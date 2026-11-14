KrP ja OLS tarjoilivat Nokian yleisölle 19 maalin illan
15.11.2026 19:50:53 EET | Fliiga | Tiedote
Mikko Laakso laukoi neljä maalia ja syötti yhden, kun Nokian KrP kaatoi F-liigan sunnuntain ainoassa ottelussa kotonaan OLS:n 13-6. KrP nousi samalla pisteen päähän kaksi ottelua vähemmän pelanneesta sarjakärki SPV:stä.
OLS pysyi pelissä mukana sen puoliväliin saakka tultuaan Kalle Lintalan ja Luukas Virolaisen osumilla kahden maalin takaa tasalukemiin 2-2. KrP kuitenkin repäisi karkuun vielä ennen toista erätaukoa, kun Juuso Ahola, Niklas Äijälä, Olli Arkkila ja ensimmäisen KrP-maalinsa tehnyt Luukas Salin takoivat tilanteeksi jo 6-2. päätöserän puolivälissä kotijoukkue johti 8-2, ja ottelun viimeisiin yhdeksään minuuttiin joukkueet äityivät mättämään vielä yhteensä yhdeksän maalia.
Nokialaisten illan muut tehomiehet olivat Juuso Ahola (2+2) ja Olli Arkkila (1+2), OLS:sta puolestaan Riku Ruonakangas (2+2) ja Kalle Lintala (2+1).
Erotuomari Vesa Vilkki palkittiin illan aluksi 550 tuomitun liigaottelun johdosta. Enemmän on urakoinut vain kollega Mikko Alakare.
OLS jatkaa sarjassa kahdeksantena.
F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Seinäjoella ottelulla SPV–O2-Jyväskylä.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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