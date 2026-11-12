Maakuntahallituksen päätökset 16.11.2026

Maakuntahallitus keskusteli ajankohtaisissa asioissa Päijät-Hämeen mahdollisesta hakemisesta itäisen Suomen ohjelmaan liitännäisalueena. Perusteluna asian käsittelyyn on vuoden 2026 alusta tullut liittyminen Kaakkois-Suomen elinvoimakeskuksen toiminta-alueeseen, jossa valtio yhdisti Päijät-Hämeen elinvoima-asiat itäiseen Suomeen. Kaakkois-Suomen elinvoimakeskukseen kuuluu Päijät-Hämeen lisäksi Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Päijät-Häme on Itä-Suomen tapaan kärsinyt Venäjän hyökkäyssodasta, mikä näkyy alueella esimerkiksi korkeana työttömyytenä.

Päijät-Hämeen maakunnan kuuluminen Itä-Suomen ohjelmaan lisäisi maakuntien tasapuolisempaa kohtelua, mikä on koko EU:n aluepolitiikan tavoite. Päijät-Hämeen yritykset ovat kärsineet vastaavalla tavalla kuin Itä-Suomen yritykset itärajan sulkeutumisesta ja globaalin talouden muutoksista. Muutos mahdollistaisi laajempia taloudellisia tukia maakuntamme yrityksille.

Maakuntahallitus käsittelee asian joulukuun kokouksessaan. Lopullisesti asian päättää Suomen valtioneuvosto.

Kokouksen päätökset

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2027–2029 ja talousarvion 2027 valmistelu

Päijät-Hämeen liiton jäsenkuntien maksuosuuksiin ei esitetä korotusta vuodelle 2027

Päijät-Hämeen liiton vuoden 2027 talousarvio etenee maakuntavaltuuston päätettäväksi. Maakuntahallitus esittää, että jäsenkuntien maksuosuudet säilyvät ennallaan vuonna 2027. Samalla valtuustolle esitetään hyväksyttäväksi liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2029.

Lisätiedot: hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455

Maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestys

Maakuntahallitus vahvisti maakunnan yhteistyöryhmän työjärjestyksen.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458

Salpausselän suurtapahtumaolosuhteiden kehittämiseen 300 000 euroa

Maakuntahallitus myönsi 300 000 euroa Lahden Salpausselän urheilukeskuksen suurtapahtumaolosuhteiden kehittämiseen. AKKE-rahoituksella tuettavan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 752 000 euroa.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Elina Aakko, puh. 044 371 9458

Päijät-Häme hakee rahoitusta esteettömämpien matkaketjujen kehittämiseen

Maakuntahallitus päätti, että Päijät-Hämeen liitto hakee Traficomin liikkumisen ohjauksen valtionavustusta hankkeeseen, jolla parannetaan taajama-alueiden ja kestävien matkaketjujen esteettömyyttä. Tavoitteena on tunnistaa käyttäjien kokemusten pohjalta liikkumisen keskeisiä esteitä ja kehittämistarpeita sekä löytää niihin konkreettisia ratkaisuja.

Noin 45 000 euron hankkeessa tarkasteltaisiin muun muassa kävely- ja pyöräily-yhteyksien, joukkoliikenteen pysäkkien ja talvikunnossapidon esteettömyyttä. Valtionavustus voi kattaa enintään 75 prosenttia hankkeen kustannuksista. Hanke toteutetaan vain, jos sille saadaan riittävä valtionavustus.

Lisätiedot: erityisasiantuntija Petra Isotalo, puh. 044 371 9467

Päijät-Häme tavoittelee jatkoa CPMR:n energiatyöryhmän johdossa

Maakuntahallitus nimesi Sami Salmisen Päijät-Hämeen liiton ehdokkaaksi CPMR:n Political Bureaun varajäseneksi. Tehtävä siirtyy Päijät-Hämeelle Suomen delegaation sovitun rotaation mukaisesti marraskuussa. Samalla liitto hakee jatkoa CPMR:n energiatyöryhmän puheenjohtajuudelle, ja Salminen nimettiin ehdokkaaksi tehtävään. Itämerikomission liikennetyöryhmässä liittoa edustaa Johanna Ekman.

Energiatyöryhmän puheenjohtajuudella Päijät-Häme pyrkii vahvistamaan EU-edunvalvontaansa erityisesti puhtaan teollisuuden investoinneissa, energiainfrastruktuurissa ja sähköistymisessä.

Lisätiedot: edunvalvontajohtaja Antti Kalliomaa, puh. 040 547 7157

Päijät-Hämeen varautumista ja kyberturvallisuutta vahvistetaan yhteistyössä

Maakuntahallitus käsitteli sosialidemokraattisen maakuntavaltuustoryhmän aloitteen pohjalta toimia Päijät-Hämeen kyber- ja hybriditurvallisuuden sekä huoltovarmuuden vahvistamiseksi. Työtä jatketaan PHTURVA-yhteistyöverkostossa yhdessä kuntien, hyvinvointialueen, viranomaisten, elinkeinoelämän ja muiden alueen toimijoiden kanssa.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle aloitteen merkitsemistä loppuun käsitellyksi.

Lisätiedot: kuntayhteistyöpäällikkö Säde Tahvanainen, puh. 044 077 3431

Teollisuuden ja palvelinkeskusten maankäyttövaikutuksia tarkastellaan maakuntakaavassa

Maakuntahallitus käsitteli keskustan ja kristillisdemokraattisen valtuustoryhmän aloitetta eri teollisuudenalojen ja yritystyyppien maankäyttövaikutusten ennakollisesta vertailusta. Aloitteen tavoitteisiin vastataan osana Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2060 valmistelua ja vaikutusten arviointia.

Maakuntakaavatyössä on vertailtu kahta vaihtoehtoista kehityskulkua: teollisuus- ja työpaikka-alueiden painottumista palvelinkeskuksiin sekä niiden toteutumista pääosin valmistavan teollisuuden, tuotannon ja muiden työpaikkatoimintojen alueina. Vertailussa tarkastellaan muun muassa sähkönkulutusta ja sähköverkon kapasiteettia, työpaikkoja, ympäristövaikutuksia ja verotulojen muodostumista. Tarkoituksena ei ole asettaa eri toimintoja paremmuusjärjestykseen, vaan tuottaa tietoa maankäytön suunnittelun ja tulevien investointien tueksi.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se merkitsee tehdyt toimenpiteet tiedoksi ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisätiedot: aluesuunnittelujohtaja Niina Ahlfors, puh. 040 531 7628 ja erityisasiantuntija Niklas Pappinen, puh. 044 077 3472

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi

Työllisyyskatsaus 9/2026

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirja 26.10.2026

Päijät-Hämeen liiton talouden toteutuma 1.1.-30.9.2026

Viranhaltijapäätökset

Lausunto Uudenkartanon osayleiskaavan ehdotuksesta

Lausunto Levonlahden ranta-asemakaavan muutoksen luonnoksesta

Lue tarkemmin maakuntahallituksen esityslistasta. Pöytäkirja julkaistaan verkkosivulla 18.11.2026.