Fliiga

KrP ja OLS tarjoilivat Nokian yleisölle 19 maalin illan

15.11.2026 19:50:53 EET | Fliiga | Tiedote

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Mikko Laakso laukoi neljä maalia ja syötti yhden, kun Nokian KrP kaatoi F-liigan sunnuntain ainoassa ottelussa kotonaan OLS:n 13-6. KrP nousi samalla pisteen päähän kaksi ottelua vähemmän pelanneesta sarjakärki SPV:stä.

OLS pysyi pelissä mukana sen puoliväliin saakka tultuaan Kalle Lintalan ja Luukas Virolaisen osumilla kahden maalin takaa tasalukemiin 2-2. KrP kuitenkin repäisi karkuun vielä ennen toista erätaukoa, kun Juuso Ahola, Niklas Äijälä, Olli Arkkila ja ensimmäisen KrP-maalinsa tehnyt Luukas Salin takoivat tilanteeksi jo 6-2. päätöserän puolivälissä kotijoukkue johti 8-2, ja ottelun viimeisiin yhdeksään minuuttiin joukkueet äityivät mättämään vielä yhteensä yhdeksän maalia.

Nokialaisten illan muut tehomiehet olivat Juuso Ahola (2+2) ja Olli Arkkila (1+2), OLS:sta puolestaan Riku Ruonakangas (2+2) ja Kalle Lintala (2+1).

Erotuomari Vesa Vilkki palkittiin illan aluksi 550 tuomitun liigaottelun johdosta. Enemmän on urakoinut vain kollega Mikko Alakare.

OLS jatkaa sarjassa kahdeksantena.

F-liigan miesten sarja jatkuu keskiviikkona Seinäjoella ottelulla SPV–O2-Jyväskylä.

Yhteyshenkilöt

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