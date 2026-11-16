Alenia Equity Partners tukemaan Maya Consultingin kasvua – Petteri Naulapää liittyy tiimiin
16.11.2026 12:00:00 EET | Maya Consulting Oy | Tiedote
Alenia Equity Partners tulee kasvusijoittajana mukaan vauhdittamaan Maya Consultingin kasvua. Samalla kokenut tietohallintojohtaja Petteri Naulapää liittyy Mayan tiimiin. Maya haluaa kasvaa johtavaksi pohjoismaiseksi liiketoiminnan ja teknologian muutoskumppaniksi investoimalla uusiin osaajiin ja yritysostoin Pohjoismaissa.
Maya Consulting on mutkaton, puolueeton ja eteenpäinvievä IT:n asiantuntijatalo.
"Olemme rakentaneet Mayaa ajatuksella, että asiakkaan pitää saada samalta kumppanilta kyky haastaa, suunnitella ja viedä suunnitelmat käytäntöön. Alenian kanssa pystymme kiihdyttämään kasvuamme ja palvelemaan asiakkaitamme entistä laajemmin," sanoo Henri Bäckman, Maya Consultingin perustaja ja toimitusjohtaja.
Petteri Naulapää vahvistamaan Maya Consultingin kasvua
Maya Consulting saa mukaan kokeneen liiketoiminnan ja IT-muutosten osaajan, kun Petteri Naulapää liittyy tukemaan yhtiön rakentamista ja kasvua.
Naulapää osallistuu erityisesti liiketoiminnan, asiakkuuksien ja yrityksen strategisen suunnan kehittämiseen. Senior Advisorin roolissa Naulapää tuo yhtiön käyttöön kokemustaan ja näkemystään kasvun, asiakkuuksien ja liiketoiminnan kehittämisestä.
Kasvua yrittäjävetoisuus säilyttäen
Mayan johto ja avainhenkilöt jatkavat merkittävinä omistajina, ja Maya jatkaa itsenäisenä sekä yrittäjävetoisena konsulttiyhtiönä.
"Maya on rakentanut vahvan aseman markkinassa, jossa asiakkaat tarvitsevat luotettavia kumppaneita kehittämään teknologian käyttöä ja tiedolla johtamista sekä viemään läpi vaativia hankkeita. Mayan kokenut tiimi, vahvat asiakassuhteet ja yrittäjämäinen toimintamalli ovat erinomainen pohja kiihtyvälle kasvulle. Haluamme olla mukana rakentamassa Mayasta merkittävää pohjoismaista toimijaa," sanoo Jussi Hiltunen, Operating Partner, Alenia Equity Partnersilta.
Kasvua orgaanisesti ja yritysostoin
Maya hakee kasvua rekrytoimalla uusia osaajia ja yritysostoin Pohjoismaissa. Yritysostoissa kiinnostavat erityisesti toimijat, joilla on samankaltainen yrittäjämäinen sekä mutkaton kulttuuri, ja joiden osaaminen sekä palvelut täydentävät Mayan tarjontaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Henri Bäckman
Toimitusjohtaja
Maya Consulting Oy
henri.backman@mayaconsulting.fi
050 433 1647
Jussi Hiltunen
Operating Partner
Alenia Equity Partners
jussi.hiltunen@aleniapartners.com
050 330 0118
Kuvat
Maya Consulting
Maya Consulting on vuonna 2013 perustettu suomalainen, riippumaton liiketoiminnan ja teknologian konsulttiyhtiö, joka työllistää yli 40 kokenutta asiantuntijaa. Maya yhdistää liiketoimintaymmärryksen, teknologiaosaamisen ja käytännön toteutuskyvyn auttaakseen organisaatioita kehittämään toimintaansa, tekemään parempia päätöksiä ja toteuttamaan vaativia liiketoiminta- ja teknologiamuutoksia.
Alenia Equity Partners
Alenia Equity Partners on yksityinen kasvusijoitusyhtiö, jonka osakkaat ovat yrittäjiä ja pääomasijoittamisen ammattilaisia. Alenia tarjoaa kasvuhakuisille yrittäjille laajan kokemuksen yritysten kehittämisestä, kansainvälistämisestä ja yritysostovetoisesta kasvusta. Alenian toimintamalli perustuu aitoon kumppanuuteen sekä konkreettiseen yhdessä tekemiseen kohdeyhtiöiden yrittäjien ja johdon kanssa.
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