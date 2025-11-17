Vihreä Älyenergialla jälleen Suomen tyytyväisimmät sähköasiakkaat

Pörssisähköä talvella alle 3 snt/kWh? Mistä löytyy Suomen Energiaälykkäin Koti? 5.9.2025 11:02:59 EEST | Tiedote

Suomen Energiaälykkäin Koti -kilpailun semifinalistit on nyt valittu. Vihreä Älyenergia, Motiva ja Martat etsivät tammi-kesäkuussa parhaita suomalaisia kotitalouksien energiankäyttöratkaisuja. Ympäri Suomea tulikin paljon ilmoittautumisia ja esivalintaraadilla oli kädet täynnä työtä kulutustietojen ja ratkaisujen läpikäynnissä. Lopulta semifinaaliin valittiin kuusi osallistujaa, jotka ovat nyt nähtävillä Energiakisa.fi -sivustolla. Semifinalistien suoritukset ovat parhaimmillaan hämmästyttäviä, sillä useampi on maksanut pörssisähköstään yli 3 snt/kWh pörssisähkön keskihintaa vähemmän.