Ilmarinen

Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi toista kuukautta peräkkäin, henkilöstövuokraus lisääntyi

16.11.2026 10:22:58 EET | Ilmarinen | Tiedote

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Ilmarisen suhdanneindeksin seuraamien yritysten työntekijämäärä kasvoi lokakuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kokonaisindeksi oli plussalla toista kuukautta peräkkäin. Henkilöstövuokrauksen työntekijämäärä kasvoi 1,1 prosenttia ja teollisuuden 0,3 prosenttia.

Kuva: Sami Kelhä, Ilmarinen

Työntekijämäärä kasvoi Ilmarisen suhdanneindeksissä lokakuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta, kun syyskuussa työntekijämäärä lisääntyi 0,1 prosenttia.

Seuratuista toimialoista kasvua oli asiantuntijapalveluissa (+1,2 %), henkilöstövuokrauksessa (+1,1 %), teollisuudessa (+0,3 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+0,3 %) sekä sosiaali- ja terveysalalla (+0,1 %). Suurimmassa laskussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (-1,8 %), kuljetus (-1,5 %) sekä viestintä ja tietotekniikka (-1,3 %).

Henkilöstövuokrauksen piristyminen ennustaa työllisyyden kasvua

Henkilöstövuokrauksen työntekijämäärä kasvoi kolmatta kuukautta peräkkäin. Alan työntekijämäärä lisääntyi lokakuussa 1,1 prosenttia, kun syyskuussa kasvua tuli 0,1 prosentista.

– Henkilöstövuokrauksen vahvistuminen on perinteisesti ollut varhainen merkki työllisyyden kasvusta. Yritykset voivat vastata kysynnän piristymiseen ensin vuokratyövoimalla ennen oman henkilöstön lisäämistä. Lokakuun tulos on siis työllisyyden käänteen kannalta rohkaiseva, sanoo Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund.

Henkilöstövuokrauksen työntekijämäärä kasvoi lokakuussa Pohjois-Suomessa 6,8 prosenttia, Länsi-Suomessa 6,4 prosenttia ja Itä-Suomessa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta. Etelä-Suomessa työntekijämäärä sen sijaan väheni 2,0 prosenttia.

– Henkilöstövuokrauksen kehitys jakautuu nyt hyvin epätasaisesti alueittain. Länsi-Suomessa teollisuuden myönteinen vire näyttää tukevan myös vuokratyövoiman kysyntää. Pohjoisessa matkailu työllistää paljon myös vuokratyöntekijöitä. Etelä-Suomessa rakentamisen vaisu tilanne puolestaan voi osaltaan selittää sitä, ettei henkilöstövuokraus ole vielä kääntynyt kasvuun, Smedlund sanoo.

Kasvu ei yllä kaikille toimialoille

Teollisuudessa kasvu jatkui maltillisena (+ 0,3 %), mutta hidastui hieman syyskuusta. Teollisuuden työntekijämäärä kasvoi Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomessa mutta väheni Etelä-Suomessa. Vuositasolla tarkasteltuna teollisuus on kasvanut Pohjois-Suomessa 2,7 prosenttia, Länsi-Suomessa 2,1 prosenttia ja Itä-Suomessa 0,7 prosenttia. Etelä-Suomessa alan työntekijämäärä on laskenut 1,9 prosenttia.

Kokonaisindeksin lievästä kasvusta huolimatta työntekijämäärä väheni lokakuussa edelleen muun muassa rakentamisessa, kaupassa, kuljetuksessa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Tulokset kertovat siten edelleen toimialoittain eriytyvästä kehityksestä.

– Infra- ja datakeskusrakentaminen on piristänyt paljon työllistävää rakennusalaa, mutta asuntorakentaminen on edelleen vaisua. Asuntokaupan piristyminen edellyttäisi, että kuluttajien luottamus vahvistuisi talouden myönteisen kehityksen mukana.

Tietoa suhdanneindeksistä

Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa Suomen yksityisen sektorin työntekijämäärän kehitystä toimialoittain ja alueittain. Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksissä seurattavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen. 

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Lisätietoja

Anssi Smedlund, johtava asiantuntija
p. 040 533 7452
anssi.smedlund@ilmarinen.fi

Sami Kelhä, viestintäpäällikkö
p. 050 587 8464
sami.kelha@ilmarinen.fi

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Tietoja julkaisijasta

Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi

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