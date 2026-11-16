Varsinais-Suomen pelastuslaitos kehittää taloyhtiöiden paloturvallisuuden valvontaa

Pelastustoimen valtakunnallisena strategisena tavoitteena on puolittaa tulipalojen määrä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää uudenlaisia toimintatapoja, valvonnan riskiperusteista kohdentamista sekä entistä tiiviimpää yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisyn ja pelastustoiminnan välillä. Keskeistä on tunnistaa turvallisuusriskejä ajoissa ja ehkäistä onnettomuuksia ennen niiden syntymistä. Valvonnan kohteena oleville taloyhtiöille on lähetetty ennakkoilmoitukset tulevista tarkastuksista. Tarkastukset ovat osa pelastuslaitoksen suunnitelmallista, riskiperusteista valvontatyötä, jonka tavoitteena on tunnistaa turvallisuusriskejä ja tukea taloyhtiöitä sekä asukkaita turvallisuuden parantamisessa.

Uusi aluevalvonnan toimintamalli on osa pelastuslain 79 §:n mukaiseen valvontasuunnitelmaan perustuvaa toimintaa. Varsinainen viranomaisvalvonta toteutetaan pelastuslain 80 §:n mukaisesti. Toimintamallissa yhdistetään onnettomuuksien ehkäisyn asiantuntemusta ja pelastustoiminnan henkilöstön käytännön osaamista. Pelastushenkilöstön kokemuksia todellisista onnettomuustilanteista hyödynnetään turvallisuusriskien tunnistamisessa sekä sen arvioimisessa, ovatko toimintaympäristön olosuhteet ja järjestelyt riittävät pelastustoiminnan onnistumisen kannalta. Havaintojen perusteella voidaan tunnistaa puutteita, kohdentaa ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja kehittää pelastustoiminnan edellytyksiä.

Aluevalvonnassa keskitytään kolmeen kokonaisuuteen

Taloyhtiöiden velvoitteet: tarkastellaan taloyhtiöiden vastuulla olevien paloturvallisuusvelvoitteiden toteutumista, kuten pelastussuunnitelmia, poistumisturvallisuutta sekä kiinteistöjen turvallisuusjärjestelyjä. Huomiota kiinnitetään myös väestönsuojien kunnossapitoon ja käyttöönottovalmiuteen. Taloyhtiöitä ohjataan tunnistamaan ja korjaamaan mahdollisia turvallisuuspuutteita.

Pelastustoiminnan edellytykset: arvioidaan pelastusteiden, rakennusten saavutettavuuden ja muiden pelastustoiminnan kannalta keskeisten järjestelyjen toimivuutta. Samalla vahvistetaan pelastushenkilöstön kohdetuntemusta ja valmiuksia toimia erilaisissa onnettomuustilanteissa.

Asuntojen paloturvallisuus: valvontaa kohdistetaan myös asuntojen paloturvallisuuteen, erityisesti palovaroittimien riittävyyteen, sijoitteluun ja toimintakuntoon sekä muihin keskeisiin tulipalo- ja onnettomuusriskeihin. Tavoitteena on arvioida asumisturvallisuuden nykytilaa, tunnistaa mahdollisia turvallisuuspuutteita ja edistää niiden korjaamista yhteistyössä taloyhtiöiden ja asukkaiden kanssa.

Pilotoinnilla etsitään vaikuttavampia tapoja ehkäistä onnettomuuksia

Aluevalvonnan pilotointi jatkuu helmikuun 2027 loppuun asti. Pilotoinnin aikana kerätään kokemuksia uusista valvontamenetelmistä, eri henkilöstöryhmien yhteistyöstä sekä siitä, millaisia turvallisuuspuutteita taloyhtiöissä ja asunnoissa havaitaan ja miten niiden korjaamista voidaan edistää.

Pilotoinnin päätyttyä arvioidaan toimintamallin toimivuutta, valvonnassa tehtyjä havaintoja sekä mahdollisuuksia kehittää ja kohdentaa valvontaa entistä vaikuttavammin. Saatujen kokemusten perusteella tarkastellaan toimintamallin jatkokehittämistä ja mahdollista laajentamista osaksi pelastuslaitoksen säännöllistä valvontatoimintaa.

Asukkaat mukaan asumisturvallisuuden parantamiseen

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen tulevassa asukasjulkaisussa tuodaan esille asukkaiden mahdollisuus osallistua asumisturvallisuuden parantamiseen. Julkaisussa olevan QR-koodin kautta asukkaat voivat ilmoittaa havaitsemistaan asumisturvallisuuden puutteista ja onnettomuusriskeistä suoraan pelastuslaitokselle. Julkaisu ilmestyy marras-joulukuun vaihteessa.

Asukkaiden tekemät havainnot täydentävät pelastusviranomaisen käytettävissä olevaa tietopohjaa ja auttavat tunnistamaan turvallisuusriskejä, jotka eivät välttämättä tule esille viranomaisen nykyisissä tietoaineistoissa tai suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä. Havaintoja hyödynnetään asumisturvallisuuden tilannekuvan muodostamisessa sekä valvonnan riskiperusteisessa kohdentamisessa. Tavoitteena on vahvistaa asukkaiden osallisuutta ja yhteistä vastuuta asumisturvallisuudesta sekä kehittää entistä vaikuttavampia tapoja ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia.

Tavoitteena ei ole lisätä valvontaa valvonnan vuoksi, vaan löytää uusia ja vaikuttavampia tapoja parantaa asumisturvallisuutta. Kun turvallisuusriskit tunnistetaan ja korjataan ajoissa, voidaan ehkäistä tulipaloja, vähentää onnettomuuksista aiheutuvia vahinkoja ja turvata asukkaiden arkea.