailu järjestetään Finlandia Trophy Helsingin virallisen harjoituspäivän päätteeksi.

Special Olympics -luistelijat kilpailevat Finlandia Trophyn yhteydessä nyt viidettä kertaa. Ensimmäinen kilpailu järjestettiin vuonna 2019.

Special Olympics on kehitysvammaisille urheilijoille suunnattua kansainvälistä urheilutoimintaa. Urheilijat jaetaan tasoryhmiin, joissa he kilpailevat samantasoisia vastaan. Suomessa toiminnasta vastaa Suomen Paralympiakomitea.

Elina Salminen mukana jo viidettä kertaa

Lempääläläinen Elina Salminen, 31, on Finlandia Trophyn konkari. Hän on osallistunut jokaiseen tapahtuman yhteydessä järjestettyyn Special Olympics -kilpailuun ja odottaa jälleen innolla kansainvälistä kisatunnelmaa.

– Teen parhaani kisoissa ja pidän hauskaa. Odotan muiden luistelijoiden tapaamista ja aion kannustaa kaikkia, Salminen kertoo.

Salminen aloitti taitoluistelun 6-vuotiaana, kun hänen fysioterapeuttinsa vei hänet ulkojäille. Nykyään hän harjoittelee taitoluistelua kahdesti viikossa ja kilpailee myös rytmisessä voimistelussa.

Tanja Töyrylä-Kannisto on valmentanut Salmista vuodesta 2008.

– Elinan urheilijan polkuun on mahtunut nopeaa kehitystä, onnistumisia ja välillä myös takapakkeja. Kaikesta huolimatta Elina on aina jatkanut määrätietoisesti ja sisukkaasti eteenpäin. On ollut aivan mahtavaa saada kulkea valmentajana hänen rinnallaan, Töyrylä-Kannisto kertoo.

Yhdenvertaisia mahdollisuuksia urheiluun

Töyrylä-Kanniston mukaan Finlandia Trophyssa kilpaileminen merkitsee Special Olympics -luistelijoille ennen kaikkea yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Kyse ei ole pelkästä kilpailusuorituksesta vaan myös urheilijana kasvamisesta ja itseluottamuksen vahvistumisesta.

– On tärkeää, että jokainen urheilija saa kokea olevansa arvostettu osa urheiluyhteisöä ja pääsee näyttämään omaa osaamistaan osana suurta kansainvälistä taitoluistelukilpailua, Töyrylä-Kannisto sanoo.

Special Olympics -kilpailun johtajana toimiva Matti Putila on kahden kehitysvammaisen urheilijan isä. Hänen mukaansa urheilun merkitys ulottuu myös kilpailujään ulkopuolelle.

– Kilpailu huipputapahtuman yhteydessä näyttää muillekin, että vaativakin laji, kuten taitoluistelu, on mahdollinen. Kehitysvammaisen ihmisen arjessa tällaista potentiaalia ei aina tunnisteta. Urheilu parantaa toimintakykyä ja antaa valmiuksia toimia itsenäisesti osana yhteiskuntaa, Putila kertoo.

Töyrylä-Kannisto toivoo myös, että seurat tukisivat Special Olympics -luistelijoiden harrastamista ja tekisivät siinä enemmän yhteistyötä.

– Taitoluistelu kuuluu kaikille, ja jokaiselle löytyy varmasti oma paikkansa jäähallilta. Kuten Elina sanoi: jäähallilla on kivaa, Tanja Töyrylä-Kannisto summaa.

Special Olympics -kilpailu järjestetään Helsingin jäähallissa torstaina 19. marraskuuta 2026 klo 17.30 Finlandia Trophy Helsingin virallisten harjoitusten jälkeen. Grand Prix -sarjan kilpailut käydään perjantaina 20. ja lauantaina 21. marraskuuta.