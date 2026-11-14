KrP ja OLS tarjoilivat Nokian yleisölle 19 maalin illan

OLS pysyi pelissä mukana sen puoliväliin saakka tultuaan Kalle Lintalan ja Luukas Virolaisen osumilla kahden maalin takaa tasalukemiin 2-2. KrP kuitenkin repäisi karkuun vielä ennen toista erätaukoa, kun Juuso Ahola, Niklas Äijälä, Olli Arkkila ja ensimmäisen KrP-maalinsa tehnyt Luukas Salin takoivat tilanteeksi jo 6-2. päätöserän puolivälissä kotijoukkue johti 8-2, ja ottelun viimeisiin yhdeksään minuuttiin joukkueet äityivät mättämään vielä yhteensä yhdeksän maalia.

Nokialaisten illan muut tehomiehet olivat Juuso Ahola (2+2) ja Olli Arkkila (1+2), OLS:sta puolestaan Riku Ruonakangas (2+2) ja Kalle Lintala (2+1).

Erotuomari Vesa Vilkki palkittiin illan aluksi 550 tuomitun liigaottelun johdosta. Enemmän on urakoinut vain kollega Mikko Alakare.

OLS jatkaa sarjassa kahdeksantena.

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Seinäjoella ottelulla SPV–O2-Jyväskylä.