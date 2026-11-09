Kodinkonehuoltajien lyhytkoulutus työllistää: jo kolmas pilottikoulutus käynnistyy tammikuussa

Koulutus järjestetään yhteistyössä kodinkonevalmistajien Mielen, Electroluxin, Samsungin ja BSH:n sekä alan järjestöjen, Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry:n ja Suomen Kodinkonehuoltojen Liiton (SKHL), kanssa. Tiivis yhteistyö alan kanssa näkyy tuloksissa: kaksi ensimmäistä pilottia ovat tuottaneet osaajia suoraan työelämän tarpeisiin. Edellisestä pilotista valmistuneista jopa 80 prosenttia työllistyi heti alalle.

”Koulutus tarjoaa mahdollisuuden kouluttautua uudelleen ja työllistyä suhteellisen lyhyen opintojakson jälkeen. Hakijoita on yhä enemmän, joten voimme valita joukosta alalle parhaiten soveltuvat. Kaksi ensimmäistä pilottia ovat onnistuneet yli odotusten. Työllistymisluvut ovat erinomaiset, ja myös yhteistyökumppanit ovat antaneet kiitosta”, kuvailee lehtori Pasi-Waltteri Valtanen Variasta.

Huoltajista pula koko maassa – koulutus auttaa asiaa myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella

Kodinkonehuoltajien vähäinen määrä on muodostunut haasteeksi ympäri Suomen, ja tarpeen arvioidaan kasvavan lähivuosina muun muassa EU:n Right to Repair -vaatimuksien ja kiertotaloustavoitteiden myötä.

Nykyiset huoltajat ovat keskimäärin ikääntyneitä, ja huoltopalvelut keskittyvät pitkälti suuriin kaupunkeihin. Harvaan asutuilla alueilla osaajapulan vaikutukset korostuvat: korjauspalveluja ei välttämättä ole saatavilla lainkaan tai huoltoa voi joutua odottamaan viikkoja. Laitteen korjaaminen uuden ostamisen sijaan on potentiaalinen vaihtoehto vain, kun osaavia huoltajia on saatavilla.

Vaikka koulutuksen järjestää Vantaan ammattiopisto, voi siihen hakea mistä päin Suomea tahansa. Harjoittelupaikkoja on eri puolilla maata, mikä edistää työllistymistä muualla Suomessa.

”Koulutuksen myötä osaajapulaan saadaan vahvistusta myös muualla Suomessa”, Valtanen sanoo.

Sisältöä on kehitetty pilottikierroksien myötä. Kolmanteen pilottikoulutukseen on lisätty muun muassa asiakaspalveluosio, sillä huoltotyö tehdään pääosin asiakkaiden kodeissa ja asiakkaiden kohtaaminen on olennainen osa työtä.

Lisätietoa

Koulutus ja haku:

Seuraava kodinkonehuolto ja -asennukset -lyhytkoulutus järjestetään 7.1.–31.5.2027. Haku koulutukseen on avoinna 27.11.2026 saakka.

https://varia.vantaa.fi/fi/koulutustarjonta/tutkinnon-osat-ja-lyhytkoulutukset/kodinkonehuolto-ja-asennukset-lyhytkoulutus

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kokoaa yhteen kodintekniikan alan toimijat, kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Yhdistys tarjoaa myös alan markkinatietoa ja toimii sillanrakentajana median ja kodintekniikka-alan välillä.

Toimitusjohtaja Taina Luukkainen

taina.luukkainen@etkory.fi

+358 400 597 492

Vantaan ammattiopisto Varia kouluttaa työelämän ammattilaisia ja tarjoaa ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille ja organisaatioille useilla eri aloilla.

Lehtori Pasi-Waltteri Valtanen

pasiwaltteri.valtanen@eduvantaa.fi

+358 43 825 1480