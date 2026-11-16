Alko julkaisee 17. marraskuuta uuden Alko-äpin ja digitaalisen OmaAlko-kortin myymäläostosten rekisteröintiin. OmaAlko-kortin käyttö ja ostojen tallentaminen on vapaaehtoista.

”Meidät Alkona tunnetaan erinomaisesta asiantuntevasta palvelusta, ja tätä haluamme tuoda myös digitaalisiin kanaviimme. Asiakkaamme ovat olleet mukana uudistettujen palveluiden kehittämisessä, ja toivoneet erityisesti helpompia tapoja etsiä tuotteita. He ovat toivoneet myös ostojen rekisteröintiä myymälöissä sekä henkilökohtaisia tuotenostoja perustuen omiin mieltymyksiin. Jatkamme palveluiden kehittämistä asiakkaidemme kanssa”, kertoo asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Tuula Sillanmäki.

”OmaAlkon tavoitteena on palvella asiakkaita entistä paremmin ja rakentaa vahvempaa asiakassuhdetta vastuullisesti. Tavoitteena ei ole lisätä alkoholin kulutusta. Alkon vastuullinen erityistehtävä näkyy siinä, millä periaatteilla palvelua on kehitetty. Alkoholijuomien ostamisesta ei siksi kerry pisteitä tai bonuksia, asiakasta ei palkita ostamisen määrästä eikä alkoholijuomista tarjota alennusta.”

Uusi Alko-äppi auttaa löytämään sopivia juomia

Uusi mobiilisovellus tuo tutut Alko-äpin palvelut uudistettuina ja tekee niiden löytämisestä ja käyttämisestä entistä helpompaa. Sovelluksen keskiössä on sujuva tapa löytää itselleen sopivia juomia.

”Uusi Alko-äppi auttaa löytämään juomia käyttötarkoituksen ja omien mieltymyksien perusteella. Sovelluksessa voi etsiä tarvehaulla sopivia juomia esimerkiksi perinteiseen joulupöytään tai modernimpien jouluherkkujen seuraksi alkoholittomia vaihtoehtoja unohtamatta. Samankaltaiset tuotteet -toiminto auttaa löytämään uusia vaihtoehtoja jo tutun ja hyväksi havaitun tuotteen perusteella. Näin suosikkijuoma voi johdattaa uuden lempituotteen äärelle”, Sillanmäki sanoo.

Suurin osa Alkon asiakkaista tekee ostoksensa myymälässä. Uudesta Alko-äpistä on helppo tarkastella valitsemansa myymälän valikoimaa, tutustua sen uutuuksiin ja tallentaa ostot OmaAlko-kortilla.

Myymäläostot talteen OmaAlko-kortilla

Marraskuun 17. päivästä lähtien asiakas voi tallentaa myymäläostonsa näyttämällä digitaalista OmaAlko-korttia kassalla olevalle lukijalle. Ostot tallentuvat OmaAlkoon, josta asiakas näkee oman ostohistoriansa ja sähköiset kuittinsa.

”Ostohistoriasta on helppo tarkistaa, minkä viinin osti vaikkapa viime vuonna joulupöytään. Viime joulun suosikkiviini löytyy jatkossa helposti ilman vanhojen valokuvien selaamista tai tuotteen kuvailua muistin varassa. Tulevaisuudessa ostotietoja voidaan hyödyntää myös henkilökohtaisemman sisällön tarjoamisessa”, Sillanmäki kertoo.

Vain asiakas itse näkee omat myymäläostonsa OmaAlkossa. Yksittäisen asiakkaan tietoja tai ostoja Alko ei ostotietojen perusteella seuraa.

Näin uudet palvelut saa käyttöön



Asiakas voi käyttää OmaAlkon palveluja luomalla OmaAlko-tunnuksen uuden Alko-äpin tai alko.fi-sivuston kautta. Asiakas hyväksyy Alkon digitaalisten palveluiden käyttöehdot tunnuksen luomisen yhteydessä. Myös nykyisten OmaAlko-asiakkaiden tulee hyväksyä palvelun päivitetyt käyttöehdot. Kaikilla OmaAlko-tunnuksen luoneilla ja päivitetyt käyttöehdot hyväksyneillä asiakkailla on OmaAlko-kortti käytössään.

Uusi Alko-äppi korvaa vaiheittain nykyisen Alko-äpin. Uuden mobiilisovelluksen voi ladata käyttöön maksutta sovelluskaupoista. Sovellusta voi käyttää myös kirjautumatta, mutta OmaAlko-tunnuksilla kirjautunut asiakas saa käyttöönsä esimerkiksi OmaAlko-kortin ja omat tuotesuosikit.