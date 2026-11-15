Porvoon uuden sairaalan suunnittelu käynnistyy – investointimäärärahoja Raaseporin ja Lohjan sairaaloille
16.11.2026 10:33:45 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
HUS-yhtymän hallitus hyväksyi tänään 16.11.2026 talousarvioesityksensä vuodelle 2027. Talousarvio etenee seuraavaksi yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi.
RKP:tä edustavat HUSin hallituksessa Elin Blomqvist-Valtonen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja Mårten Johansson Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta.
Poliittiset ryhmät ovat neuvotelleet vuoden 2027 painopisteistä ja panostuksista. Talousarvioesitykseen sisältyy useita RKP:lle tärkeitä tavoitteita, kuten ruotsinkielisen erikoissairaanhoidon saatavuuden parantaminen, ensihoidon resurssien vahvistaminen sekä tiettyjen asiakas- ja potilasmaksujen keventäminen.
– Olemme vaikeassa tilanteessa jatkuvasti vähenevän rahoituksen vuoksi, ja siksi jouduimme korottamaan potilasmaksuja, toteavat RKP:tä HUSin hallituksessa edustavat Elin Blomqvist-Valtonen ja Mårten Johansson. Olemme kuitenkin vapauttaneet tiettyjä haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä potilasmaksuista. Keskenmenon tai raskaudenkeskeytyksen vuoksi sairaalassa hoidettavilta potilailta ei peritä potilasmaksua. Lisäksi keskenmenon kokeneiden potilaiden hoitoketjua kehitetään yhteistyössä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja HUS:in kanssa.
Hallituksen vuonna 2025 päättämä selvitys henkilöstön kansalliskielten osaamisesta on saatava valmiiksi viipymättä. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo, sillä henkilöstöä on lähes 30 000. Viranhaltijoilta saatujen tietojen mukaan selvitys on vasta puolivälissä.
RKP:n ansiosta asia nostetaan nyt poliittiseen käsittelyyn, ja hallitus edellyttää nopeita toimenpiteitä sekä tarkkaa seurantaa. Selvitystä tulee käyttää välineenä, jonka avulla ruotsinkieliset potilaat voidaan ohjata ruotsia taitavan hoitohenkilöstön luo. Selvityksen tulee myös tukea henkilöstön työvuorosuunnittelua siten, että jokaisessa työvuorossa on ruotsinkieltä taitavaa henkilökuntaa.
Porvoon uuden sairaalan suunnittelu käynnistyy, ja ensimmäiset suunnittelumäärärahat on nyt sisällytetty vuoden 2027 talousarvioon. HUS:in osuus kokonaisinvestoinnista on 90 miljoonaa euroa, ja investointi on ajoitettu vuosille 2027–2032.
– Itä-Uusimaa tarvitsee uuden sairaalan. Nyt kun tämä investointi on turvattu, hanke saavuttaa vihdoin ensimmäisen merkittävän virstanpylväänsä. Olemme vielä kaukana tavoitteesta, mutta suunnittelu pääsee viimein käyntiin. Olemme tehneet yhdessä töitä tämän eteen jo vuosia, ja olen todella iloinen siitä, että pääsemme nyt eteenpäin, sanoo Elin Blomqvist-Valtonen.
HUS:in hallitus hyväksyi myös muita suuria ja tärkeitä investointeja tuleville vuosille. Lohjan sairaalan peruskorjaus käynnistyy vuonna 2027, ja Raaseporin sairaalan dialyysihoitoa varten tarvittavaan uuteen vedenpuhdistusjärjestelmään varataan määräraha investointisuunnitelmassa. RKP pitää näitä selkeinä osoituksina halusta kehittää lähisairaaloita ja palveluja eri alueilla.
Hallitus päätti myös vahvistaa ensihoitoa lisäämällä Päivystysapu 116117 -palvelun resursseja sekä selvittämällä vaihtoehtoisia yhteistyömalleja kiireellisten potilaskuljetusten nopeuttamiseksi tilanteissa, joissa ambulanssit ovat varattuina.
– Alueidemme eri osissa, erityisesti siellä, missä välimatkat ovat pitkiä, ambulanssiresurssit ovat niukat ja asukkaat joutuvat odottamaan kuljetusta aivan liian kauan. Lisäksi potilaiden ohjaamisessa päivystyksiin ja vastaanotoille on ollut puutteita. Resurssien lisääminen ja parempi ohjaus ovat erittäin tärkeitä etenkin haja-asutusalueilla asuville, sanoo Mårten Johansson.
Synnyttäjien määrä Uudellamaalla on kasvanut viime vuosina, mikä on myönteinen uutinen. Samalla kun Jorvin sairaalassa on avattu uusia osastoja, monien matka lähimmälle osastolle on pidentynyt. RKP on tyytyväinen siihen, että myös muut poliittiset ryhmät pitävät tärkeänä synnyttäjien ja perheiden turvallisuudentunteen vahvistamista. Synnytysvalmennusta kehitetään ja synnytyshoitoa kohtaan tunnetun luottamuksen vahvistamiseen panostetaan.
Lisätietoja:
Elin Blomqvist-Valtonen, puh 040 775 3040
Mårten Johansson, puh 040 501 7245
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