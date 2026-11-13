Osa Oma Hämeen reumapoliklinikan asiakkaista voi nyt varata kontrolliaikansa itse

Digitaalinen ajanvaraus on aluksi käytössä pääasiassa vuosittaisilla kontrollikäynneillä. Ensikäyntien ja kiireellisten vastaanottoaikojen varaamisesta vastaa edelleen reumapoliklinikan ammattilainen.

Asiakas saa tiedon mahdollisuudesta varata vastaanottoaikansa itse erillisellä Suomi.fi-kirjeellä.

Mahdollisiin verikokeisiin tulee varata aika erikseen Fimlabin kautta.

Ajan voi varata joko Oma Häme -sovelluksessa tai verkkosivuilla



Kontrolliajan voi varata Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivujen yläreunassa olevan Kirjaudu-painikkeen kautta. Kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kirjautumisen jälkeen asiakas, jolla on ajanvarausoikeus, pääsee tarkastelemaan vapaita vastaanottoaikoja valitsemalla Oma asiointi → Varaa aika → Erikoissairaanhoito → Digitaalinen ajanvaraus. Tämän jälkeen asiakas voi valita vapaista vastaanottoajoista itselleen sopivan ja varata sen.

Varattua aikaa voi tarvittaessa siirtää tai sen voi perua digitaalisesti yhden kerran, viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa.

Jos asiakas ei varaa aikaa kuukauden kuluessa ajanvarausoikeuden saamisesta, reumapoliklinikan ammattilainen varaa ajan hänelle nykyiseen tapaan. Hoitoon pääsy ei siis vaarannu, vaikka asiakas ei varaisi aikaa itse.

Digitaalista ajanvarausta kehitetään kokemusten perusteella



Uudistuksen tavoitteena on tehdä terveydenhuollon asioinnista sujuvampaa ja joustavampaa. Erikoissairaanhoidon digitaalista ajanvarausta kehitetään edelleen asiakkailta ja ammattilaisilta saadun palautteen perusteella.