Nuorten päättäjien määrä kasvoi vaaleissa Espoossa

Nuorten päättäjien määrä kasvoi selvästi. Yhteiseen kirkkovaltuustoon nousi listoilta yhdeksän ja seurakuntaneuvostoihin 16 alle 30-vuotiasta. Edellisissä vaaleissa valtuustoon nousi neljä ja seurakuntaneuvostoihin kuusi nuorta.

Valtuusto- ja neuvostopaikkojen jakautuminen

Arvoliberaalien Kirkko kaikille -lista sai 44,3 prosenttia valtuustopaikoista eli 27 edustajaa. Tämä on kolme paikkaa enemmän kuin vuoden 2022 vaaleissa. Yhdessä matkalla -listoilta valtuustoon nousi 18 edustajaa aiemman 17 sijaan eli 29,5 prosenttia paikoista. Kokoomus ja sitoutumattomat saivat kymmenen valtuustopaikkaa eli 16,4 % paikoista, kun he saivat 14 paikkaa edellisissä vaaleissa. Esbo svenska församlingilla oli yksi lista nimeltään Evangelisk-lutherska kyrkan i Esbo för alla. Se sai 6 edustajaa yhteiseen kirkkovaltuustoon eli 9,8 prosenttia paikoista.

Seurakuntaneuvostoissa valitsijayhdistysten suhteet olivat samankaltaiset. Kirkko kaikille -listat saivat seurakuntaneuvostoihin 41 edustajaa ja olivat näin ollen suurin ryhmittymä. Yhdessä matkalla -listat saivat seurakuntaneuvostoista 25 paikkaa ja Kokoomuksen ja sitoutumattomien listat 14 paikkaa. Esbo svenska församlingin Evangelisk-lutherska kyrkan i Esbo för alla sai odotetusti 14 paikkaa.

Kirkkovaltuustoon valittiin 37 naista ja 24 miestä. Valtuutettujen keski-ikä on 55, eli se nousi kahdella vuodella edellisistä vaaleista. 52 prosenttia valtuuston jäsenistä on uusia.

Ääniharavat

Vaalien ääniharavaksi nousi Esbo svenska församlingin Nina af Hällström, joka tuli valituksi yhteiseen kirkkovaltuustoon 255 äänimäärällä sekä seurakuntaneuvostoon 170 äänellä listalta Evangelisk-lutherska kyrkan i Esbo för alla.

Kirkko kaikille -listan 19-vuotias ehdokas Valtteri Autere keräsi eniten ääniä Espoonlahdessa (valtuustoon 195 ääntä ja seurakuntaneuvostoon 177 ääntä) ja Leppävaarassa Kaisa Alaviiri Kirkko kaikille -listalta (valtuusto 137 ääntä, seurakuntaneuvosto 114 ääntä). Olarin seurakunnassa eniten ääniä keräsi Yhdessä matkalla -listan Kaarina Järvenpää (valtuusto 157 ääntä, seurakuntaneuvosto 148 ääntä). Tapiolassa eniten ääniä sai Veera Vuornos Kokoomus ja sitoutumattomat -listalta (138 valtuustoon ja 240 seurakuntaneuvostoon). Espoon tuomiokirkkoseurakunnassa keräsi eniten ääniä valtuustoon 24-vuotias Alli Aarnio Kirkko kaikille -listalta (eli 189 ääntä, ja seurakuntaneuvostoon 207 ääntä), Ari Kunnamon saatua valtuustoon 181 ääntä ja seurakuntaneuvostoon 240 ääntä Yhdessä matkalla -listalta.

Äänestysprosentti

Espoon seurakuntavaaleissa äänesti yhteensä 13 436 äänioikeutettua seurakunnan jäsentä. Vaalien äänestysprosentti Espoossa on 10,5. Vuonna 2022 Espoon äänestysprosentti oli tasan 10 ja äänestäjien määrä 11 734 jäsentä.

Äänestysprosentit seurakunnittain (suluissa edellisten vaalien prosentti)

Esbo svenska församling 7,9 % (vuonna 2022 sopuvaali)

Espoonlahden seurakunta 10,5 % (9,4)

Espoon tuomiokirkkoseurakunta 9,6 % (10,1)

Leppävaaran seurakunta 10,6 % (8,6)

Olarin seurakunta 10,3 % (9)

Tapiolan seurakunta 14,3 % (13,1)

Espoon seurakuntavaaleissa valittiin 61 jäsentä yhteiseen kirkkovaltuustoon ja jäsenet kunkin seurakunnan seurakuntaneuvostoihin. Esbo svenska församlingissa päästiin myös näissä vaaleissa äänestämään viime kerran sopuvaalien sijaan. Suomenkielisten seurakuntien seurakuntaneuvostoihin valittiin kuhunkin 16 jäsentä ja Esbo svenska församlingin neuvostoon 14 jäsentä.

Seurakuntavaalien tulos on julkaistu sekä Espoon seurakuntien vaaliverkkosivuilla että valtakunnallisilla vaalisivuilla.

Vaalitulos on alustava, se vahvistetaan vaalilautakuntien kokouksissa viimeistään 18.11.

Uutista muokattu Tapiolan seurakunnan vuoden 2022 äänetysprosentin osalta.