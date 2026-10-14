Turku saa uuden ikäihmisten asumisyksikön – Rinnekodit Numminiitty avautuu Länsikeskukseen
16.11.2026 09:37:18 EET | Rinnekodit | Tiedote
Turun Länsikeskukseen avautuva Rinnekodit Numminiitty tuo alueelle 58 uutta kotia ikääntyneille. Uudessa yksikössä saman katon alla tarjotaan sekä yhteisöllistä että ympärivuorokautista palveluasumista. Numminiityssä otetaan käyttöön myös Sonas-menetelmä, jossa esimerkiksi musiikkia, makuja ja kosketusta hyödynnetään asukkaidemme vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistamisessa.
Rinnekotien ensimmäinen Varsinais-Suomeen rakennettu ikähoivan yksikkö avautuu Turun Länsikeskuksessa tänään maanantaina 16. marraskuuta 2026. Kaksikerroksinen uudisrakennus tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista 44:lle ja yhteisöllistä asumista 14 ikääntyneelle asukkaalle.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palvelustrategian mukaan ikääntyneiden osuus väestöstä on alueella suurempi kuin maassa keskimäärin ja kehityksen ennustetaan jatkuvan. Väestön ikääntyminen näkyy myös asumis- ja hoivapalvelujen tarpeessa.
“Ikääntyneiden asumisessa tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Numminiityssä pystymme tarjoamaan sekä yhteisöllistä asumista että ympärivuorokautista palveluasumista. Tavoitteena on ennen kaikkea, että koti ja tarvittava tuki rakentuvat ihmisen tarpeiden ympärille”, sanoo Rinnekotien palvelujohtaja Taru Åkerfelt.
Uusi Sonas-menetelmä muistisairaille
Uuteen hoivakotiin tuodaan myös uusia toimintatapoja ja menetelmiä. Rinnekodit on muun muassa ottanut ensimmäisenä suomalaisena hoiva-alan toimijana käyttöön Sonas-menetelmän ikähoivan palveluissa. Siinä musiikkia, makuja, kosketusta ja muita aistielämyksiä hyödynnetään vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistamisessa. Menetelmästä hyötyvät erityisesti muistisairaat asiakkaat.
”Haluamme, että Numminiitty on ennen kaikkea asukkaidensa koti ja osa ympäröivää Länsikeskusta. Suunnittelemme yhteistyötä naapurissa sijaitsevan päiväkodin kanssa sekä erilaisia vierailuja ja tapahtumia. Sonaksen lisäksi hyödynnämme hoitotyössä muun muassa validaatiota ja kinestetiikkaa”, kertoo palvelualuejohtaja Johanna Arppe.
Validaatio tukee muistisairaan ihmisen arvostavaa kohtaamista ja hänen tunnekokemustensa ymmärtämistä. Kinestetiikassa puolestaan korostuvat voimavaralähtöinen työskentely ja asukkaan aktiivinen osallistuminen päivittäisiin toimintoihin. Menetelmien tavoitteena on vahvistaa yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa hoitotyötä, vuorovaikutusta ja asukkaan mahdollisuuksia osallistua oman arkensa toteutumiseen.
Yhteisöllisyys ei tarkoita sitä, että kaikkien pitäisi osallistua kaikkeen.
”Joku nauttii yhteisistä hetkistä ja toinen viihtyy rauhassa omissa oloissaan. Meille on tärkeää tunnistaa asukkaiden yksilölliset toiveet ja luoda arkea, jossa on tilaa sekä yhdessäololle että omalle rauhalle”, Arppe kertoo.
Numminiitty täydentää Rinnekotien palveluja Turussa. Kaupungissa toimivat jo lasten ja nuorten pienryhmäkoti Rinnekodit Nanna ja Knut sekä lyhytaikaista palvelua tarjoava Rinnekodit Juniori-Frida. Tammikuussa 2027 Turkuun avautuu lisäksi kehitysvammaisille aikuisille suunnattu Rinnekodit Fiini.
Rinnekodit on Diakonissalaitoksen omistama yhteiskunnallinen yritys. Tarjoamme vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneiden lisäksi vammaisille ja eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Meillä on lähes 150 yksikköä ja työllistämme noin 3 500 sote-alan ammattilaista ympäri maan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna ArppePalvelualuejohtajaRinnekoditPuh:050 401 8719johanna.arppe@rinnekodit.fi
Susanna KaajaViestintä- ja markkinointipäällikköRinnekoditPuh:050 325 2072susanna.kaaja@rinnekodit.fi
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Tietoja julkaisijasta
Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 500:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi
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