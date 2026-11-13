Oma Häme

Osa Oma Hämeen reumapoliklinikan asiakkaista voi nyt varata kontrolliaikansa itse

16.11.2026 09:14:05 EET | Oma Häme | Tiedote

Jaa

Oma Häme on laajentanut digitaalista ajanvarausta erikoissairaanhoitoon. Osa reumapoliklinikan asiakkaista voi jatkossa varata lääkärin kontrollikäynnin itse joko Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivuilta. Uudistus helpottaa asiointia ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita itselleen sopivan vastaanottoajan.

Digitaalisen ajanvarauksen logo.

Digitaalinen ajanvaraus on aluksi käytössä pääasiassa vuosittaisilla kontrollikäynneillä. Ensikäyntien ja kiireellisten vastaanottoaikojen varaamisesta vastaa edelleen reumapoliklinikan ammattilainen.

Asiakas saa tiedon mahdollisuudesta varata vastaanottoaikansa itse erillisellä Suomi.fi-kirjeellä.

Mahdollisiin verikokeisiin tulee varata aika erikseen Fimlabin kautta.

Ajan voi varata joko Oma Häme -sovelluksessa tai verkkosivuilla


Kontrolliajan voi varata Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivujen yläreunassa olevan Kirjaudu-painikkeen kautta. Kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjautumisen jälkeen asiakas, jolla on ajanvarausoikeus, pääsee tarkastelemaan vapaita vastaanottoaikoja valitsemalla Oma asiointi → Varaa aika → Erikoissairaanhoito → Digitaalinen ajanvaraus. Tämän jälkeen asiakas voi valita vapaista vastaanottoajoista itselleen sopivan ja varata sen.

Varattua aikaa voi tarvittaessa siirtää tai sen voi perua digitaalisesti yhden kerran, viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa.

Jos asiakas ei varaa aikaa kuukauden kuluessa ajanvarausoikeuden saamisesta, reumapoliklinikan ammattilainen varaa ajan hänelle nykyiseen tapaan. Hoitoon pääsy ei siis vaarannu, vaikka asiakas ei varaisi aikaa itse.

Digitaalista ajanvarausta kehitetään kokemusten perusteella


Uudistuksen tavoitteena on tehdä terveydenhuollon asioinnista sujuvampaa ja joustavampaa. Erikoissairaanhoidon digitaalista ajanvarausta kehitetään edelleen asiakkailta ja ammattilaisilta saadun palautteen perusteella.

Avainsanat

erikoissairaanhoitodigitaalinen ajanvarausreumapoliklinikka

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Euroopan unionin rahoittama.
Lataa

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oma Häme

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye