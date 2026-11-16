Turun islamilainen kulttuurisäätiö vastaa keskusteluun

Avoimuus ja kriittinen keskustelu kuuluvat demokraattiseen yhteiskuntaan. Myös säätiömme toimintaa ja hanketta saa tarkastella kriittisesti. Samalla pidämme tärkeänä, ettei perusteltua tiedontarvetta sekoiteta uskonnolliseen vähemmistöön kohdistuvaan syrjintään.

Oman uskonnon harjoittaminen on Suomessa turvattu lailla

Emme osallistu keskusteluun, jossa Suomessa asuvien muslimien oikeutta kuulua suomalaiseen yhteiskuntaan tai harjoittaa uskontoaan kyseenalaistetaan. Tällainen lähtökohta on jyrkässä ristiriidassa perustuslaissa turvattujen uskonnonvapauden ja yhdenvertaisuuden periaatteiden kanssa. Uskonnon perusteella tapahtuva syrjintä on myös yhdenvertaisuuslaissa kiellettyä.

Toiminta perustuu Suomen lainsäädäntöön

Turun muslimien kulttuurikeskuksesta on tarkoitus muodostaa monipuolinen uskonnollisen, kulttuurisen, sivistyksellisen ja yhteisöllisen toiminnan keskus, joka palvelee muslimiyhteisön lisäksi laajemmin Turun kaupungin asukkaita. Säätiön ja keskuksen toiminta perustuu Suomen lainsäädäntöön, ja siinä kunnioitetaan suomalaisen yhteiskunnan perusarvoja. Avoimuus, läpinäkyvyys ja lainmukaisuus ovat toimintamme keskeisiä lähtökohtia.

Rahoitusta valmistellaan pitkäjänteisesti säätiötä koskevien lakien mukaisesti

Kulttuurikeskuksen hanketta toteutetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti, tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa ja asianmukaisen viranmaisvalvonnan alaisena. Rahoitusta pyritään kokoamaan lahjoituksista ja pankkirahoituksesta sekä muista säätiölle soveltuvista laillisista rahoituslähteistä. Säätiöllä on poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa.

Mahdollisen ulkomaisen rahoituksen osalta lähtökohtana on se, että kaiken rahoituksen tulee olla laillista, läpinäkyvää ja säätiön itsenäisen päätösvallan kanssa yhteensopivaa. Rakentamisen aloittamisen edellyttämä rahoitus riippuu muun muassa rakennuskustannusten kehityksestä, lopullisista suunnitelmista ja toteutuksen vaiheistamisesta. Hankkeen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 5,5 miljoonaa euroa. Avoinna olevien lahjoituskanavien kautta on saatu 730 000 euroa. Tavoitteena on toteuttaa hanke taloudellisesti kestävällä tavalla siten, että rakentamiseen ryhdytään vasta, kun sen rahoitukselliset edellytykset ovat riittävän varmat.

Tavoitteena monipuolinen keskus

Keskuksen tavoitteena on edistää eri kulttuurien ja uskontojen välistä vuoropuhelua, keskinäistä ymmärrystä ja yhteiskunnallista osallisuutta. Keskuksesta halutaan avoin ja helposti lähestyttävä paikka, johon myös muut kuin muslimiyhteisön jäsenet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaan ja osallistumaan soveltuviin tilaisuuksiin. Erityistä huomiota halutaan kiinnittää lasten ja nuorten toimintaan sekä eri sukupolvien väliseen vuorovaikutukseen.

Keskuksen keskeinen osa on moskeija, joka tarjoaa puitteet uskonnon harjoittamiselle. Turussa on noin 18 000 islaminuskoista henkilöä, ja tällä hetkellä käytössä on useita pieniä rukoustiloja eri puolilla kaupunkia. Tavoitteena on rakentaa paikka, jossa mahdollisimman moni islaminuskoinen mahtuu kokoontumaan ja rukoilemaan samanaikaisesti.

Rakennuksen suunnittelussa pyritään huomioimaan ekologisuus, energiatehokkuus ja pitkäikäiset rakennusmateriaalit. Myös rakennuksen ympäristöön on suunniteltu puistomaisia istutuksia, oleskelualueita, kulkuyhteyksiä ja leikkipaikka. Tavoitteena on, että kulttuurikeskus muodostuu luontevaksi ja arvostetuksi osaksi Turun kaupunkikuvaa ja rikastuttaa kaupungin kulttuurielämää.

Vuokrasopimus tontista tehty

Säätiö on vuokrannut Turun kaupungilta kulttuurikeskushanketta varten yleisten rakennusten tontin. Tonttia koskeva vuokrasopimus on Turun kaupungin kanssa tehty normaali maanvuokrasopimus. Vuokran on määrittänyt puolueeton arvioija markkinahintaan. Sopimuksen tarkat ehdot ja vuokra ovat julkisia asiakirjatietoja.

Rakennushankkeen toteuttamisen aikataulu riippuu lupamenettelystä, rahoituksen varmistumisesta ja muista rakentamisen edellytyksistä. Hanketta on mahdollista tarkastella vaiheittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutettaisiin moskeijan toiminnan kannalta välttämättömät tilat aputiloineen sekä tarvittavat piha-, kulku- ja pysäköintijärjestelyt.

Kulttuurikeskussäätiö ei ole järjestänyt kansainvälistä arkkitehtikilpailua

Turun islamilainen kulttuurisäätiö ei ole järjestänyt julkisuudessa ollutta kansainvälistä AFAMA- arkkitehtuurikilpailua (Award for Mosque Architecture) eikä vastannut sen suunnittelusta, toteuttamisesta tai rahoituksesta. Kyseessä on ulkopuolisen tahon käynnistämä kilpailu, jonka kohteeksi on valikoitunut säätiön vuokraamalle tontille suunniteltu kulttuurikeskus. Kilpailun järjestäminen ei ole ollut säätiön aloitteesta tapahtunutta toimintaa. Kilpailun järjestäjä on saanut tiedon kulttuurikeskushankkeesta internetin kautta ja kysynyt kulttuurikeskussäätiöltä kilpailuun osallistumisesta. Osallistuimme kilpailuun kartoittaaksemme eri suunnitelmavaihtoehtoja. Kilpailu ei kuitenkaan edennyt toivomallamme tavalla.

Säätiö on valmistellut omaa rakennushankettaan yhteistyössä suomalaisten arkkitehtien ja rakentamisen asiantuntijoiden kanssa.