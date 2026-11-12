Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Tarkista Suomi.fi-viestisi – siellä voi odottaa tärkeä kutsu tai tutkimusohje

Hyvinvointialue lähettää palveluun esimerkiksi kutsuja ja tutkimuksiin liittyviä ohjeita, eikä sama viesti välttämättä saavu lisäksi paperikirjeenä kotiin. Jos asiakas ei huomaa kutsua Suomi.fi-palvelussa ja jättää tulematta vastaanotolle, siitä aiheutuu hyvinvointialueelle ylimääräisiä kustannuksia.

Viranomaisposti toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Suomi.fi-viesteihin niille täysi-ikäisille, jotka asioivat sähköisesti viranomaisten kanssa ja joille Suomi.fi-viestit on otettu käyttöön. Sähköinen postilaatikko luodaan tunnistautumisen yhteydessä, kun tunnistaudut johonkin viranomaisen verkkopalveluun, kuten OmaVeroon.

Nyt kannattaa tarkistaa:

Onko Suomi.fi-viestit käytössäsi?

Onko palveluun tullut uusia tai lukemattomia viestejä?

Saatko ilmoituksen sähköpostilla, kun Suomi.fi-viesteihin saapuu uusi viesti?

Haluatko vastaanottaa viranomaispostisi sähköisesti vai paperilla?

Suomi.fi-viestejä voi käyttää verkkopalvelussa ja mobiilisovelluksessa. Palvelun käyttöönottoon ja käyttöön löytyvät yksityiskohtaiset ohjeet Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta: Suomi.fi-viestit – sähköinen postilaatikkosi.

Myös läheisen apu voi olla tärkeää. Jos tiedät, että omaisellesi sähköisten palvelujen käyttö on hankalaa, voit auttaa häntä tarkistamaan, ovatko Suomi.fi-viestit ja halutut ilmoitusasetukset käytössä.

– Silmäklinikalla on jäänyt jo tämän vuoden aikana reilusti yli 600 peruuttamatonta aikaa käyttämättä. Siitä aiheutuu hyvinvointialueelle huomattavia kustannuksia. Samalla käyttämättä jäänyt aika pidentää muiden potilaiden odotusta hoitoon. Peruuttamattomasta ajasta voi lisäksi tulla asiakkaalle maksu. Toivomme siksi, että ihmiset tarkistaisivat Suomi.fi-viestinsä ja auttaisivat tarvittaessa myös läheisiään niiden käytössä, sanoo ylilääkäri Juha Välimäki.