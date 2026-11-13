Osa Oma Hämeen reumapoliklinikan asiakkaista voi nyt varata kontrolliaikansa itse
16.11.2026 09:14:05 EET | Oma Häme | Tiedote
Oma Häme on laajentanut digitaalista ajanvarausta erikoissairaanhoitoon. Osa reumapoliklinikan asiakkaista voi jatkossa varata lääkärin kontrollikäynnin itse joko Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivuilta. Uudistus helpottaa asiointia ja antaa asiakkaalle mahdollisuuden valita itselleen sopivan vastaanottoajan.
Digitaalinen ajanvaraus on aluksi käytössä pääasiassa vuosittaisilla kontrollikäynneillä. Ensikäyntien ja kiireellisten vastaanottoaikojen varaamisesta vastaa edelleen reumapoliklinikan ammattilainen.
Asiakas saa tiedon mahdollisuudesta varata vastaanottoaikansa itse erillisellä Suomi.fi-kirjeellä.
Mahdollisiin verikokeisiin tulee varata aika erikseen Fimlabin kautta.
Ajan voi varata joko Oma Häme -sovelluksessa tai verkkosivuilla
Kontrolliajan voi varata Oma Häme -sovelluksessa tai kirjautumalla asiointipalveluun Oma Hämeen verkkosivujen yläreunassa olevan Kirjaudu-painikkeen kautta. Kirjautuminen edellyttää vahvaa tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
Kirjautumisen jälkeen asiakas, jolla on ajanvarausoikeus, pääsee tarkastelemaan vapaita vastaanottoaikoja valitsemalla Oma asiointi → Varaa aika → Erikoissairaanhoito → Digitaalinen ajanvaraus. Tämän jälkeen asiakas voi valita vapaista vastaanottoajoista itselleen sopivan ja varata sen.
Varattua aikaa voi tarvittaessa siirtää tai sen voi perua digitaalisesti yhden kerran, viimeistään 24 tuntia ennen vastaanottoa.
Jos asiakas ei varaa aikaa kuukauden kuluessa ajanvarausoikeuden saamisesta, reumapoliklinikan ammattilainen varaa ajan hänelle nykyiseen tapaan. Hoitoon pääsy ei siis vaarannu, vaikka asiakas ei varaisi aikaa itse.
Digitaalista ajanvarausta kehitetään kokemusten perusteella
Uudistuksen tavoitteena on tehdä terveydenhuollon asioinnista sujuvampaa ja joustavampaa. Erikoissairaanhoidon digitaalista ajanvarausta kehitetään edelleen asiakkailta ja ammattilaisilta saadun palautteen perusteella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Johanna RauhalaICT-palvelupäällikköPuh:040-7076347johanna.rauhala@omahame.fi
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Häme valmistautuu sosiaalihuollon laajaan uudistukseen13.11.2026 08:38:01 EET | Uutinen
Uudistusta koskevat lakiesitykset ovat parhaillaan eduskunnassa valiokuntakäsittelyssä.
Voutilakeskus täytti 20 vuotta – yhteisöllisyys on ollut mukana alusta asti12.11.2026 12:20:13 EET | Tiedote
Hämeenlinnan Voutilakeskuksessa vietettiin lokakuun lopussa 20-vuotisjuhlaa lähes sadan osallistujan voimin. Kahteen vuosikymmeneen on mahtunut kohtaamisia, yhteisiä juhlia ja mieleenpainuvia hetkiä. Vuosien varrella on muuttunut moni asia, mutta asukkaiden yksilöllinen huomioiminen ja yhdessä tekeminen ovat säilyneet toiminnan keskiössä.
GerBiili alkaa tukea ensihoitoa kiireellisissä tehtävissä11.11.2026 10:22:32 EET | Tiedote
Kotisairaalan liikkuvan yksikön toimintaa laajennetaan ensihoidon kiireellisiin tehtäviin.
Köyhyys voi kuormittaa nuoren mielenterveyttä11.11.2026 09:07:19 EET | Tiedote
Taloudellinen epävarmuus voi näkyä nuoren elämässä monella tavalla.
Aluehallitus käsitteli Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön palvelujen siirtämistä omaksi toiminnaksi10.11.2026 16:18:07 EET | Uutinen
Kokouksessa käsiteltiin myös aloitteita ja integraatiokatsausta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme