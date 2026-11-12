Maakuntahallituksen päätökset 16.11.2026
16.11.2026 15:15:06 EET | Päijät-Hämeen liitto | Tiedote
Maakuntahallitus päätti asiat kokouksessaan yksimielisesti esityslistan mukaisesti. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivullamme keskiviikkona 18.11.2026.
Maakuntahallitus keskusteli ajankohtaisissa asioissa Päijät-Hämeen mahdollisesta hakemisesta itäisen Suomen ohjelmaan liitännäisalueena. Perusteluna asian käsittelyyn on vuoden 2026 alusta tullut liittyminen Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen toiminta-alueeseen, jossa valtio yhdisti Päijät-Hämeen elinvoima-asiat itäiseen Suomeen. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen kuuluu Päijät-Hämeen lisäksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.
Päijät-Häme on Itä-Suomen tapaan kärsinyt Venäjän hyökkäyssodasta, mikä näkyy alueella esimerkiksi korkeana työttömyytenä.
Päijät-Hämeen maakunnan kuuluminen Itä-Suomen ohjelmaan lisäisi maakuntien tasapuolisempaa kohtelua, mikä on koko EU:n aluepolitiikan tavoite. Päijät-Hämeen yritykset ovat kärsineet vastaavalla tavalla kuin Itä-Suomen yritykset itärajan sulkeutumisesta ja globaalin talouden muutoksista. Muutos mahdollistaisi laajempia taloudellisia tukia maakuntamme yrityksille.
Maakuntahallitus käsittelee asian joulukuun kokouksessaan. Lopullisesti asian päättää Suomen valtioneuvosto.
Kokouksen päätökset
Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029 ja talousarvion 2027 valmistelu
Päijät-Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksiin ei esitetä korotusta vuodelle 2027
Päijät-Hämeen liiton vuoden 2027 talousarvio etenee maakuntavaltuuston päätettäväksi. Maakuntahallitus esittää, että jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuonna 2027. Samalla valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029.
Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455
Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys
Maakuntahallitus vahvisti maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen.
Lisätiedot: erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458
Salpausselän suurtapahtumaolosuhteiden kehittämiseen 300 000 euroa
Maakuntahallitus myönsi 300 000 euroa Lahden Salpausselän urheilukeskuksen suurtapahtumaolosuhteiden kehittämiseen. AKKE-rahoituksella tuettavan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 752 000 euroa.
Lisätiedot: erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458
Päijät-Häme hakee rahoitusta esteettömämpien matkaketjujen kehittämiseen
Maakuntahallitus päätti, että Päijät-Hämeen liitto hakee Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta hankkeeseen, jolla parannetaan taajama-alueiden ja kestävien matkaketjujen esteettömyyttä. Tavoitteena on tunnistaa käyttäjien kokemusten pohjalta liikkumisen keskeisiä esteitä ja kehittämistarpeita sekä löytää niihin konkreettisia ratkaisuja.
Noin 45 000 euron hankkeessa tarkasteltaisiin muun muassa kävely- ja pyöräily-yhteyksien, joukkoliikenteen pysäkkien ja talvikunnossapidon esteettömyyttä. Valtionavustus voi kattaa enintään 75 prosenttia hankkeen kustannuksista. Hanke toteutetaan vain, jos sille saadaan riittävä valtionavustus.
Lisätiedot: erityisasiantuntija Petra Isotalo, puh. 044 371 9467
Päijät-Häme tavoittelee jatkoa CPMR:n energiatyöryhmän johdossa
Maakuntahallitus nimesi Sami Salmisen Päijät-Hämeen liiton ehdokkaaksi CPMR:n Political Bureaun varajäseneksi. Tehtävä siirtyy Päijät-Hämeelle Suomen delegaation sovitun rotaation mukaisesti marraskuussa. Samalla liitto hakee jatkoa CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajuudelle, ja Salminen nimettiin ehdokkaaksi tehtävään. Itämerikomission liikennetyöryhmässä liittoa edustaa Johanna Ekman.
Energiatyöryhmän puheenjohtajuudella Päijät-Häme pyrkii vahvistamaan EU-edunvalvontaansa erityisesti puhtaan teollisuuden investoinneissa, energiainfrastruktuurissa ja sähköistymisessä.
Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, puh. 040 547 7157
Päijät-Hämeen varautumista ja kyberturvallisuutta vahvistetaan yhteistyössä
Maakuntahallitus käsitteli sosialidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän aloitteen pohjalta toimia Päijät-Hämeen kyber- ja hybriditurvallisuuden sekä huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Työtä jatketaan PHTURVA-yhteistyöverkostossa yhdessä kuntien, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden alueen toimijoiden kanssa.
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle aloitteen merkitsemistä loppuun käsitellyksi.
Lisätiedot: kuntayhteistyöpäällikkö Säde Tahvanainen, puh. 044 077 3431
Teollisuuden ja palvelinkeskusten maankäyttövaikutuksia tarkastellaan maakuntakaavassa
Maakuntahallitus käsitteli keskustan ja kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän aloitetta eri teollisuudenalojen ja yritystyyppien maankäyttövaikutusten ennakollisesta vertailusta. Aloitteen tavoitteisiin vastataan osana Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 valmistelua ja vaikutusten arviointia.
Maakuntakaavatyössä on vertailtu kahta vaihtoehtoista kehityskulkua: teollisuus- ja työpaikka-alueiden painottumista palvelinkeskuksiin sekä niiden toteutumista pääosin valmistavan teollisuuden, tuotannon ja muiden työpaikkatoimintojen alueina. Vertailussa tarkastellaan muun muassa sähkönkulutusta ja sähköverkon kapasiteettia, työpaikkoja, ympäristövaikutuksia ja verotulojen muodostumista. Tarkoituksena ei ole asettaa eri toimintoja paremmuusjärjestykseen, vaan tuottaa tietoa maankäytön suunnittelun ja tulevien investointien tueksi.
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.
Lisätiedot: aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 7628 ja erityisasiantuntija Niklas Pappinen, puh. 044 077 3472
Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi
- Työllisyyskatsaus 9/2026
- Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja 26.10.2026
- Päijät-Hämeen liiton talouden toteutuma 1.1.-30.9.2026
Viranhaltijapäätökset
- Lausunto Uudenkartanon osayleiskaavan ehdotuksesta
- Lausunto Levonlahden ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta
Lue tarkemmin maakuntahallituksen esityslistasta. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivulla 18.11.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mika KariKansanedustaja, maakuntahallituksen puheenjohtajaPäijät-Hämeen liitto / maakuntahallitusPuh:050 398 5601mika.kari@eduskunta.fi
Ulla-Kirsikka VainioMaakuntajohtaja / Regional MayorPäijät-Hämeen liittoPuh:+358 44 494 5858ulla-kirsikka.vainio@paijat-hame.fi
Linkit
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan edunvalvoja, strateginen suunnittelija ja yhteistyön koordinoija
Päijät-Hämeen liitto on yksi Suomen maakuntien liitoista. Lakisääteiseen kuntayhtymään kuuluvat kaikki Päijät-Hämeen 10 kuntaa (Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä). Tärkeimmät tehtävämme ovat aluekehitystehtävät, maakuntakaavoitus ja alueen edunvalvonta.
Päijät-Hämeen liitto on maakunnan strateginen suunnittelija, aluekehitystoiminnan yhteensovittaja, alueiden käytön suunnittelija ja edunvalvoja.
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