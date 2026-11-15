Espoon seurakuntayhtymä

Seurakuntavaalien tulos Espoossa: 10,4 % äänioikeutetuista äänesti

15.11.2026 21:25:04 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Uutinen

Jaa

Espoon seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 13 242 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Vaalien  äänestysprosentti oli 10,4. Vuonna 2022 Espoon äänestysprosentti oli tasan 10,0.

Kuvassa nuori ja hänen vanhempansa Leppävaaran kirkon oven edessä.
Vesa ja Vendla Hölttä äänestivät vaalipäivänä Leppävaaran kirkolla. Kuva: Laura Vähäsarja

​Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on kääntynyt iltaan ja äänestyspaikat ovat sulkeutuneet kello 20. Ääntenlaskenta on nyt alkanut.

Äänestysprosentti

Espoon seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 13 242 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Vaalien äänestysprosentti Espoossa on 10,4. Vuonna 2022 Espoon äänestysprosentti oli tasan 10.

Äänestysprosentit seurakunnittain (suluissa edellisten vaalien prosentti)

Esbo svenska församling 7,9 % (vuonna 2022 sopuvaali)

Espoonlahden seurakunta 10,2 % (9,4)

Espoon tuomiokirkkoseurakunta 9,3 % (10,1)

Leppävaaran seurakunta 10,5 % (8,6)

Olarin seurakunta 10,3 % (9)

Tapiolan seurakunta 14,2 % (13,1)

Nuorten ehdokkaiden määrä yli kaksinkertaistui edellisistä vaaleista. Alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli Espoossa tänä vuonna 31. Ääntenlaskennan edetessä tiedetään tarkemmin nuorten ehdokkaiden läpimenosta ja siitä, onko sillä ollut vaikutusta äänestämiskäyttäytymiseen.

Vaalitulos on alustava, se vahvistetaan vaalilautakuntien kokouksissa viimeistään 18.11.

Uudet luottamushenkilöt aloittavat vuoden 2027 alussa

Uudet luottamushenkilöt aloittavat kautensa vuoden 2027 alusta ja se kestää vuoden 2030 loppuun saakka.

Espoon seurakuntavaaleissa valittiin 61 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon ja jäsenet kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoihin. Esbo svenska församlingissa päästiin myös näissä vaaleissa äänestämään viime kerran sopuvaalien sijaan. Suomenkielisten seurakuntien seurakuntaneuvostoihin valittiin kuhunkin 16 jäsentä ja Esbo svenska församlingin 14 jäsentä.

Avainsanat

kirkko espoossaespooseurakuntavaalit 2026luottamushenkilötpäätöksenteko

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kuvassa nuori ja hänen vanhempansa Leppävaaran kirkon oven edessä.
Vesa ja Vendla Hölttä äänestivät vaalipäivänä Leppävaaran kirkolla.
Kuva: Laura Vähäsarja
Lataa
Kuvassa on Tapiolan kirkon salissa pöytiä ja ihmisiä.
Vaalipäivänä äänestettiin muun muassa Tapiolan kirkossa Espoossa.
Kuva: Sonja Grönqvist.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

Logo: Espoon seurakunnat, Suomen ev.lut. kirkko

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon seurakuntayhtymä

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye