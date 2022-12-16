Tarlatamabin ja durvalumabin yhdistelmä paransi merkittävästi kokonaiselossaoloaikaa laajalle levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan ylläpitohoidossa – vaiheen 3 DeLLphi-305-tutkimuksen tulokset esiteltiin ESMO 2026 -kongressissa

Amgen julkisti 24.10.2026 vaiheen 3 DeLLphi-305-tutkimuksen välianalyysin tulokset. Tarlatamabin (IMDYLLTRA®) ja durvalumabin (IMFINZI®) yhdistelmä vähensi kuoleman riskiä 58 % laajalle levinneen pienisoluisen keuhkosyövän ensilinjan ylläpitohoidossa verrattuna pelkkään durvalumabiin (HR 0,42; 95 %:n CI 0,32–0,54; p < 0,001). Mediaani kokonaiselossaoloaika oli 21,1 kuukautta yhdistelmähoidolla ja 12,7 kuukautta durvalumabilla.1 Tulokset esiteltiin ESMO 2026 -kongressin Presidential Symposium -sessiossa ja julkaistiin samanaikaisesti The New England Journal of Medicine -lehdessä.

”Potilaiden ja heidän läheistensä näkökulmasta uusien hoitovaihtoehtojen tarve tässä vakavassa sairaudessa on suuri. Siksi pidän näitä tuloksia tärkeänä edistysaskeleena pienisoluisen keuhkosyövän hoidon kehittämisessä”, sanoo Amgenin lääketieteellinen johtaja Kirsi Saukkonen.

DeLLphi-305-tutkimus osoitti:1

Vuoden kuluttua lähes 80 % tarlatamabin ja durvalumabin yhdistelmää saaneista potilaista oli elossa verrattuna 53 %:iin pelkkää durvalumabia saaneista potilaista.

Kun mediaaniseuranta-aika oli 13,9 kuukautta, yhdistelmä vähensi sairauden etenemisen tai kuoleman riskiä 66 % (HR 0,34; 95 %:n CI 0,28–0,42; p < 0,001). Mediaani etenemisvapaa elossaoloaika oli 7,4 kuukautta verrattuna 1,9 kuukauteen.

Objektiivisen hoitovasteen saavutti 26,4 % yhdistelmähoitoa saaneista potilaista ja 4,1 % pelkkää durvalumabia saaneista potilaista.

Kokonaiselossaoloajan ja etenemisvapaan elossaoloajan hyöty todettiin ennalta määritellyissä alaryhmissä, myös potilailla, joilla oli aivo- tai maksaetäpesäkkeitä.

Yhdistelmän turvallisuusprofiili vastasi kokonaisuutena yksittäisten lääkevalmisteiden tunnettuja turvallisuusprofiileja.

DeLLphi-305-tutkimuksessa asteen 3 tai sitä vaikeampia hoitoon liittyviä haittavaikutuksia ilmeni 20,9 %:lla yhdistelmähoitoa ja 10,8 %:lla durvalumabia saaneista potilaista. Sytokiinivapautusoireyhtymää (CRS) raportoitiin 49,6 %:lla tarlatamabia saaneista potilaista; valtaosa tapahtumista oli astetta 1 tai 2. Immuuniefektorisoluihin liittyvää neurotoksisuusoireyhtymää (ICANS) esiintyi 1,1 %:lla, eikä asteen 3 tai sitä vaikeampia ICANS-tapahtumia havaittu.1

Tietoa vaiheen 3 DeLLphi-305-tutkimuksesta

Amgenin rahoittama DeLLphi-305 on globaali, satunnaistettu ja avoin vaiheen 3 tutkimus. Siinä 563 potilasta, joiden sairaus ei ollut edennyt durvalumabia, platinapohjaista solunsalpaajahoitoa ja etoposidia sisältäneen alkuhoidon jälkeen, satunnaistettiin saamaan tarlatamabin ja durvalumabin yhdistelmää tai pelkkää durvalumabia. Ensisijainen päätetapahtuma on kokonaiselossaoloaika; keskeisiä toissijaisia päätetapahtumia ovat etenemisvapaa elossaoloaika ja objektiivinen hoitovaste.1

Tieteellinen julkaisu: Tarlatamab-Durvalumab Maintenance for ES-SCLC

Tietoa pienisoluisesta keuhkosyövästä (SCLC)

Pienisoluinen keuhkosyöpä on yksi aggressiivisimmista kiinteistä kasvaimista, ja sen osuus keuhkosyövistä on noin 13–15 %.3 Laajalle levinneen taudin ennuste on edelleen heikko: mediaani kokonaiselossaoloaika on nykyisellä ensilinjan hoidolla noin 12–13 kuukautta.1

Tietoa tarlatamabista (IMDYLLTRA®)

Tarlatamabi on Amgenin kehittämä kohdennettu immunoterapia, joka sitoutuu sekä kasvainsolujen DLL3-proteiiniin että T-solujen CD3-proteiiniin ja aktivoi T-solut tuhoamaan DLL3:a ilmentäviä pienisoluisen keuhkosyövän soluja.1 DLL3 ilmentyy noin 85 %:ssa SCLC-kasvaimista, mutta vain vähän terveissä kudoksissa, mikä tekee siitä kiinnostavan hoitokohteen.2

IMDYLLTRA® sai EU myyntiluvan vuonna 2026 monoterapiana laajalle levinnyttä pienisoluista keuhkosyöpää (ES-SCLC) sairastaville aikuisille, joiden tauti on edennyt ensilinjan platinapohjaisen solunsalpaajahoidon aikana tai sen jälkeen ja jotka tarvitsevat systeemistä hoitoa.4 Suomessa lääkkeen käyttöönotto on sairaalalääkkeiden arviointiprosessissa.

Lähteet

1 Pérol M ym. Tarlatamab–Durvalumab Maintenance for Extensive-Stage Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2026. doi:10.1056/NEJMoa2609482.

2 Rojo F, Corassa M, Mavroudis D, et al. International real-world study of DLL3 expression in patients with small cell lung cancer. Lung Cancer. 2020;147:237-243. doi:10.1016/j.lungcan.2020.07.026.

3 Saltos A, Shafique M, Chiappori A. Update on the Biology, Management, and Treatment of Small Cell Lung Cancer (SCLC). Front Oncol. 2020;10:1074. doi:10.3389/fonc.2020.01074.

4 European Medicines Agency. Imdylltra: EPAR – Product information. European Medicines Agency; 2026.