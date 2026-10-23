Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi toista kuukautta peräkkäin, henkilöstövuokraus lisääntyi
16.11.2026 10:22:58 EET | Ilmarinen | Tiedote
Ilmarisen suhdanneindeksin seuraamien yritysten työntekijämäärä kasvoi lokakuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta. Kokonaisindeksi oli plussalla toista kuukautta peräkkäin. Henkilöstövuokrauksen työntekijämäärä kasvoi 1,1 prosenttia ja teollisuuden 0,3 prosenttia.
Työntekijämäärä kasvoi Ilmarisen suhdanneindeksissä lokakuussa 0,3 prosenttia vuodentakaisesta, kun syyskuussa työntekijämäärä lisääntyi 0,1 prosenttia.
Seuratuista toimialoista kasvua oli asiantuntijapalveluissa (+1,2 %), henkilöstövuokrauksessa (+1,1 %), teollisuudessa (+0,3 %), hallinto- ja tukipalveluissa (+0,3 %) sekä sosiaali- ja terveysalalla (+0,1 %). Suurimmassa laskussa olivat majoitus- ja ravitsemisala (-1,8 %), kuljetus (-1,5 %) sekä viestintä ja tietotekniikka (-1,3 %).
Henkilöstövuokrauksen piristyminen ennustaa työllisyyden kasvua
Henkilöstövuokrauksen työntekijämäärä kasvoi kolmatta kuukautta peräkkäin. Alan työntekijämäärä lisääntyi lokakuussa 1,1 prosenttia, kun syyskuussa kasvua tuli 0,1 prosentista.
– Henkilöstövuokrauksen vahvistuminen on perinteisesti ollut varhainen merkki työllisyyden kasvusta. Yritykset voivat vastata kysynnän piristymiseen ensin vuokratyövoimalla ennen oman henkilöstön lisäämistä. Lokakuun tulos on siis työllisyyden käänteen kannalta rohkaiseva, sanoo Ilmarisen johtava asiantuntija Anssi Smedlund.
Henkilöstövuokrauksen työntekijämäärä kasvoi lokakuussa Pohjois-Suomessa 6,8 prosenttia, Länsi-Suomessa 6,4 prosenttia ja Itä-Suomessa 2,2 prosenttia vuodentakaisesta. Etelä-Suomessa työntekijämäärä sen sijaan väheni 2,0 prosenttia.
– Henkilöstövuokrauksen kehitys jakautuu nyt hyvin epätasaisesti alueittain. Länsi-Suomessa teollisuuden myönteinen vire näyttää tukevan myös vuokratyövoiman kysyntää. Pohjoisessa matkailu työllistää paljon myös vuokratyöntekijöitä. Etelä-Suomessa rakentamisen vaisu tilanne puolestaan voi osaltaan selittää sitä, ettei henkilöstövuokraus ole vielä kääntynyt kasvuun, Smedlund sanoo.
Kasvu ei yllä kaikille toimialoille
Teollisuudessa kasvu jatkui maltillisena (+ 0,3 %), mutta hidastui hieman syyskuusta. Teollisuuden työntekijämäärä kasvoi Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomessa mutta väheni Etelä-Suomessa. Vuositasolla tarkasteltuna teollisuus on kasvanut Pohjois-Suomessa 2,7 prosenttia, Länsi-Suomessa 2,1 prosenttia ja Itä-Suomessa 0,7 prosenttia. Etelä-Suomessa alan työntekijämäärä on laskenut 1,9 prosenttia.
Kokonaisindeksin lievästä kasvusta huolimatta työntekijämäärä väheni lokakuussa edelleen muun muassa rakentamisessa, kaupassa, kuljetuksessa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla. Tulokset kertovat siten edelleen toimialoittain eriytyvästä kehityksestä.
– Infra- ja datakeskusrakentaminen on piristänyt paljon työllistävää rakennusalaa, mutta asuntorakentaminen on edelleen vaisua. Asuntokaupan piristyminen edellyttäisi, että kuluttajien luottamus vahvistuisi talouden myönteisen kehityksen mukana.
Tietoa suhdanneindeksistä
Ilmarisen suhdanneindeksi kuvaa Suomen yksityisen sektorin työntekijämäärän kehitystä toimialoittain ja alueittain. Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 50 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksissä seurattavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.
Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksi lasketaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet Ilmarisen asiakkaana koko vuoden tarkastelujakson ajan. Tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät siis vaikuta indeksin kehitykseen.
Tutustu tarkemmin
Lisätietoja
Anssi Smedlund, johtava asiantuntija
p. 040 533 7452
anssi.smedlund@ilmarinen.fi
Sami Kelhä, viestintäpäällikkö
p. 050 587 8464
sami.kelha@ilmarinen.fi
Avainsanat
Tietoja julkaisijasta
Ilmarinen on työeläkeyhtiö ihmistä varten. Huolehdimme 1,1 miljoonan ihmisen eläketurvasta ja pidennämme työuria, jotta jokainen voi suhtautua huomiseen luottavaisena ja toiveikkaana. Me teemme töitä tänään, jotta asiakkaittemme toimeentulo on turvattu huomenna. Näin varaudumme hyvään huomiseen. Eläkevastuiden katteena on yli 60 miljardin euron sijoitusvarallisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmarinen
Ilmarinen’s return on investments was 6.2 per cent or EUR 4.2 billion23.10.2026 13:05:00 EEST | Tiedote
Employment pension insurance company Ilmarinen’s investments yielded 6.2 per cent in January–September. The market value of investments grew to a record-breaking level of EUR 71 billion.
Ilmarinens placeringar genererade 6,2 procent, dvs. 4,2 miljarder euro23.10.2026 13:04:03 EEST | Tiedote
Arbetspensionsbolaget Ilmarinens placeringar genererade 6,2 procent i januari–september. Placeringarnas marknadsvärde steg till en rekordnivå, 71 miljarder euro.
Ilmarisen sijoitukset tuottivat 6,2 prosenttia eli 4,2 miljardia euroa23.10.2026 13:02:34 EEST | Tiedote
Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 6,2 prosenttia. Sijoitusten markkina-arvo nousi ennätystasolle, 71 miljardiin euroon.
Ilmarisen suhdanneindeksi: Milloin IT- ja viestintäalan kasvu muuttuu työpaikoiksi?15.10.2026 09:48:59 EEST | Tiedote
Työntekijämäärä kasvoi syyskuussa 0,1 prosenttia vuodentakaisesta Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä. Viestinnän ja tietotekniikan toimialalla työntekijämäärä kuitenkin väheni 1,6 prosenttia. Alan liikevaihto ja tuotanto ovat vahvistuneet, mutta kasvu ei vielä näy työntekijämäärässä.
Mediakutsu: Ilmarisen tulosinfo ja markkinanäkymät 23.10. klo 136.10.2026 08:30:02 EEST | Kutsu
Miltä näyttää talouden loppuvuosi? Mitä sijoitusmarkkinoilla on odotettavissa? Entä miten eläkeuudistus näkyy eläkevarojen sijoittamisessa? Ilmarisen tulosinfo tarjoaa tuoreita näkökulmia talouteen, sijoittamiseen ja eläkealaan sekä taustaa syksyn uutisointiin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme