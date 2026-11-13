Eläinoikeusakatemia tyrmää esityksen susikiintiöksi: "Saaliskateutta ja tutkitun tiedon puutetta"
16.11.2026 08:45:00 EET | Eläinoikeusakatemia ry | Tiedote
Eläinoikeusakatemia vaatii maa- ja metsätalousministeriötä luopumaan susien kiintiömetsästyksestä. Järjestön mukaan kiintiöesityksen perustelut osoittavat, että suden suojelutason alentaminen on rapauttanut susipolitiikan tietopohjan. Tappolistalla on täysin harmittomia laumoja, geneettisesti arvokkaita itäisiä susia sekä sikaruton leviämistä hillitseviä yksilöitä.
Maa- ja metsätalousministeriön asetusehdotus susikiintiöksi (VN/24888/2026) nojaa Eläinoikeusakatemian mukaan kestämättömiin perusteluihin. Vaikka kiintiömetsästystä oikeutetaan julkisuudessa vahingoilla ja turvallisuudella, tarkempi tarkastelu paljastaa taustalta aivan muita motiiveja.
"Kun susien suojelutasoa heikennettiin, laski myös perusteluiden taso. Nyt erittäin uhanalaista lajia ollaan valmiita tappamaan jopa metsästäjien saaliskateuden vuoksi", toteaa Eläinoikeusakatemian toiminnanjohtaja, eläin- ja ympäristöetiikan dosentti Elisa Aaltola. "Erittäin uhanalaisen suden metsästystä perustellaan useilla argumenteilla, joilla ei ole totuuspohjaa", lisää biologi Iia Suomi.
Eläinoikeusakatemia nostaa lausunnossaan esiin useita epäkohtia Riistakeskuksen ja ministeriön perusteluista.
Metsästystä saaliskateuden vuoksi
Joidenkin laumojen, kuten Höljäkän perhelauman, ampumista perustellaan heikolla hirvikannalla. Perusteluissa painotetaan paikallisten metsästäjien kuulemista ja annetaan ymmärtää, että päätös on ollut lopulta heidän.
Eläinoikeusakatemian mukaan on kestämätöntä, mikäli metsästäjien halu saada susien saalistamat hirvet itselleen ohjaa susipolitiikkaa. "Saaliskateuden ei tulisi sanella sitä, miten erittäin uhanalaista lajia maassamme kohdellaan", huomauttaa Aaltola.
Vain vähän pihavierailuja tai vahinkoja
Luonnonvarakeskukselta saatujen tietojen mukaan Kainuun erämaissa elävä Kivikiekin lauma ei ole tehnyt vuoden 2026 aikana ainuttakaan vahvistettua pihakäyntiä, ja Juudinsalon sekä Höljäkän laumoilla vahvistettuja käyntejä on vain kolme. Myös petovahinkoja on ollut erittäin vähän.
Listalla on useita muitakin laumoja, jotka ovat tehneet vain vähän pihavierailuja, ja jotka eivät ole aiheuttaneet vuoden 2026 aikana yhtäkään kotieläinvahinkoa.
"Mikäli susien ampumista perustellaan vahingoilla ja turvallisuudella, miksi myös harmittomat laumat ovat metsästettävien listalla?", ihmettelee Aaltola.
Sikaruttoa ehkäiseviä ja geneettisen monimuotoisuuden kannalta tärkeitä laumoja aiotaan hävittää
Pyhtään lauma aiotaan hävittää, vaikka alueella esiintyy afrikkalaista sikaruttoa. Tutkimusten – ja myös Riistakeskuksen omien perustelujen – mukaan sudet hillitsevät tautia saalistamalla sairaita villisikoja ja syömällä raatoja. Eläinoikeusakatemia kyseenalaistaakin Pyhtään lauman ampumisen.
Metsästystä kohdistetaan myös muihin itäisen kannan laumoihin, vaikka juuri itäisen kannan suojelua on pidetty tärkeänä susipopulaation geneettisen monimuotoisuuden turvaamisessa.
Eläinoikeusakatemia kritisoi lausunnossaan molempia päätöksiä lyhytnäköisiksi. Sen mukaan itäisten laumojen hävittäminen voi jopa romahduttaa Suomen susikannan.
Metsäpeuraa uhkaa ihminen, ei susi
Eläinoikeusakatemia tyrmää myös susien metsästyksen metsäpeurojen suojelemiseksi.
"Metsäpeuran suurimpia uhkia ovat ilmastonmuutos, tehometsätalous, tuulivoimarakentaminen sekä poronhoitoalue, joka estää peurojen luontaisen siirtymisen pohjoiseen", toteaa Aaltola. "Metsäpeurojen todellinen suojelu vaatii näihin seikkoihin puuttumista, ei susien metsästystä".
"On myös erikoista, että samaan aikaan, kun Riistakeskus on esittänyt susien ampumista metsäpeurojen suojelemiseksi, se myöntää joka vuosi 15 metsäpeuran tappolupaa metsästäjille", Aaltola jatkaa.
Katse rinnakkaiseloon demonisoinnin sijaan
Eläinoikeusakatemia muistuttaa, että Suomessa asuu 5,6 miljoonaa ihmistä ja 800 000 koiraa, mutta vain 400-500 sutta. Järjestön mukaan suden suotuisa suojelutaso on määritetty tieteellisen tiedon valossa aivan liian alhaiseksi, ja kiintiömetsästys vaarantaa lajin tulevaisuuden Suomessa.
"Luontokadon keskellä meidän on siirryttävä pois maailmankuvasta, jossa luonto on olemassa vain ihmisen harrastuksia ja etua varten. Susien aiheuttamat haitat ovat marginaalisia, ja niitä voidaan ehkäistä aidoilla, karkotuksilla ja vastuullisella metsästyskoirien kohtelulla susien tappamisen sijaan", Aaltola painottaa.
"Susipolitiikassa on kuunneltava myös tiedettä. Luontokatoa ei pysäytetä tutkimustieto sivuuttamalla", lisää Suomi.
Yhteyshenkilöt
Elisa AaltolaToiminnanjohtajaPuh:0503738051elisa.aaltola@elainoikeusakatemia.fi
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