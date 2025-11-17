Vihreä Älyenergialla jälleen Suomen tyytyväisimmät sähköasiakkaat
16.11.2026 09:45:03 EET | Vihreä Älyenergia Oy | Tiedote
Vihreä Älyenergialla on Suomen tyytyväisimmät sähköasiakkaat toista vuotta peräkkäin, kertoo EPSI Ratingin vuoden 2026 sähkönmyyntitutkimuksen kuluttajavertailu. Yhtiön asiakastyytyväisyysindeksi on 80,0, kun toimialan tulos on 72,5. Asiakkaat antavat Vihreälle Älyenergialle vertailun korkeimmat arviot myös vastineesta rahalle ja tuotelaadusta. Vihreä Älyenergia on myös ainut 80 indeksipisteen rajan asiakastyytyväisyydessä rikkonut sähköyhtiö.
Jo kolme vuotta huipulla – 2. sija ja kaksi voittoa
Vihreä Älyenergia on EPSI Ratingin sähkönmyyntitutkimuksen kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyysvertailun voittaja toista vuotta peräkkäin. Yhtiön asiakastyytyväisyysindeksi on 80,0, kun toimialan tulos on 72,5. Vihreä Älyenergia saa vertailun korkeimmat arviot myös vastineesta rahalle ja tuotelaadusta.
EPSI Ratingin Sähkönmyynti 2026 -tutkimuksessa kuluttajat arvioivat omaa sähköyhtiötään. Vihreä Älyenergian asiakastyytyväisyys on 7,5 indeksipistettä toimialan tulosta korkeampi. Sijoitus jatkaa viime vuosien huipputuloksia: yhtiö oli kuluttaja-asiakkaiden tyytyväisyysvertailun ensimmäinen myös vuonna 2025 ja toinen vuonna 2024.
Vihreä Älyenergian asiakkaat saavat vastinetta rahalleen
Vastine rahalle -indeksissä Vihreä Älyenergian tulos on 82,0 ja toimialan 73,2. Vihreä Älyenergia on tämän osa-alueen vertailussa ensimmäinen ja ainoa yli 80 indeksipisteen yltänyt yhtiö. Tulos kuvaa asiakkaiden kokemusta siitä, mitä he saavat maksamalleen hinnalle vastineeksi.
Tuotelaadussa Vihreä Älyenergia saa 84,7 indeksipistettä, mikä on myös vertailun korkein tulos. Tuotelaadun taustalla olevissa kysymyksissä asiakkaat arvioivat sähkölaskun ymmärrettävyyden 90,6 pisteeseen ja nykyisen sähkösopimuksen sopivuuden itselleen 87,7 pisteeseen.
Asiakkaan kokemus näkyy palveluarviossa
Vihreä Älyenergian palvelulaatuindeksi on 77,9, kun toimialan tulos on 71,3. Kysymykseen siitä, saako asiakas yhtiöltä tarvitsemansa avun, Vihreä Älyenergian asiakkaiden arvio on 84,6. Toimialan vastaava tulos on 75,5.
Vihreä Älyenergia kiittää asiakkaitaan luottamuksesta ja tutkimukseen osallistumisesta. Asiakkaiden arviot kertovat onnistumisista sekä siitä, missä palvelua on tarpeen kehittää edelleen. Yhtiön asiakastyytyväisyys pysyi vertailun korkeimpana, vaikka indeksi laski hieman edellisvuodesta.
Tulokset ja niiden taustat ovat luettavissa osoitteessa vihreaenergia.fi/suomenparas/.
Suuri koko ei takaa panostuksia asiakaspalveluun
Useat suuret sähköyhtiöt jäävät asiakastyytyväisyydessä toimialan keskiarvon alapuolelle. Vihreä Älyenergian tulos on yli 15 indeksipistettä parempi kuin heikoimmin menestyneen. Vihreä Älyenergialla on ymmärretty, että tyytyväinen asiakas ratkaisee tulevaisuuden liiketoiminnan jatkumisen. Asiakaspalveluun panostetaan todella paljon, ja se näkyy EPSI Rating -tutkimuksessa selkeästi.
Tutkimuksesta
EPSI Ratingin Sähkönmyynti 2026 -tutkimuksessa tehtiin noin 4 000 yksityisasiakkaiden ja noin 2 000 yritysasiakkaiden haastattelua. Aineisto kerättiin loka–marraskuussa 2026. Tässä tiedotteessa esitetyt Vihreä Älyenergian sijoitukset koskevat kuluttaja-asiakkaiden vertailua. Tulokset ilmoitetaan indeksipisteinä asteikolla 0–100.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari LindholmMarkkinointi- ja viestintäjohtajaVihreä Älyenergia Oy
Jari Lindholm on Vihreä Älyenergia Oy:n markkinointi- ja viestintäjohtaja, ja toiminut urallaan useissa suomalaisissa kasvuyrityksissä.
Kalle NevalaToimitusjohtaja, perustaja-osakasVihreä Älyenergia Oy
Vihreä Älyenergia Oy:n toimitusjohtaja ja toinen yrityksen perustajista, Kalle Nevala, on myös Tuntematon Insinööri -kirjan kirjoittaja.
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