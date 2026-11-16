Alenia Equity Partners tukemaan Maya Consultingin kasvua – Petteri Naulapää liittyy tiimiin

Maya Consulting on mutkaton, puolueeton ja eteenpäinvievä IT:n asiantuntijatalo.

"Olemme rakentaneet Mayaa ajatuksella, että asiakkaan pitää saada samalta kumppanilta kyky haastaa, suunnitella ja viedä suunnitelmat käytäntöön. Alenian kanssa pystymme kiihdyttämään kasvuamme ja palvelemaan asiakkaitamme entistä laajemmin," sanoo Henri Bäckman, Maya Consultingin perustaja ja toimitusjohtaja.

Petteri Naulapää vahvistamaan Maya Consultingin kasvua

Maya Consulting saa mukaan kokeneen liiketoiminnan ja IT-muutosten osaajan, kun Petteri Naulapää liittyy tukemaan yhtiön rakentamista ja kasvua.

Naulapää osallistuu erityisesti liiketoiminnan, asiakkuuksien ja yrityksen strategisen suunnan kehittämiseen. Senior Advisorin roolissa Naulapää tuo yhtiön käyttöön kokemustaan ja näkemystään kasvun, asiakkuuksien ja liiketoiminnan kehittämisestä.

Kasvua yrittäjävetoisuus säilyttäen

Mayan johto ja avainhenkilöt jatkavat merkittävinä omistajina, ja Maya jatkaa itsenäisenä sekä yrittäjävetoisena konsulttiyhtiönä.

"Maya on rakentanut vahvan aseman markkinassa, jossa asiakkaat tarvitsevat luotettavia kumppaneita kehittämään teknologian käyttöä ja tiedolla johtamista sekä viemään läpi vaativia hankkeita. Mayan kokenut tiimi, vahvat asiakassuhteet ja yrittäjämäinen toimintamalli ovat erinomainen pohja kiihtyvälle kasvulle. Haluamme olla mukana rakentamassa Mayasta merkittävää pohjoismaista toimijaa," sanoo Jussi Hiltunen, Operating Partner, Alenia Equity Partnersilta.

Kasvua orgaanisesti ja yritysostoin

Maya hakee kasvua rekrytoimalla uusia osaajia ja yritysostoin Pohjoismaissa. Yritysostoissa kiinnostavat erityisesti toimijat, joilla on samankaltainen yrittäjämäinen sekä mutkaton kulttuuri, ja joiden osaaminen sekä palvelut täydentävät Mayan tarjontaa.