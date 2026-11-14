Veikkaus Oy

Veikkauksen hevospelien klassikko tulee takaisin – V5 starttaa 19.11.

16.11.2026 10:18:36 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Veikkauksen tunnettu V5-hevospeli palaa takaisin tarjontaan torstaina. Peliä pelataan torstaista 19.11. alkaen päivittäin Ranskan kohteisiin kansainvälisenä yhteispoolipelinä.

Veikkauksen uusi V5 on Ranskan yhteispoolipeli, joka pelataan päivittäin yhteen lähtöön kansainvälisenä kohteena.

- Ranskan hevospelit järjestävä PMU toi pelin markkinoille marraskuun alussa ja panostaa peliin vahvasti. Myös suomalaisilla asiakkaillamme on mahdollisuus osallistua uuteen kansainväliseen yhteispeliin heti tämän viikon torstaista alkaen. Veikkauksen klassikko V5 palaa hevospelaajien vaihtoehdoksi, Veikkauksen Head of Toto and Racing Juha Ahjolinna iloitsee. 
 
- Pelin kohdelähtö kilpaillaan joka päivä klo 18 tai myöhemmin, ja lähtö nähdään Veikkauksen TotoTV:n lähetyksessä. Ranskan kohteiden kysyntä ja seuraaminen ovat kasvaneet koko ajan, ja tämä uusi peli on hieno avaus Ranskan Talvimeetingiin. Ranskan raviurheilun huippukauden aikana nähdään parasta ranskalaista raviurheilua eliittihevosineen sekä suurine pelivaihtoineen. Ranskassa uudesta V5:sta on jo voitettu suuria voittoja, joten peli on hyvä lisä tarjontaamme suomalaisille asiakkaille isojen voittojen hevospelinä.
 
V5-pelissä veikataan yhden lähdön viittä ensimmäistä hevosta oikeassa järjestyksessä. Pienempiä voittoja voi saada myös veikkaamalla viidestä ensimmäisestä hevosesta kolme tai enintään kaksi hevosta oikealle sijalle. 
 
Ranskan V5-pelin jakamattomat voittoluokat, siirtyvät aina heti seuraavan päivän kohteeseen. Vähimmäisrivipanos Veikkauksen asiakkaille on yksi euro. 
 
- Juuri rullaava jackpot ja päivittäisyys tekevät kohteesta mielenkiintoisen lisän asiakkaillemme jättipottipeli Quinte+:n rinnalle. V5-pelissä nähdään usein jackpoteja, ja nämä pelit mahdollistavat suomalaispelaajille suuria voittoja, Juha Ahjolinna sanoo. 
 
Veikkauksen V5-hevospeli on pelattavissa veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa. Ensimmäinen kohde on pelattavissa Suomessa tämän viikon torstaina 19.11.

V5-hevospelin tulokset ja pelivaihdot marraskuussa

Päivä Kohde Pelivaihto 5 ensimmäistä hevosta oikein oikeassa järjestyksessä 5 oikein, 3 oikeassa järjestyksessä 5 oikein, enintään 2 oikeassa järjestyksessä
5.11. Vincennes 468 078 € 34 867,20€ 845,40€ 267,20€
6.11. Deauville 369 237 € Ei voittajia 1 459,00€ 536,60€
7.11. Laval 432 335 € 257 704,59€* 4 731,60€ 3 625,80€
8.11. Saint-Cloud 466 473 € 42 896,00€ 263,80€ 75,40€
9.11. Bordeaux 424 466 € 306,00€ 17,80€ 16,40€
10.11. Reims 423 324 € Ei voittajia 5 917,20€ 997,20€
11.11. Toulouse 400 818 € Ei voittajia 7 159,00€ 2 462,20€
12.11. Vincennes 585 392 € Ei voittajia 4 182,20€ 807,20€
13.11. Vincennes 642 026 € 202 946,59€ 2 752,00€ 1 007,00€
14.11. Vincennes 489 225 € 13 386,00€ 654,40€ 275,80€
Yhteensä 10 kierrosta 4 701 378 €
Keskiarvo 470 137€

* 7.11. voittavia panoksia oli 0,5 peruspanoksen verran. Todellinen voitonmaksu oli  128 852,30 €, ja loput potista siirtyivät seuraavalle kierrokselle.

** Voitto-osuudet taulukossa ovat 2 euron panokselle. Veikkauksen kautta mahdollisuus pelata 1 euron panoksella.



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