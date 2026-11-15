Seurakuntavaalien tulos Espoossa: 10,4 % äänioikeutetuista äänesti
15.11.2026 21:25:04 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen
Espoon seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 13 242 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Vaalien äänestysprosentti oli 10,4. Vuonna 2022 Espoon äänestysprosentti oli tasan 10,0.
Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on kääntynyt iltaan ja äänestyspaikat ovat sulkeutuneet kello 20. Ääntenlaskenta on nyt alkanut.
Äänestysprosentti
Espoon seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 13 242 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Vaalien äänestysprosentti Espoossa on 10,4. Vuonna 2022 Espoon äänestysprosentti oli tasan 10.
Äänestysprosentit seurakunnittain (suluissa edellisten vaalien prosentti)
Esbo svenska församling 7,9 % (vuonna 2022 sopuvaali)
Espoonlahden seurakunta 10,2 % (9,4)
Espoon tuomiokirkkoseurakunta 9,3 % (10,1)
Leppävaaran seurakunta 10,5 % (8,6)
Olarin seurakunta 10,3 % (9)
Tapiolan seurakunta 14,2 % (13,1)
Nuorten ehdokkaiden määrä yli kaksinkertaistui edellisistä vaaleista. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli Espoossa tänä vuonna 31. Ääntenlaskennan edetessä tiedetään tarkemmin nuorten ehdokkaiden läpimenosta ja siitä, onko sillä ollut vaikutusta äänestämiskäyttäytymiseen.
Vaalitulos on alustava, se vahvistetaan vaalilautakuntien kokouksissa viimeistään 18.11.
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Espoon seurakuntavaaleissa valittiin 61 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon ja jäsenet kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoihin. Esbo svenska församlingissa päästiin myös näissä vaaleissa äänestämään viime kerran sopuvaalien sijaan. Suomenkielisten seurakuntien seurakuntaneuvostoihin valittiin kuhunkin 16 jäsentä ja Esbo svenska församlingin 14 jäsentä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jukka LehtiKirkkoherraEspoonlahden seurakuntaPuh:050 434 1090jukka.lehti@evl.fi
Mirja MiettinenEspoon seurakuntayhtymä, Esbo kyrkliga samfällighet,Puh:040 546 9432mirja.miettinen@evl.fi
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Tietoja julkaisijasta
Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa
Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.
Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.
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